یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدو‌بیست‌و‌هفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

گزارش کمیسیون عمران (اصلی) و اجتماعی (فرعی) در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

بحث و بررسی راجع به نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز در دستور قرار دارد.

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، تحقیق و تفحص ، نظام جامع باشگاه داری
Iran (Islamic Republic of)
وارد مجلس شدید و ما را فراموش کردید؟
۱۳:۲۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
وارد مجلس شدید و ما را فراموش کردید؟
در محله نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه قرار بود نمایندگان دست کم هفته‌ای یک بار حضورمردمی داشته باشند. به پیشنهاد امام جمعه حتی مقرر شد دفتری برای این کار در نظر گرفته شود تا این نمایندگان که توسط خود مردم انتخاب شدند، بتوانند به مشکلات شهروندان رسیدگی کنند اما متاسفانه با گذشت چند سال هیچ استقبالی ازسوی نمایندگان از این طرح نشد. مردم انتظار دارند نماینده ای که با رای آنها انتخاب شده است، شنونده حرف ها و دردهایشان باشد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
عملکرد نمایندگان مجلس در خانه ملت از سال 1392 تاکنون به نفع کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نبوده است و هم متأسفانه نمایندگان مجلس از سال 1392 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
وعده‌های پرداخت مطالبات بازنشستگان دروغ بود؟
در قرآن آمده است دروغ دری از دروازه‌های جهنم است. سخنگوی دولت پیشتر وعده داده بود که مطالبات بازنشستگان تا آخر خرداد پرداخت می‌شود، اما خرداد گذشت شهریورماه تمام شد واکنون مهرماه رسیده است. آیا این گونه سخن گفتن جایز است؟
امروز 08 مهر 1404 - 10:04 که متأسفانه هنوز هم تکلیف فیش حقوقی شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی و معوقات فروردین روشن نشده است چرا؟
حق بازنشستگان تامین اجتماعی را بدهید امروز 08 مهر 1404 - 10:04 هست لطفا بنویسید چرا سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون مابه‌التفاوت افزایش معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
علت واریز نشدن معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۴ چیست؟
علت واریز نشدن معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد ۱۴۰۴ چیست؟
علت واریز نشدن معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر ۱۴۰۴ چیست؟
علت واریز نشدن معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد ۱۴۰۴ چیست؟
علت واریز نشدن معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۴ چیست؟
علت واریز نشدن معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مهر ۱۴۰۴ چیست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بودجه معوقات فروردین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1403 مشخص و روشن شده است سوال اینجاست که پس چرا امروز سه شنبه 8 مهر ماه سال 1404 هست که متأسفانه هنوز هم معوقات فروردین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
پول و حق زن بچه ما بازنشستگان شرکت مخابرات در سراسر کشور برای دولت و... هزینه می شود چرا؟
از فروردین ماه سال 1401 تاکنون در مورد افزایش تفاوت مقوقه متأسفانه ما بازنشستگان شرکت مخابرات در سراسر کشور محروم هستیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف+ عکس
بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته در فارس، کردستان، همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، گیلان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

