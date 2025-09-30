باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - صمد حضرتی در همایش و کارگاه آموزشی بازرسان و اتحادیههای اتاق اصناف آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی و بازرسان صنفی در خط مقدم امنیت اقتصادی و تنظیم بازار هستند گفت:در وضعیت فعلی کشور که از طرف استکبار جهانی در فشار تحریمهای ظالمانه هستیم، معیشت مردم با نظارت، بازرسی و شناسایی مبادی تخلف و برخورد قاطع با متخلفین صنفی و اقتصادی در اولویت سازمان تعزیرات حکومتی بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: تعزیرات حکومتی به دنبال تشکیل پرونده نیست و هدف از نظارت و بازرسی پیشگیری و بازدارندگی از تخلفات صنفی میباشد و بازرسین نیز در صورت مشاهده تخلف از سوی واحدهای صنفی در اولویت اول نسبت به ارشاد آنها اقدام نمایند تا کالاهای موجود را به قیمت و سود متعارف بفروش برسانند در غیر این صورت و محرز بودن تخلف اگر گزارشی به تعزیرات حکومتی ارسال شود با برخورد خیلی قاطع و جریمه سنگین روبهرو خواهند شد.
دبیر کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار آذربایجان شرقی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در راستای تسهیل به رسیدگی پروندهها و تسریع در ارسال ابلاغهای الکترونیکی به سامانه (ثنا) متصل شده است لذا از همه اصناف و واحدهای صنفی حقیقی و حقوقی خواست تا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمایند.
حضرتی از رئیس اتاق اصناف استان خواست تعداد بازرسین استان را افزابش دهد و با استفاده از تیمهای تخصصی بازرسان در حوزه تخصصی خود نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و در صورت مشاهده تخلفات صنفی مستندات و گزارشات حقوقی را به تعزیرات حکومتی ارسال نمایند تا حق و حقوقی از مردم و اصناف ضایع نشود.