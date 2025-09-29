سرلشکر رحیم‌صفوی گفت:در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی بیش از ۵۰۰ موشک به سمت اهداف نظامی و تاسیساتی دشمن شلیک شد و خسارت‌های گسترده‌ای به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی اسرائیل وارد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تالار شیخ مفید (ره) دانشگاه قم، طی سخنانی با اشاره به اهمیت دانشگاه‌ها و نسل جوان اظهار کرد: دانشگاه‌ها فراتر از جایگاه علمی و آموزشی خود، می‌توانند موتور تربیت نسل مسوول، پژوهشگر و خلاق برای مواجهه با تهدید‌های داخلی و خارجی باشند.

وی در ادامه افزود: جوانان با بهره‌گیری از پژوهش، نوآوری و ظرفیت‌های علمی و فرهنگی، توانایی مدیریت مسائل ملی و منطقه‌ای را کسب خواهند کرد و انسجام ملی و وحدت میان دولت و ملت را تقویت می‌کنند.

وی بیان کرد: این ظرفیت‌ها، نه تنها در حوزه آموزش بلکه در توسعه راهبرد‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و پایه امنیت و اقتدار ملی را مستحکم می‌سازند.

نسل جوان و امنیت ملی

صفوی افزود: تربیت نسل متعهد و آگاه، ستون قدرت داخلی و ضامن امنیت ملی است از این‌رو آموزش مسوولانه، پژوهش علمی، تعمیق ارزش‌های فرهنگی و تقویت مهارت‌های مدیریتی در نسل جوان، ابزار اصلی مقابله با فشار‌ها و تهدید‌های خارجی است.

این مقام عالی رتبه نظامی کشور خاطرنشان کرد: تجربه دفاع مقدس و نبرد‌های اخیر نشان می‌دهد که نسل جوان می‌تواند استقلال، اقتدار و امنیت ملی را حفظ کند و مسیر توسعه پایدار کشور را تضمین نماید، بنابراین دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از منابع موجود، جوانان را برای ایفای نقش‌های مهم در عرصه‌های مختلف آماده کنند و زمینه مشارکت فعال آنان در مدیریت کشور و مقابله با چالش‌ها را فراهم آورند.

جنگ ۱۲ روزه و بازدارندگی عملیاتی

مشاور رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی گفت: در این نبرد بیش از ۵۰۰ موشک به سمت اهداف نظامی و تاسیساتی دشمن شلیک شد و خسارت‌های گسترده‌ای به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی اسرائیل وارد آمد.

وی یادآور شد: شدت اصابت برخی موشک‌ها به حدی بود که مناطق وسیعی به شعاع چند کیلومتر تحت تاثیر قرار گرفت و رژیم صهیونیستی ناچار شد از طریق آمریکا درخواست آتش‌بس کند، در جریان این حمله‌ها، دست‌کم ۱۶ خلبان اسرائیلی کشته شدند، اما رژیم صهیونیستی جزئیات خسارت‌ها و تلفات را منتشر نکرد.

سرلشکر صفوی تاکید کرد: این نبرد نشان داد که آمادگی دفاعی و توان بازدارندگی عملیاتی کشور می‌تواند دشمن را ناکام گذاشته و امنیت ملی ایران را بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی تضمین کند.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس قدرت‌های جهانی علیه ایران فعالیت کردند، در تهدید‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای کاهش توان ملی انجام شد؛ اما محور مقاومت و ملت‌های پایبند به استقلال، امنیت و اقتدار کشور، تضمین‌کننده امنیت ملی و پیشرفت منطقه‌ای ایران هستند.

وی اضافه کرد: همکاری‌های هوشمندانه با کشور‌های همسایه، تقویت ظرفیت‌های داخلی و اتکا به توان داخلی، کلید حفظ استقلال سیاسی و توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود و کشور را قادر می‌سازد بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، امنیت، اقتدار و رفاه مردم را تامین کند.

آمادگی دفاعی؛ ستون اقتدار ملی

صفوی یادآور شد: توسعه توان دفاعی در همه سطوح هوایی، زمینی و دریایی، همراه با توان بازدارنده و مدیریت هوشمند تهدیدها، پایه قدرت ملی است، بهترین دفاع، آمادگی و توان هجومی است؛ کشور باید برای مقابله با هر تهدیدی آماده باشد و توان داخلی و انسجام ملی را تقویت کند تا بازدارندگی کامل ایجاد شود.

