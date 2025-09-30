باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت برخی اقلام اساسی سبد خانوار نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج و میوه با نوساناتی روبروست که هریک از فعالان بازار دلایلی برای این افزایش قیمت مطرح می کنند، اما آنچه حائز اهمیت است در شرایط فعلی این نوسانات منجر به کوچک شدن سفره خانوار می شود.

گزارش های میدانی حاکی از آن است که قیمت هرکیلو گوشت گوساله ۸۷۰ تا ۹۵۰ هزارتومان، گوشت گوسفندی ۹۰۰ تا یک میلیون تومان، مرغ ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، برنج کیفی ۳۲۰ تا ۳۸۰ هزارتومان و هر شانه تخم مرغ بالای ۱۷۰ هزارتومان عرضه می شود که با نرخ مصوب فاصله معناداری دارد.

سعید راد مدیرعامل بازرگانی دولتی بر استمرار آرامش در بازار و تامین پایدار امنیت غذایی کشور تاکید کرد و گفت: با تمام توان در مسیر تأمین گندم و توزیع آرد مورد نیاز پخت نان و تدارک کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن با نرخ‌های مصوب گام برمی‌داریم تا باری از دوش مردم برداشته شود.

راد با بیان اینکه در زمینه کالاهای اساسی هیچ کمبودی وجود ندارد، افزود: کالاهای موجود در بنادر شمالی و جنوبی کشور و محموله‌هایی که از طریق کشتی به این بنادر حمل می‌شوند، طبق برنامه‌ریزی دقیق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز ذخیره‌سازی منتقل می‌شوند که براین اساس نرخ اقلام هیچ تغییری نداشته است.

البته در بسیاری از مواقع اختلاف قیمت از تولید تا مصرف بسیار بالاست که مسئولان نسبت به این موضوع هم انتقاداتی دارند که با اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش عوامل واسطه و دلال باید این اختلاف قیمت کاهش یابد. در این راستا ذبیح اللّه خداییان رئیس بازرسی کل کشور گفت: در برخی کالاها، این شکاف قیمتی از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد که باید با برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌ها و دلالان طوری مدیریت کرد که کشاورز سود ببرد و مصرف‌کننده با قیمت منطقی کالا را تهیه کند.

خداییان گفت: نظارت بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی دست‌به‌دست شد، اما نیروها منتقل نشدند؛ تنها با مجازات و تعزیرات نمی‌توان بازار را کنترل کرد و باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق داشت.

کاهش قیمت گوشت طی روزهای آتی در بازار

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام از ثبات بازار گوشت خبر داد و گفت: اکنون بازار در بحث تامین و مصرف شرایط با ثباتی دارد و در خصوص واردات، یک سری شرکت ها تولید و در مقابل برخی وارد می کنند.

به گفته وی، طی روزهای آتی بازار مملو از گوشت های منجمد خواهد شد که این موضوع در قیمت اثرگذار خواهد بود چراکه قیمت گوشت های منجمد کنترل نشده افزایش داشته است که این امر منجر به کاهش قیمت می شود.

پوریان با بیان اینکه شرایط عرضه و تقاضا از ثبات برخوردار است، افزود: در حال حاضر قیمت ها متفاوت است که طی روزهای آتی به ثبات قیمت می رسیم.

رئیس شورای تامین کنندگان ادامه داد: کاهش قیمت گوشت در روزهای آتی ناشی از افزایش عرضه گوشت های داخلی و وارداتی است که با ثبات تقاضا در این سطح، مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

مشکلی در تامین مرغ کشور نداریم

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش جوجه ریزی شهریور نسبت به مرداد خبر داد و گفت: براساس آمار در شهریور ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که براین اساس در ماه های آینده از لحاظ تامین مرغ مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه اخیرا بارگیری بارگزاری نهاده دامی تسریع شده است، افزود: بارگیری همچنان با چالش روبروست به طوریکه مرغدار در دوره تولید نمی تواند از نهاده با نرخ مصوب استفاده کند و در بازارگاه یک سری عاملین توزیع قرار دارند که براین اساس مرغدار نمی‌تواند نهاده با نرخ مصوب خریداری کنند که برای شفاف سازی و جلوگیری از سودجویی تقاضا داریم که عاملان بازارگاه حذف شوند و ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و واردکننده ایجاد شود‌.