لطفا صدای ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را به گوش مدیران، مسئولین مخابرات منطقه تهران، شرکت مخابرات ایران، دولت، مسئولان، نمایندگان مجلیس و... برسانید که بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چگونه فیش حقوقی فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه را بگیرند؟ فیش حقوقی فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورماهِ بازنشستگان مخابرات منطقه تهران در سامانه مربوطه بارگذاری نشد چرا؟ شرکت مخابرات استان تهران باید بابت تاخیر در پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران پاسخگو باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شرکت مخابرات را به دولت بازگردانند
شرکت مخابرات ایران طی دهه‌های متمادی گذشته با پول ملت ایران توسعه یافته و امکان گفتگوهای تلفنی را در اقصی‌نقاط کشور فراهم آورده است و از این‌رو مالکیت آن به عنوان یک شرکت حساس و استراتژیک، طبق قانون اساسی باید به دولت بازگردانده شود. سال‌ها قبل شرکت مخابرات را به بهانه زیاندهی به بخش خصوصی واگذار کردند که دولت در آن زمان با افزایش منطقی تعرفه‌ها می‌توانست آن را از زیاندهی به سوددهی برساند و امروزه هم اگر شرکت را دولتی کنند و تعرفه‌هایش را افزایش دهند، مردم چون مطمئن خواهند شد که درآمد آن به خزانه دولت و بیت‌المال می‌رسد، از این کار استقبال خواهند کرد.
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
۰۸:۴۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
چرا هنوز کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیت مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ واریز نشده؟ | بن خوار بار بازنشستگان مخابرات منطقه تهران و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه کی واریز می شود؟
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ 30 September 2025 هست که پس چرا کمک هزینه خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد و شهریورماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران پرداخت نمی‌شود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
پیگیری مطالبات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
حدود 3 سال و 6 ماه و 8 روز است که مخابرات منطقه تهران، مطالبات افزایش حقوق بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت نکرده است. هر ساله وعده‌هایی برای سال بعد داده می‌شود، اما ترتیب اثری صورت نگرفته است. از سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌های ذیربط درخواست دارم به این مساله ورود کنند و اهتمام لازم را به عمل آورند.
بی توجهی دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس به مشکلات ما بازنشستگان مخابرات تهران، توهین و خیانت به ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
درخواست پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
از مسئولان خواهش می‌کنم مطالبات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران مربوط به شش ماه اول سال ۱۴۰۴ را هر چه سریعتر پرداخت کنند.
از مسئولان محترم مخابرات تهران درخواست دستور عاجل برای رسیدگی به موضوع را داریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات بخشی از مطالبات خود را پیش از شب عید دریافت می‌کنند ولی اما متأسفانه امروز دوشنبه 08 مهر 1404 هست که هنوز هم هیچ خبری مطالبات نیست چرا؟
مطالبات فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران کی واریز می شود؟
نمایندگان مجلس از حق و حقوق بازنشستگان مخابرات منطقه تهران دفاع کنند.
یک فکری هم به حال مشکلات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران بکنید.
خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را بپردازند.
متأسفانه مدت 6 ماه و 8 روز است که از پرداخت آن هم خبری نشده است.
شرکت مخابرات مشکل را حل کند
شرکت مخابرات ایران پاسخگو نیست
مخابرات منطقه تهران پاسخگو نیست
از دی ماه سال 1400 تاکنون هزاران پیام‌ها در رسانه های مختلف چاپ شده، اما کسی پاسخگو ی آنها نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
درخواست پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
از مسئولان خواهش می‌کنم مطالبات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران مربوط به شش ماه اول سال ۱۴۰۴ را هر چه سریعتر پرداخت کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ هست سوال اینجاست که پس کمک هزینه خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین الی شهریور ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران کی واریز می‌شود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
آقای پزشکیان ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار کن هر چه سریعتر
آقای پزشکیان محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران را برکنار کن هر چه سریعتر
آقای پزشکیان مهندس جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را برکنار کن هر چه سریعتر
آقای پزشکیان مهندس ملک جعفریان مدیر مخابرات استان تهران را برکنار کن هر چه سریعتر

اگر واقعا شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران مشکل مالی و بودجه دارند یک ماه حقوق و مزایای کارکنان خودشان را پرداخت نکنند که کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت کنند. در عین حال، امروز سه شنبه 8 مهر 1404 است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست. با گذشت‌ 3 سال، 6 ماه و 8 روز است که متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
علی لاریجانی: گفته است ایران آماده کمک به بازسازی لبنان است

جناب آقای علی لاریجانی
در عین حال، امروز سه شنبه 8 مهر ۱۴۰۴ است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
علی لاریجانی: گفته است ایران آماده کمک به بازسازی لبنان است

جناب آقای علی لاریجانی
در عین حال، امروز سه شنبه 8 مهر 1404 است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
پیگیری مطالبات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
حدود 3 سال و 6 ماه و 8 روز است که مخابرات منطقه تهران، مطالبات افزایش حقوق بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت نکرده است. هر ساله وعده‌هایی برای سال بعد داده می‌شود، اما ترتیب اثری صورت نگرفته است. از سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌های ذیربط درخواست دارم به این مساله ورود کنند و اهتمام لازم را به عمل آورند.
از جمعی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
متأسفانه عیدی بازنشستگان مخابرات در سال ۱۴۰۳ با ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و مالیات مبلغ ۳ میلیون بوده است چرا؟ و این در حالی است که کارکنان رسمی شرکت مخابرات از ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۸۸ تاکنون هر سال ۲ ماه عیدی دریافت می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
با سلام، ۱۵ عدد از مزایایی که همکاران رسمی و بازنشستگان مخابرات در طول ۱۵ سال خصوصی سازی مخابرات در ۱۸ آبان ۱۳۸۷ از دست داده اند، به قرار زیر می باشد:

