کاخ سفید روز دوشنبه «طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای پایان دادن به درگیری غزه» را به اشتراک گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کاخ سفید روز دوشنبه «طرح جامع دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای پایان دادن به درگیری غزه» را به اشتراک گذاشت.
به گفته کاخ سفید، این طرح شامل موارد زیر است:
غزه به منطقهای عاری از افراطیگری تبدیل خواهد شد که هیچ تهدیدی برای همسایگانش ایجاد نکند.
غزه برای منافع ساکنان آن — که بیش از حد متحمل رنج شدهاند — بازسازی و نوسازی خواهد شد.
در صورت توافق دو طرف، جنگ بلافاصله پایان مییابد. نیروهای اسرائیلی به خطوط توافقشده عقبنشینی خواهند کرد تا زمینه برای آزادی اسرا فراهم شود. در این مدت، تمامی عملیاتهای نظامی، از جمله بمباران هوایی و توپخانهای متوقف میشود و خطوط مقدم جبهه تا زمان تحقق شرایط لازم برای خروج کامل و پلکانی، ثابت باقی میماند.
ظرف ۷۲ ساعت از پذیرش عمومی این توافق توسط اسرائیل، تمامی اسرا — اعم از زنده و متوفی — بازگردانده خواهند شد.
پس از آزادی تمامی اسرا، اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد به اضافه ۱۷۰۰ شهروند غزهای که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شدهاند — از جمله تمامی زنان و کودکان بازداشتی در این چارچوب — را آزاد خواهد کرد. به ازای بازگرداندن پیکر هر اسیر اسرائیلی، اسرائیل پیکر ۱۵ شهروند متوفی غزهای را تحویل خواهد داد.
اعضای حماس که متعهد به همزیستی مسالمتآمیز و خلع سلاح شوند، عفو خواهند شد. به اعضای حماس که مایل به ترک غزه باشند، امکان خروج امن و انتقال به کشورهای پذیرنده داده خواهد شد.
با پذیرش این توافق، کمکهای بشردوستانه بهطور کامل و فوری به نوار غزه ارسال خواهد شد. حداقل میزان این کمکها، معادل مقادیر توافقشده در پیمان ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ در زمینه کمکهای بشردوستانه — شامل بازسازی زیرساختها (آب، برق، فاضلاب)، بازسازی بیمارستانها و نانواییها، و ورود تجهیزات لازم برای پاکسازی آوار و بازگشایی جادهها — خواهد بود.
توزیع کمکها در نوار غزه، بدون دخالت دو طرف و از طریق سازمان ملل و نهادهای وابسته، هلالاحمر و نیز سایر مؤسسات بینالمللی بیطرف انجام خواهد شد. بازگشایی گذرگاه رفح در هر دو جهت، تابع سازوکار اجراشده در توافق ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ خواهد بود.
حکومت غزه بهطور موقت تحت مدیریت یک کمیته فلسطینی تکنوکرات و غیرسیاسی — مسئول اداره امور روزمره خدمات عمومی و شهرداریها — قرار خواهد گرفت. این متشکل از متخصصان واجد شرایط فلسطینی و بینالمللی خواهد بود و تحت نظارت نهاد انتقالی بینالمللی جدیدی به نام «هیئت صلح» — تحت ریاست دونالد جی. ترامپ و با حضور سایر اعضای ارشد دولتی از جمله تونی بلر — فعالیت خواهد کرد. این نهاد، چارچوب و بودجه بازسازی غزه را تا زمان تکمیل برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین — مطابق طرحهای پیشین از جمله برنامه صلح ترامپ در ۲۰۲۰ و پیشنهاد مشترک عربستان و فرانسه — تعیین خواهد کرد. این نهاد با بهرهگیری از بهترین استانداردهای بینالمللی، حکمرانی مدرن و کارآمدی را ایجاد خواهد کرد که در خدمت مردم غزه بوده و جذب سرمایهگذاری را تسهیل نماید.
