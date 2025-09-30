کاپیتان و مربی سابق پرسپولیس مدعی شد که بالای ۲۰ نفر از سرخپوشان با هوادار متمول ارتباط دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید جلال حسینی کاپیتان و مربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیتش اظهار کرد: الان مشغول استراحت هستم. برای ۹ قهرمانی در لیگ خیلی تلاش کردم و این روز‌ها به تلاش‌هایم فکر می‌‎کنم. برای بازیکنان الان زیاد مهم نیست و راحت بازی می‌کنند. قهرمانی مهم است، اما حفظ قهرمانی سخت‌تر و با اهمیت‌تر است. تا سال گذشته هر چه باشد خودم مربی بودم، اما الان وقتی به گذشته برمی‌گردم، حس می‌‎کنم زندگی را برای خودم و خانواده‌ام سخت کرده بودم. امیدوار هستم علیرضا بیرانوند برسد. وقتی یک بازیکن تلاش می‌کند و قهرمان می‌شود، خوشحال می‌شوم، اما باز هم علی که نمی‌تواند برسد!

او درباره اینکه دلش برای فوتبال تنگ نشده است، گفت: هر روز به این فکر می‌کنم. بعد از ۲۴ سال که همه زندگی خودم را برای فوتبال گذاشتم، حس می‌کنم دلم تنگ نیست، اما باز هم با شروع بازی‌های لیگ، احساس کردم دوست دارم در این جریان باشم.

من جای هاشمیان بودم سرمربیگری پرسپولیس را قبول نمی کردم

حسینی درباره اینکه اگر جای هاشمیان بود، سرمربیگری پرسپولیس را قبول می‌کرد، گفت: سرمربی شدن در پرسپولیس یک افتخار بزرگ است و هر کسی وسوسه می‌شود. تیم با تفکرات آقای کارتال بسته شده بود و این یک اعلان بزرگ بود. من خودم بودم، قبول نمی‌کردم. اگر قرار است مرحله به مرحله پیش برویم، در این چند ساله فقط مدیریت ثبات داشته و با این موضوع، وحید هاشمیان دارد خوب کار می‌کند.

میلاد محمدی دوست دارد در دفاع راست بازی کند

او درباره تغییرات در ترکیب پرسپولیس و بازی کردن بازیکنان در پست‌های غیر تخصصی شان بیان کرد: تغییرات ترکیب، بازیکنان را سردرگم می‌کند. هاشمیان تجربه حضور در اروپا را داشته و تفکرات خودش را دارد. با برخی از بازیکنان صحبت کردم و همه می‌گفتند نظم و انضباط خاص خودش را دارد. یکی از بحث‌ها، بازی کردن میلاد محمدی است. او پارسال به خود من گفته بود، بازی کردن برایش در دفاع راست بهتر است. خودش این نظر را داشت. ما هم زیاد به حرفش گوش نمی‌دادیم، چون تجربه بازی در دفاع چپ را داشت. شاید هاشمیان دیده که فرشاد احمدزاده تفکراتش را در پست دفاع چپ بهتر از میلاد محمدی انجام می‌دهد.

درویش برای اینکه برکنار نشود همه وینگرها را گرفت

او درباره اینکه اتفاقات اخیر در پرسپولیس چقدر به مدیریت باشگاه مربوط است، اظهار کرد: وقتی ناگهانی مدیریت باشگاه کلی وینگر می‌گیرد، همین می‌شود. یعنی مدیریت به دفاع چپ و پست‌های دیگر فکر نکرده است. فرشاد فرجی و گولسیانی را دادند رفت و این یعنی برنامه‌ریزی نشده است. درویش احساس کرد، می‌خواهند او را بردارند، ناگهان شروع کرد به گرفتن همه!

بالای ۲۰ نفر با هوادار متمول در ارتباط مستقیم بودند

حسینی درباره اینکه هوادار متمول چقدر بر روی تیم پرسپولیس تاثیر داشت، گفت: در خیلی از مسائل نقش داشت. با بازیکنان خیلی زیاد صحبت می‌کرد و مشکل من با او همین بود. مبالغی می‌داد و با اکثر بازیکنان تلفنی صحبت می‌کرد. بازیکنان در مورد او صحبت می‌کردند. دخالت داشت و به هر کسی خوب یا بد می‌گفت و با گفتن اینکه در این بازی بد بودی، روی ذهن بازیکن تاثیر می‌گذاشت! این موضوع چیز بدی نیست، چون در پرسپولیس است، اما او خودش چه تاثیری داشته که باید این حرف را بزند. این یکی از مشکلات من بود. همیشه در دوران فوتبالم تلاش می‌‎کردم تا جلوی آن را بگیرم. وقتی مربی شدم، متوجه شدم نفوذش زیاد شده. مدیریت در جریان بود و اینکه روی مدیریت هم تاثیر داشت، نمی‌دانم. اما اینکه با کارمند‌های باشگاه هم صحبت می‌کرد، چیز‌هایی را نشان می‌دهد. بالای ۲۰ نفر با او در ارتباط مستقیم بودند و در بحث‌های مالی با او صحبت می‌‎کردند.