۱-عدم ارتقا گروههای شغلی از سال ۱۳۸۷ لغایت ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

۲- حق جذب از سال ۱۳۸۷ لغایت ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

۳-حق تخصص

۴- اضافه کاری

۵- حذف وام صندوق ۶%

۶- حذف وام قرض الحسنه

۷- حذف وام پایگاه

۸- عدم افزایش رفاهیات

۹- مناسبت ها

۱۰-سکه بازنشستگی

۱۱-هزینه درمان بیمه تکمیلی

۱۲-حق لباس

۱۳-حق ورزش

۱۴-وام ۲۰ برابر اندوخته صندوق ۶% هنگام بازنشستگی

۱۵- افزایش سهم بیمه تکمیلی همکاران و بازنشستگان از ۲۰% به ۵۰% و فشار مالی بیشتر.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
از سال 1400 تاکنون در مورد مشکلات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران در رسانه ها بیش از 999 هزار بار شکایت و اعتراض کرده ایم ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و... پیگیری، بررسی و رسیدگی نکرده اند. پاسخگو و جوابگو هم نیستند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است پرداخت ۶۵ هزار میلیاردتومان پس از خصوصی سازی به دولت حرام است
۰۹:۰۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
همه چیز درباره ضرب المثل چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
پرداخت ۶۵ هزار میلیاردتومان پس از خصوصی سازی به دولت حرام است
سوال اینجاست که شرکت مخابرات بابت چه ۶۵ هزار میلیاردتومان پس از خصوصی سازی به دولت پرداخته است
و این در حالی است که دولت از سال ۱۳۸۸ تاکنون متأسفانه هیچ کاری برای حل وفصل مشکلات کارکنان رسمی و هم به ویژه بازنشستگان مخابرات نکرده است.
شرکت مخابرات از پرداخت بن خوار بار بازنشستگان شرکت مخابرات از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون مشکل مالی دارد خودداری کرده است و هنوز هم خودداری می کند/ سوال اصلی اینجاست که پس چرا از پرداخت حقوق ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان کارکنان رسمی تاکنون هیچ گونه مشکل مالی ندارد.
با گذشت ۴۳ ماه در سراسر شرکت مخابرات مشکلات پیش آمده هنوز برطرف نشده است
متاسفانه از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون بن خواربار وغیره بازنشستگان شرکت مخابرات را پرداخت نکردن چرا؟
و دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس وغیره هم پاسخگو نیستند چرا؟
مسئولیت پرداخت مطالبات بازنشستگان با مخابرات ایران است ولی متاسفانه از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون عمل و اجرا نکرده است چرا؟
و دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس هم هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کنند و سکوت اختیار کرده اند چرا؟
از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون در مورد مطالبان بازنشستگان شرکت مخابرات در سراسر کشور بیش از ۹۹۹ هزار بار هم اعتراض کرده ایم ولی متاسفانه در کشور به اصطلاح اسلامی هیچ کسی هم بررسی و رسیدگی نکرده است و پاسخگو و جوابگو هم نیست و نبوده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
۱۸ مهر ۱۴۰۳، ۸:۵۱

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری؛
مشکلات بازنشستگان مخابرات در کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی شد
مشکلات بازنشستگان مخابرات در کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی شد
اهواز - رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات بازنشستگان شرکت مخابرات با حضور وزیر ارتباطات در محل این کمیسیون خبر داد.

و این در حالی است که امروز سه‌شنبه ۸ مهر۱۴۰۴ هست متأسفانه هنوز هم مشکلات بازنشستگان شرکت مخابرات حل وفصل نشده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات ایران از فروردین ماه سال 1401 تاکنون در شهرهای مختلف تجمع می کنند و همچنان نیز ادامه دارد ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس و... از سال 1401 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات بازنشستگان مخابرات ایران در سراسر کشور نکردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات ایران از فروردین ماه سال 1401 تاکنون در شهرهای مختلف تجمع می کنند و همچنان نیز ادامه دارد ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس و... از سال 1401 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات بازنشستگان مخابرات ایران در سراسر کشور نکردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
۱۷ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۹:۱۲
تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در برخی شهرها
تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در برخی شهرها

بازنشستگان مخابرات ایران در شهرهای مختلف تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در کردستان، اصفهان، تبریز، گیلان، کرمانشاه، تهران و برخی دیگر از شهرها تجمع کردند.