وی ادامه داد: این آمادگی نه تنها در میدان‌های نظامی، بلکه در سطح مدیریت بحران، برنامه‌ریزی اقتصادی و امنیتی نیز باید به صورت یکپارچه دنبال شود تا تمامی تهدید‌های احتمالی کنترل و خنثی شوند.

وی تاکید کرد: در ابتدای برخی نبردها، کشور با غافل‌گیری اطلاعاتی مواجه شد و لازم است حوزه اطلاعات راهبردی تقویت شود، مستحکم‌سازی جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید به صورت یکپارچه دنبال شود و پیوستگی میان دولت و ملت بیش از گذشته توانایی مورد نیاز را پیدا کند.

صفوی ادامه داد: توجه به پیشگیری، تحلیل داده‌ها و هماهنگی میان نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی، نقش کلیدی در افزایش قدرت بازدارندگی و توان پاسخ‌گویی سریع به تهدید‌ها دارد.

مشاور عالی رهبر انقلاب در ادامه سخنان تصریح کرد: خداوند برای کل نظام هستی، کشور ما و حتی تک‌تک افراد برنامه دارد، بر ما لازم است که خداوند را بشناسیم، در مسیر او گام برداریم و خود را سرباز خدا بدانیم، این باور معنوی پایه قدرت ملی و پایداری جامعه در شرایط سخت است و مسیر پیشرفت، امنیت و توسعه کشور را هموار می‌کند، معنویت، انگیزه و استقامت ملت را در شرایط دشوار افزایش می‌دهد و پیوند میان مسوولان و مردم را مستحکم می‌کند.

وی تاکید کرد: ایستادگی در برابر سلطه خارجی و خوداتکایی، پایه استقلال سیاسی و امنیت ملی است، مقاومت ملت‌ها می‌تواند تمامی محاسبه‌های دشمنان را بر هم زده و اقتدار کشور را تضمین کند.

سرلشکر صفوی گفت: ایستادگی، خوداتکایی و آمادگی دفاعی، پایه اصلی قدرت ایران در سطح منطقه و جهان است و هیچ تهدیدی نمی‌تواند این بنیان را مختل کند.

سردار صفوی گفت: جوانان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی، پژوهش نوآورانه و تعهد فرهنگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت توان داخلی، امنیت ملی و استقلال سیاسی ایفا می‌کنند، پرورش مسوولیت‌پذیری، توسعه دانش و خلاقیت پایه‌های ایران مقتدر و آماده مقابله با تهدید‌های منطقه‌ای و جهانی را شکل می‌دهد و مسیر توسعه پایدار کشور را هموار می‌نماید.

وی بیان کرد: آموزش و پژوهش، همراه با انگیزه و روحیه ایستادگی، موتور اصلی اقتدار و امنیت ملی است و جوانان باید این مسوولیت را به بهترین شکل ایفا کنند.

سرلشکر صفوی: آمادگی داخلی، ستون اصلی قدرت کشور است

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) نیز در این آیین، دانشگاه را سنگر اصلی تبیین ارزش‌های دفاع مقدس دانست و گفت: امروز اگر قرار است فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه جهادی در جامعه زنده بماند، باید از محیط علمی و دانشگاهی آغاز شود.

سردار فتح‌الله جمیری افزود: استادان نقش بی‌بدیلی در این مسیر دارند باید با بهره‌گیری از زبان علمی و پژوهشی، نسل جوان را با واقعیت‌های هشت سال دفاع مقدس و مفاهیم والای آن آشنا کنند.

وی با ذکر اینکه دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست بلکه مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت نسل مومن و انقلابی به شمار می‌آید، یادآور شد: شهیدان و رزمندگان در این میدان با ایمان، ایثار و ازخودگذشتگی الگویی ماندگار برای امروز و فردای کشور ساختند.

این فرمانده سپاه گفت: دفاع مقدس نماد پیروزی اراده ملت بر تجهیزات و امکانات دشمن بود و این تجربه باید به زبان روز بازگو شود تا نسل جوان با همان انگیزه مسیر خود را ادامه دهد.

سردار جمیری با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان نخبگان علمی و جریان‌های جهادی گفت: امروز دشمن با جنگ ترکیبی همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را هدف گرفته است و برای مقابله با این شرایط، نیازمند تلفیق توان علمی دانشگاه‌ها با روحیه جهادی بسیج هستیم.