او درباره اینکه ارتباط هوادار متمول با بازیکنان در سال گذشته چطور بود و آیا گاریدو از این موضوع ناراحت بود، گفت: سال گذشته، ۷۰-۶۰ درصد بازیکنان با او در ارتباط بودند. گاریدو وقتی متوجه شد، خیلی ناراحت شد. مثال بگویم، امید عالیشاه با او هیچ ارتباطی نداشت، اما در سال‌های قبل از آن، با شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند در ارتباط بود، اما آن زمان مدل صحبت‌ها فرق می‌کرد. با کادر مدیریت باشگاه، همه چیز تغییر کرد. این موضوع در تیم دودستگی ایجاد می‌کند.

سروش رفیعی ارتباط خوبی با هوادار متمول داشت

هوادار متمول با سروش رفیعی چقدر ارتباط داشت، بیان کرد: سروش ارتباط خوبی با هوادار متمول داشت و خیلی با این کار به تیم کمک می‌کرد، اما از یک جا به بعد تبدیل شد به کمک مالی که این باعث دو دستگی شد. من خودم اینکه تماسش با بازیکنان الان قطع شده را باور نمی‌کنم، اما امیدوار هستم واقعا اینطور باشد.

اشتباه درویش این است که به فکر ثبات خودش است

او درباره مشکلش در مدیریت پرسپولیس چیست، گفت: وقتی اوسمار رفت، با گاریدو توافق شد که آن زمان من نبودم و مقداری دیرتر به تیم اضافه شدم. گاریدو به مجموعه من آمد و صحبت کردیم. ایشان با کسی جز دوستانش مشورت نداشت. او تنها صحبتش با بقیه زمانی بود که یک تصمیم را گرفته بود و همه چیز تمام شده بود، می‌آمد می‌گفت این اتفاق خوب بوده؟ دوستانش مشخص هستند. لشگری و خیلی از چهره‌های دیگر. وقتی در ۲ روز کلی بازیکن جذب می‌شوند، کافیست به این دقت کنید که دقیقا زمانی بود که نزدیک بود او را بردارند. اشتباه درویش این است که فقط به فکر ثبات خودش است. یک زمان در پرسپولیس، برانکو یک تیمی را ساخت، کالدرون آمد و گل‌محمدی آن را ادامه داد. ما با عرب، سمیعی و انصاری‌فرد هم قهرمان شدیم. این یک چیزی است که به سرمربی و بازیکن برمی‌گردد. با گل‌محمدی و کریم باقری بدرفتاری شد و این یعنی برایش چیزی مهم نیست.

درویش برای گل محمدی بازیکن نگرفت و اذیتش کرد

او درباره اینکه چه چیزی باعث شد که گل محمدی از پرسپولیس برود، گفت: درویش برای یحیی بازیکن نگرفت و اذیتش کرد. در زمان اوسمار، بازیکنان خوبی اضافه شدند. نمی‌دانم رفتاری که با گل‌محمدی شد، عامدانه بود یا خیر. نیاز‌های زیادی بود و ایشان به هیچ کدام توجه نمی‌کرد که در نهایت گل‌محمدی، آن تصمیم را گرفت.

باید به وحید هاشمیان فرصت بدهند

او درباره جذب نبیل باهویی بیان کرد: او اصلا به درد نمی‌خورد. نبیل باهویی با بشار رسن در قطر همبازی بود و به ما گفت که او اصلا بازیکن خوبی نیست. خودم تعجب کردم. به گل‌محمدی فشار می‌آوردند. نه تمرینات خوبی انجام می‌داد، نه اصلا بعد فنی داشت. من این حرف را بزنم که نه کارتال خوب بود، نه گاریدو. اگر قرار است هزینه شود، به وحید هاشمیان فرصت بدهیم. او دوره‌اش را دیده. اکنون مشغول درست کردن ساختار خط دفاع است و تیمش در بازار نقل‌و‌انتقالات کلی تغییر کرده. به نظرم می‌توان به او فرصت داد.

نمره ۵ از ۲۰ را به درویش می دهم

او درباره اینکه درویش ۱۳۵۶ روز است که مدیرعامل پرسپولیس است، ارزیابی تان از او چیست؟ از ۲۰ چه نمره‌ای به درویش می‌دهید، گفت: ثبات خوب است، اما اینکه فقط ثبات در مدیریت باشد، خوب نیست. این تیم را مردم درست کردند، اما او الان به فکر خودش است. من به او نمره خوبی نمی‌دهم و نمره من ۵ است. برای پرسپولیس کلی زحمت کشیده شد و سال‌های خوبی را پشت سر گذاشته بود. وقتی مردم می‌گویند نباشد و هنوز هست، یعنی از جا‌هایی حمایت می‌شود. از بانک شهر باید تشکر کرد، اما باید ورود کنند تا ببینند این پول در کجا خرج می‌شود.