باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تالار شیخ مفید (ره) دانشگاه قم، طی سخنانی با اشاره به اهمیت دانشگاهها و نسل جوان اظهار کرد: دانشگاهها فراتر از جایگاه علمی و آموزشی خود، میتوانند موتور تربیت نسل مسوول، پژوهشگر و خلاق برای مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی باشند.
وی در ادامه افزود: جوانان با بهرهگیری از پژوهش، نوآوری و ظرفیتهای علمی و فرهنگی، توانایی مدیریت مسائل ملی و منطقهای را کسب خواهند کرد و انسجام ملی و وحدت میان دولت و ملت را تقویت میکنند.
وی بیان کرد: این ظرفیتها، نه تنها در حوزه آموزش بلکه در توسعه راهبردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور نقش تعیینکنندهای دارند و پایه امنیت و اقتدار ملی را مستحکم میسازند.
نسل جوان و امنیت ملی
صفوی افزود: تربیت نسل متعهد و آگاه، ستون قدرت داخلی و ضامن امنیت ملی است از اینرو آموزش مسوولانه، پژوهش علمی، تعمیق ارزشهای فرهنگی و تقویت مهارتهای مدیریتی در نسل جوان، ابزار اصلی مقابله با فشارها و تهدیدهای خارجی است.
این مقام عالی رتبه نظامی کشور خاطرنشان کرد: تجربه دفاع مقدس و نبردهای اخیر نشان میدهد که نسل جوان میتواند استقلال، اقتدار و امنیت ملی را حفظ کند و مسیر توسعه پایدار کشور را تضمین نماید، بنابراین دانشگاهها و مراکز علمی باید با برنامهریزی دقیق و استفاده از منابع موجود، جوانان را برای ایفای نقشهای مهم در عرصههای مختلف آماده کنند و زمینه مشارکت فعال آنان در مدیریت کشور و مقابله با چالشها را فراهم آورند.
جنگ ۱۲ روزه و بازدارندگی عملیاتی
مشاور رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی گفت: در این نبرد بیش از ۵۰۰ موشک به سمت اهداف نظامی و تاسیساتی دشمن شلیک شد و خسارتهای گستردهای به پالایشگاهها، نیروگاهها و مراکز تحقیقاتی اسرائیل وارد آمد.
وی یادآور شد: شدت اصابت برخی موشکها به حدی بود که مناطق وسیعی به شعاع چند کیلومتر تحت تاثیر قرار گرفت و رژیم صهیونیستی ناچار شد از طریق آمریکا درخواست آتشبس کند، در جریان این حملهها، دستکم ۱۶ خلبان اسرائیلی کشته شدند، اما رژیم صهیونیستی جزئیات خسارتها و تلفات را منتشر نکرد.
سرلشکر صفوی تاکید کرد: این نبرد نشان داد که آمادگی دفاعی و توان بازدارندگی عملیاتی کشور میتواند دشمن را ناکام گذاشته و امنیت ملی ایران را بدون وابستگی به قدرتهای خارجی تضمین کند.
وی تصریح کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس قدرتهای جهانی علیه ایران فعالیت کردند، در تهدیدهای اخیر نیز تلاشهایی برای کاهش توان ملی انجام شد؛ اما محور مقاومت و ملتهای پایبند به استقلال، امنیت و اقتدار کشور، تضمینکننده امنیت ملی و پیشرفت منطقهای ایران هستند.
وی اضافه کرد: همکاریهای هوشمندانه با کشورهای همسایه، تقویت ظرفیتهای داخلی و اتکا به توان داخلی، کلید حفظ استقلال سیاسی و توسعه پایدار کشور محسوب میشود و کشور را قادر میسازد بدون وابستگی به قدرتهای خارجی، امنیت، اقتدار و رفاه مردم را تامین کند.
آمادگی دفاعی؛ ستون اقتدار ملی
صفوی یادآور شد: توسعه توان دفاعی در همه سطوح هوایی، زمینی و دریایی، همراه با توان بازدارنده و مدیریت هوشمند تهدیدها، پایه قدرت ملی است، بهترین دفاع، آمادگی و توان هجومی است؛ کشور باید برای مقابله با هر تهدیدی آماده باشد و توان داخلی و انسجام ملی را تقویت کند تا بازدارندگی کامل ایجاد شود.
وی ادامه داد: این آمادگی نه تنها در میدانهای نظامی، بلکه در سطح مدیریت بحران، برنامهریزی اقتصادی و امنیتی نیز باید به صورت یکپارچه دنبال شود تا تمامی تهدیدهای احتمالی کنترل و خنثی شوند.
وی تاکید کرد: در ابتدای برخی نبردها، کشور با غافلگیری اطلاعاتی مواجه شد و لازم است حوزه اطلاعات راهبردی تقویت شود، مستحکمسازی جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید به صورت یکپارچه دنبال شود و پیوستگی میان دولت و ملت بیش از گذشته توانایی مورد نیاز را پیدا کند.
صفوی ادامه داد: توجه به پیشگیری، تحلیل دادهها و هماهنگی میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، نقش کلیدی در افزایش قدرت بازدارندگی و توان پاسخگویی سریع به تهدیدها دارد.
