باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کانال ۱۲ ساعاتی قبل گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، که برای دیدار با ترامپ در کاخ سفید به سر میبرد، در یک تماس تلفنی از کاخ سفید به دلیل حمله اسرائیل به قطر در تاریخ ۹ سپتامبر، از محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، عذرخواهی کرد و قول غرامت داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «نخستوزیر رژیم صهیونیستی ضمن عذرخواهی به دلیل این حمله و نقض حاکمیت ملی قطر، تأکید کرده که چنین تجاوزی در آینده تکرار نخواهد شد.»
همچنین در ادامه بیانیه وزارت خارجه قطر تصریح شده است: «نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر بار دیگر مخالفت قطعی این کشور با هرگونه تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی قطر را تحت هر شرایطی اعلام کرده و حمایت و دفاع از شهروندان قطری را اولویت مهم دولت خود برشمردهاند.»
وزارت خارجه قطر همچنین از تضمینهای بینالمللی برای حمایت از امنیت این کشور در برابر حملات و تعهد به عدم تکرار چنین تجاوزاتی استقبال کرده است.
منبع: الجزیره