وی افزود: بسیج اساتید می‌تواند با تولید نظریه‌های علمی و ارائه تحلیل‌های دقیق، نقشه‌های دشمن را شناسایی و خنثی کند و در کنار ظرفیت‌های میدانی بسیج، پشتوانه‌ای برای دفاع از انقلاب اسلامی باشد.

جمیری با تاکید بر ضرورت حفظ حافظه جمعی ملت ایران از دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با تحریف واقعیت‌ها و وارونه‌نمایی حوادث، نسل جوان را از ارزش‌های انقلاب جدا کنند؛ در حالی که رسالت دانشگاه‌ها و رسانه‌ها این است که با ثبت و بازخوانی خاطره‌های شهیدان، اجازه ندهند این سرمایه معنوی فراموش شود.

وی بیان کرد: فرهنگ ایثار و مقاومت یک سرمایه اجتماعی است که می‌تواند پشتوانه حرکت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی امروز قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت گسترش پژوهش‌های علمی در حوزه دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: همان‌طور که رزمندگان در میدان جنگ سخت، جبهه‌ای قدرتمند تشکیل دادند، امروز نیز دانشگاه‌ها باید جبهه‌ای علمی و پژوهشی در عرصه جنگ نرم ایجاد کنند.

جمیری افزود: تحقیقات دانشگاهی در حوزه‌هایی همچون امنیت فرهنگی، تاب‌آوری اجتماعی، تاریخ‌نگاری جنگ و تحلیل تهدید‌های منطقه‌ای می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای سیاست‌گذاران کشور باشد.

فرمانده سپاه امام علی در بخش پایانی سخنان خود با تجلیل از خانواده شهدا و رزمندگان گفت: امنیت و عزت امروز ایران اسلامی مرهون ایثار کسانی است که عزیزترین سرمایه خود را در راه خدا تقدیم کردند.

وی تاکید کرد: یاد و نام خانواده‌های شهیدان باید همواره در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی زنده نگه داشته شود و دانشگاه نیز وظیفه دارد از این سرمایه‌های معنوی الهام بگیرد، تکریم خانواده شهدا در حقیقت پاسداشت ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس است و نسل جوان باید این خانواده‌ها را چراغ راه آینده بداند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حمله به اسرائیل ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
اسحاق بریک: حمله به ایران، اسرائیل را به نقطه بدون بازگشت می‌برد
پنجمین روز از عملیات «وعده صادق ۳»/ واکنش‌ها به حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما
چرا حمله موشکی یمن را باید شکست دیگری برای اسرائیل دانست؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناکامی کلاهبرداری میلیاردی از یک شهروند در قم
ساماندهی مسیر دسترسی شهرک سینمایی نور در قم
سرپرست جدید بوکس قم با مأموریت پایان دادن به بلاتکلیفی دو ساله
آلبوم شهدای قدس» با روایت موسیقایی هفت شهید مقاومت در قم رونمایی شد
درخشش نقره بین المللی آکسیونوف بر گردن فرنگی‌کار قمی
روایتی از سرخ پوشان بی ادعا؛ نجات شغل نیست، ایمان است
جمکران میزبان مراسم بزرگداشت مقام شهیدان جبهه مقاومت
درخشش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان قم در رویداد رسانه ای «جمعیت و فرزندآوری»
برگزاری محافل عزاداری حرم مطهر بانوی کرامت در ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س)
آخرین اخبار
روایتی از سرخ پوشان بی ادعا؛ نجات شغل نیست، ایمان است
برگزاری محافل عزاداری حرم مطهر بانوی کرامت در ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س)
ساماندهی مسیر دسترسی شهرک سینمایی نور در قم
درخشش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان قم در رویداد رسانه ای «جمعیت و فرزندآوری»
درخشش نقره بین المللی آکسیونوف بر گردن فرنگی‌کار قمی
جمکران میزبان مراسم بزرگداشت مقام شهیدان جبهه مقاومت
ناکامی کلاهبرداری میلیاردی از یک شهروند در قم
آلبوم شهدای قدس» با روایت موسیقایی هفت شهید مقاومت در قم رونمایی شد
سرپرست جدید بوکس قم با مأموریت پایان دادن به بلاتکلیفی دو ساله
ملت ایران می‌جنگد، می‌میرد، اما ذلت نمی‌پذیرد