مشاور عالی رهبر انقلاب در ادامه سخنان تصریح کرد: خداوند برای کل نظام هستی، کشور ما و حتی تکتک افراد برنامه دارد، بر ما لازم است که خداوند را بشناسیم، در مسیر او گام برداریم و خود را سرباز خدا بدانیم، این باور معنوی پایه قدرت ملی و پایداری جامعه در شرایط سخت است و مسیر پیشرفت، امنیت و توسعه کشور را هموار میکند، معنویت، انگیزه و استقامت ملت را در شرایط دشوار افزایش میدهد و پیوند میان مسوولان و مردم را مستحکم میکند.
وی تاکید کرد: ایستادگی در برابر سلطه خارجی و خوداتکایی، پایه استقلال سیاسی و امنیت ملی است، مقاومت ملتها میتواند تمامی محاسبههای دشمنان را بر هم زده و اقتدار کشور را تضمین کند.
سرلشکر صفوی گفت: ایستادگی، خوداتکایی و آمادگی دفاعی، پایه اصلی قدرت ایران در سطح منطقه و جهان است و هیچ تهدیدی نمیتواند این بنیان را مختل کند.
سردار صفوی گفت: جوانان با بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی، پژوهش نوآورانه و تعهد فرهنگی، نقش تعیینکنندهای در تقویت توان داخلی، امنیت ملی و استقلال سیاسی ایفا میکنند، پرورش مسوولیتپذیری، توسعه دانش و خلاقیت پایههای ایران مقتدر و آماده مقابله با تهدیدهای منطقهای و جهانی را شکل میدهد و مسیر توسعه پایدار کشور را هموار مینماید.
وی بیان کرد: آموزش و پژوهش، همراه با انگیزه و روحیه ایستادگی، موتور اصلی اقتدار و امنیت ملی است و جوانان باید این مسوولیت را به بهترین شکل ایفا کنند.
سرلشکر صفوی: آمادگی داخلی، ستون اصلی قدرت کشور است
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) نیز در این آیین، دانشگاه را سنگر اصلی تبیین ارزشهای دفاع مقدس دانست و گفت: امروز اگر قرار است فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه جهادی در جامعه زنده بماند، باید از محیط علمی و دانشگاهی آغاز شود.
سردار فتحالله جمیری افزود: استادان نقش بیبدیلی در این مسیر دارند باید با بهرهگیری از زبان علمی و پژوهشی، نسل جوان را با واقعیتهای هشت سال دفاع مقدس و مفاهیم والای آن آشنا کنند.
وی با ذکر اینکه دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست بلکه مدرسهای بزرگ برای تربیت نسل مومن و انقلابی به شمار میآید، یادآور شد: شهیدان و رزمندگان در این میدان با ایمان، ایثار و ازخودگذشتگی الگویی ماندگار برای امروز و فردای کشور ساختند.
این فرمانده سپاه گفت: دفاع مقدس نماد پیروزی اراده ملت بر تجهیزات و امکانات دشمن بود و این تجربه باید به زبان روز بازگو شود تا نسل جوان با همان انگیزه مسیر خود را ادامه دهد.
سردار جمیری با اشاره به اهمیت همافزایی میان نخبگان علمی و جریانهای جهادی گفت: امروز دشمن با جنگ ترکیبی همه عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را هدف گرفته است و برای مقابله با این شرایط، نیازمند تلفیق توان علمی دانشگاهها با روحیه جهادی بسیج هستیم.
وی افزود: بسیج اساتید میتواند با تولید نظریههای علمی و ارائه تحلیلهای دقیق، نقشههای دشمن را شناسایی و خنثی کند و در کنار ظرفیتهای میدانی بسیج، پشتوانهای برای دفاع از انقلاب اسلامی باشد.
جمیری با تاکید بر ضرورت حفظ حافظه جمعی ملت ایران از دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش میکنند با تحریف واقعیتها و وارونهنمایی حوادث، نسل جوان را از ارزشهای انقلاب جدا کنند؛ در حالی که رسالت دانشگاهها و رسانهها این است که با ثبت و بازخوانی خاطرههای شهیدان، اجازه ندهند این سرمایه معنوی فراموش شود.
وی بیان کرد: فرهنگ ایثار و مقاومت یک سرمایه اجتماعی است که میتواند پشتوانه حرکتهای علمی، فرهنگی و سیاسی امروز قرار گیرد.
وی همچنین بر اهمیت گسترش پژوهشهای علمی در حوزه دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: همانطور که رزمندگان در میدان جنگ سخت، جبههای قدرتمند تشکیل دادند، امروز نیز دانشگاهها باید جبههای علمی و پژوهشی در عرصه جنگ نرم ایجاد کنند.
جمیری افزود: تحقیقات دانشگاهی در حوزههایی همچون امنیت فرهنگی، تابآوری اجتماعی، تاریخنگاری جنگ و تحلیل تهدیدهای منطقهای میتواند پشتوانهای قوی برای سیاستگذاران کشور باشد.
فرمانده سپاه امام علی در بخش پایانی سخنان خود با تجلیل از خانواده شهدا و رزمندگان گفت: امنیت و عزت امروز ایران اسلامی مرهون ایثار کسانی است که عزیزترین سرمایه خود را در راه خدا تقدیم کردند.
وی تاکید کرد: یاد و نام خانوادههای شهیدان باید همواره در برنامههای فرهنگی و اجتماعی زنده نگه داشته شود و دانشگاه نیز وظیفه دارد از این سرمایههای معنوی الهام بگیرد، تکریم خانواده شهدا در حقیقت پاسداشت ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس است و نسل جوان باید این خانوادهها را چراغ راه آینده بداند.