یک برنامه توسعه اقتصادی برای بازسازی و احیای غزه، با تشکیل گروهی از کارشناسان بینالمللی که در ایجاد شهرهای مدرن و موفق خاورمیانه مشارکت داشتهاند، تدوین خواهد شد. پیشنهادات سرمایهگذاری و ایدههای توسعهای ارائهشده از سوی نهادهای بینالمللی، در چارچوب امنیتی و حکمرانی جدید تلفیق و اجرا خواهند شد تا فرصتهای شغلی، امید و رفاه برای آینده غزه فراهم آورند.
یک منطقه اقتصادی ویژه با تعرفهها و شرایط ترجیحی — مذاکره با کشورهای مشارکتکننده — ایجاد خواهد شد.
هیچکس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و متقاضیان خروج، آزادانه امکان ترک و بازگشت را خواهند داشت. مردم به ماندن تشویق شده و امکان مشارکت در ساختن غزهای بهتر را خواهند یافت.
حماس و سایر گروهها — بهطور مستقیم، غیرمستقیم یا به هر شکل دیگر — در حکومت غزه نقشی نخواهند داشت. تمامی زیرساختهای نظامی و تهاجمی — از جمله تونلها و کارخانههای تولید سلاح — نابود شده و بازسازی نخواهند شد. فرآیند خلع سلاح غزه تحت نظارت ناظران مستقل — شامل جمعآوری و خنثیسازی دائم سلاحها — و با پشتیبانی یک برنامه بینالمللی بازخرید سلاح و بازادغام اعضای گروهها، اجرا خواهد شد. غزه جدید متعهد به ساخت اقتصادی و همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان خواهد بود.
شرکای منطقهای تضمین خواهند کرد که حماس و سایر گروهها به تعهدات خود پایبند بوده و «غزه جدید» هیچ تهدیدی برای همسایگان یا ساکنان خود ایجاد نکند.
ایالات متحده با شرکای عرب و بینالمللی، یک «نیروی تثبیتکننده بینالمللی» (ISF) برای استقرار فوری در غزه تشکیل خواهد داد. این نیرو، پلیس فلسطینی غزه را آموزش و پشتیبانی کرده و با مشورت اردن و مصر — دارای تجربه گسترده در این زمینه — فعالیت خواهد کرد. این نیرو، راهحل بلندمدت امنیت داخلی خواهد بود. ISF همراه با پلیس آموزشدیده فلسطینی، با اسرائیل و مصر برای تأمین امنیت مناطق مرزی همکاری خواهد کرد. جلوگیری از قاچاق سلاح به غزه و تسهیل جریان سریع و امن کالاها برای بازسازی، امری حیاتی است. یک مکانیسم رفع تعارض توسط طرفین توافق خواهد شد.
اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه نخواهد کرد. با برقراری ثبات توسط ISF، نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) مطابق معیارها، و چارچوبهای زمانی توافقشده — با هدف ایجاد غزهای امن و عاری از تهدید — به تدریج عقبنشینی خواهند کرد. در عمل، IDF قلمرو تحت اشغال خود را بر اساس توافق با نهاد انتقالی، تدریجاً به ISF تحویل خواهد داد. تنها یک حضور امنیتی حاشیهای تا برقراری امنیت کامل در برابر تهدیدات تروریستی احتمالی باقی خواهد ماند.
در صورت تأخیر یا رد این پیشنهاد توسط حماس، مفاد فوق — از جمله اجرای برنامه گسترده کمکرسانی — اجرا خواهد شد.
یک فرآیند گفتوگوی بینادیانی — با تأکید بر ارزشهای مدارا و همزیستی مسالمتآمیز — برای تغییر ذهنیتها و روایتهای فلسطینیان و اسرائیلیان ایجاد خواهد شد.
همزمان با پیشرفت بازسازی غزه و اجرای صادقانه برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین، شرایط برای تعیین یک مسیر معتبر به سوی تعیین سرنوشت و دولتسازی فلسطینی — به عنوان آرمان مردم فلسطین — فراهم خواهد شد.
ایالات متحده گفتوگویی بین اسرائیل و فلسطینیان برای توافق بر سر یک افق سیاسی برای همزیستی صلحآمیز برقرار خواهد کرد.
منبع: الجزیره