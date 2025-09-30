باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوبیستوهفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه، ۸ مهر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغازبهکار کرد.
روحالله متفکرآزاد عضو هیئترئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهادههای دامی
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری
گزارش کمیسیون عمران (اصلی) و اجتماعی (فرعی) در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
بحث و بررسی راجع به نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز در دستور قرار دارد.