اسداله نژاد بیان اینکه سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن مرغ مورد نیاز کشور است، افزود: بنابر آمار ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن تولید مرغ جوابگوی نیاز بازار است و نوسانات اخیر ارتباطی به مرغداران ندارند و به طور کلی قیمت تابع عرضه و تقاضاست و مرغداران هیچ نقشی ندارند چراکه در این صورت دیگر شاهد عرضه مرغ پایین تر از نرخ مصوب در برخی مواقع سال نبودیم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت هرکیلو مرغ گرم را ۸۳ تا ۹۳ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با در نظرگرفتن تناسب میان مرغ زنده و گرم، فروش بالاتر از ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزارتومان به مصرف کننده مورد تایید ما نیست و دستگاه های نظارتی باید بر بازار نظارت داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که در شرایط فعلی بخش اعظم نهاده های دامی از بازار آزاد خریداری می شود که این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده و نرخ مرغ گرم برای مصرف کننده در بازار شده است.

علت نوسانات بازار برنج چیست؟

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات برنج، نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش سوداگری می شود. گفتنی است عدم واردات برنج پاکستانی و عدم همخوانی عرضه و تقاضا منجر به نوسان قیمت شده است، درحالیکه حذف انحصار آرامش بازار را به همراه دارد.

وی قیمت مصوب هرکیلو برنج هندی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر برنج هندی با نرخ ۵۵ هزارتومان عرضه می شود، اما در خصوص برنج پاکستانی کمبود عرضه داریم که در نهایت محدودیت واردات منجر به چالش بازار شده است. گفتنی است قیمت برنج پاکستانی در روزهای اخیر ۹۵ هزارتومان بود، اما مجدد نوساناتی داشته است.

کنگری قیمت هرکیلو برنج ایرانی را ۱۹۰ تا ۳۲۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: واردات گسترده برنج پاکستانی منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می شود، امسال بدلیل کمبود برنج ایرانی، واردات برنج در فصل برداشت آزاد کردند به طوریکه با رفع ممنوعیت قیمت هرکیلو برنج هندی از ۸۶ هزارتومان به ۵۵ هزارتومان کاهش یافت.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: قیمت لوبیا چیتی به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسیده بود که با برداشت محصول به ۳۲۰ هزارتومان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه شکر مورد نیاز کشور در بازار تامین است، افزود:در حال حاضر عرضه این کالا زیر قیمت مصوب انجام می شود.

وی با بیان اینکه روغن خوراکی مورد نیاز کشور تامین است، گفت: روغن صنف و صنعت به دلیل نحوه قیمت گذاری برچسب محصول در بنکداری ها کمتر عرضه می شود، واحدهای صنفی فعال در بازار به دلیل نبود حاشیه سود مناسب، تمایلی چندانی به فعالیت در این حوزه ندارندکه همین امر خللی را در بازار ایجاد کرده است.

کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه

مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی از افزایش عرضه میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: ورودی بار میدان مرکزی به ۱۸ هزارتن رسیده که این امر منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزارتومانی قیمت برخی اقلام میوه شده است.

وی وضعیت عرضه میوه های نوبرانه پاییز را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو نارنگی ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان، پرتقال کوهی ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، کیوی ۹۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، انار ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان و لیموشیرین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان است.

یاوری ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که از ۱۵ تا ۲۰ مهرماه، قیمت میوه های سردرختی ۱۰ درصد کاهش یابد.

افزایش قیمت لبنیات تابع مصوبه سازمان حمایت و اسناد مثبته

قیمت لبنیات در برخی فرآورده‌ها همچنان ادامه دارد به طوریکه قیمت برخی محصولات همچون دبه ماست ۲ کیلویی، پنیر و خامه برخی برندها نوساناتی داشته است که محمدرضا فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت های لبنیات مادامی که بر اساس آیین نامه مصوب و ابلاغی سازمان حمایت و بر اساس اسناد مثبته صورت گیرد، تخلف محسوب نمی شود.

فربد گفت: در حال حاضر وضعیت تولید بد نیست، اگرچه نگرانی از آینده به خصوص در مورد کمبود و گرانی احتمالی نهاده های دامی وجود دارد که در این صورت صنعت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

با توجه به اختلاف چندبرابری قیمت کالا از مزرعه تا سفره ناشی از سودجویی و تعدد عوامل واسطه و دلال انتظار می‌رود که تدابیر مناسب برای این موضوع اتخاذ شود تا بازار به ثبات و آرامش برسد.