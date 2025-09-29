باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمود مرداوی، از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس، در مصاحبه با شبکه الجزیره موضع این جنبش در قبال طرح صلح ترامپ را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه پیشتر هیچ یک از نهاد‌های فلسطینی از محتوای این طرح مطلع نبودند، اظهار داشت: «طرح پیشنهادی ترامپ تاکنون در اختیار ما یا هیچ یک از طرف‌های فلسطینی قرار نگرفته است و ما تا پیش از اعلام عمومی آن توسط رئیس جمهور آمریکا، هیچ آگاهی از جزئیات این طرح نداشته‌ایم.»

این مقام حماس با اشاره به جهت‌گیری محتوای اعلام شده طرح، افزود: «آنچه تاکنون از این طرح منتشر شده، به رویکرد‌های اسرائیلی نزدیک‌تر است تا منافع مشروع ملت فلسطین. »

مرداوی در توضیح موضع حماس درباره مبارزه مسلحانه تأکید کرد: «سلاح مقاومت علیه هیچ گروه یا ملتی به کار گرفته نمی‌شود، بلکه ابزاری برای رسیدن به آزادی و استقلال است. آنچه در رویداد‌های اخیر شاهد بودیم، تلاش برای خنثی کردن تلاش‌های بین‌المللی جهت به رسمیت شناختن حق حاکمیت فلسطین بود. »

وی با انتقاد از کلیات طرح ترامپ، خاطرنشان کرد: «مفاد این طرح مبهم و فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم است. ما هرگز با پیشنهادی که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را تضمین نکند و به گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم از ادامه جنایت علیه مردم ما حمایت کند، موافقت نخواهیم کرد. »

این رهبر حماس در پایان گفت: «ما در آینده نزدیک جزئیات این طرح را دقیقاً بررسی کرده و آن را در چارچوب گفت‌و‌گو‌های درون‌فلسطینی با همه جناح‌ها و گروه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. »

منبع: الجزیره