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند

تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف
تجمع بازنشستگان مخابرات در چند استان
تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف
تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به عدم پاسخگویی
تجمع سراسری بازنشستگان شرکت مخابرات ایران
Iran (Islamic Republic of)
اما تاکنون اقدامات صورت نگرفته است. ضرورت دارد که علت آن بررسی شود.
۰۹:۰۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
اما تاکنون اقدامات صورت نگرفته است. ضرورت دارد که علت آن بررسی شود.
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته مخابرات منطقه تهران
۰۹:۰۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمودزاده، رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

جناب آقای مهندس ملک جعفریان مدیر مخابرات استان تهران

سلام علیکم

در این مدت ۲۱ ماه در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ برای بنده فقط مبلغ ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کمک هزینه خوار بار واریز کردن. شرم آور و تاسف بار است که فیش کمک هزینه خواربار بنده از آبان ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون صفر! و متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ بازنشسته مخابرات منطقه تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سلام چرا مخابرات منطقه تهران مطالبات فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه را نداده پدر ما را در آورده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
با گذشت‌ 3 سال، 6 ماه و 8 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کسی هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 8 مهر 1404 - 09:05 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از اول سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟
Iran (Islamic Republic of)
قانون بخش خصوصی در شرکت مخابرات همان قانون جنگل بوده است
۰۹:۱۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
قانون بخش خصوصی در شرکت مخابرات همان قانون جنگل بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
با گذشت‌ ۳ سال، 6 ماه و 8 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
شرم آور و تاسف بار است که مهندس ملک جعفریان مدیرمخابرات منطقه تهران متأسفانه از دی ماه سال 1400 تاکنون مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را بررسی و رسیدگی نکرده است و در این مدت 45 ماه در مورد مشکلات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران فقط سکوت اختیار کرده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شرم آور و تاسف بار است که مهندس ملک جعفریان مدیرمخابرات منطقه تهران متأسفانه از دی ماه سال 1400 تاکنون مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را بررسی و رسیدگی نکرده است و در این مدت 45 ماه در مورد مشکلات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران فقط سکوت اختیار کرده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

جناب آقای علی کشوری نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
در عین حال، امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مردادو شهریورماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
عملکرد دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران که از سال 1400 تاکنون متأسفانه به نفع بانشستگان مخابرات منطقه تهران نبوده است.

عملکرد مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران که از سال 1400 تاکنون متأسفانه به نفع بانشستگان مخابرات منطقه تهران نبوده است.

عملکرد مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران که از سال 1403 تاکنون متأسفانه به نفع بانشستگان مخابرات منطقه تهران نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 8 مهر 1404 - 09:19 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از اول سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟

با گذشت‌ 3 سال، 6 ماه و 8 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
از فروردین ماه سال 1401 تاکنون که متأسفانه مدیران و مسئولین مخابرات منطقه تهران نسبت به مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران بی‌تفاوت هستند. از فروردین ماه سال 1401 تاکنون که متأسفانه مدیران و مسئولین شرکت مخابرات ایران نسبت به مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران بی‌تفاوت هستند.
مطالبات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال 1401 تاکنون متأسفانه هنوز هم تعیین تکلیف نشده است چرا؟
در عین حال، امروز سه شنبه 8 مهر 1404 است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مردادماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست از فروردین ماه سال 1404 تاکنون هم نبوده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ 30 September 2025
چرا فیش حقوقی فروردین الی شهریور بازنشستگان مخابرات منطقه تهران هنوز صادر نشده است؟
Iran (Islamic Republic of)
نمایندگان مجلس در خانه ملت از حق و حقوق بازنشستگان مخابرات منطقه تهران دفاع کنند
۱۳:۲۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت از حق و حقوق بازنشستگان مخابرات منطقه تهران دفاع کنند
