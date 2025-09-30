مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از تمام اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی استان خواست جهت تسریع ابلاغ‌های الکترونیکی در سامانه ثنا ثبت نام کنند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ صمد حضرتی در همایش و کارگاه آموزشی بازرسان و اتحادیه‌های اتاق اصناف آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی و بازرسان صنفی در خط مقدم امنیت اقتصادی و تنظیم بازار هستند گفت:در وضعیت فعلی کشور که از طرف استکبار جهانی در فشار تحریم‌های ظالمانه هستیم، معیشت مردم با نظارت، بازرسی و شناسایی مبادی تخلف و برخورد قاطع با متخلفین صنفی و اقتصادی در اولویت سازمان تعزیرات حکومتی بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. 

وی افزود: تعزیرات حکومتی به دنبال تشکیل پرونده نیست و هدف از نظارت و بازرسی پیشگیری و بازدارندگی از تخلفات صنفی می‌باشد و بازرسین نیز در صورت مشاهده تخلف از سوی واحد‌های صنفی در اولویت اول نسبت به ارشاد آنها اقدام نمایند تا کالا‌های موجود را به قیمت و سود متعارف بفروش برسانند در غیر این صورت و محرز بودن تخلف اگر گزارشی به تعزیرات حکومتی ارسال شود با برخورد خیلی قاطع و جریمه سنگین رو‌به‌رو خواهند شد. 

دبیر کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار آذربایجان شرقی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در راستای تسهیل به رسیدگی پرونده‌ها و تسریع در ارسال ابلاغ‌های الکترونیکی به سامانه (ثنا) متصل شده است لذا از همه اصناف و واحد‌های صنفی حقیقی و حقوقی خواست تا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمایند. 

حضرتی از رئیس اتاق اصناف استان خواست تعداد بازرسین استان را افزابش دهد و با استفاده از تیم‌های تخصصی بازرسان در حوزه تخصصی خود نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و در صورت مشاهده تخلفات صنفی مستندات و گزارشات حقوقی را به تعزیرات حکومتی ارسال نمایند تا حق و حقوقی از مردم و اصناف ضایع نشود.

برچسب ها: سامانه ثنا ، تعزیرات حکومتی
خبرهای مرتبط
تشکیل پرونده تخلف برای ۵۴ واحد صنفی درمراغه
تشکیل پرونده تخلف برای ۱۸۳ واحد صنفی و درمانی در آذربایجان‌شرقی
اجرای طرح نظارتی ویژه طرح کالابرگ در آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس و یادواره شهدای اقتدار و جنگ تحمیلی درآذرشهر
هدف تحریم‌ها انقلاب است نه مسئله هسته‌ای
آخرین اخبار
برگزاری همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس و یادواره شهدای اقتدار و جنگ تحمیلی درآذرشهر
هدف تحریم‌ها انقلاب است نه مسئله هسته‌ای
صدور پروانه اکتشاف برای ۱۳ محدوده در آذربایجان‌شرقی
اهدای ۱۱۱ واحد خون در جلفا
هشدار فرماندار عجب‌شیر درباره استخرهای غیرمجاز
اختصاص ۴.۵ میلیارد تومان برای کتابخانه‌های هریس و بخشایش
پیش بینی برداشت ۱۷۰ هزار تن سیب درختی از باغات مراغه
تولید بیش از ۹۵۵ تن عسل در اسکو
برگزاری اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در تبریز