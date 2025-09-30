شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری از تعطیل نشدن مدارس شهرستان شهرستان اهواز با وجود آلودگی شدید هوا ابراز نارضلیتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که ساکنان شهرستان اهواز استان خوزستان با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بطوریکه نفس ساکنان را تنگ کرده است. اما در حال حاضر، مدارس این شهرستان با وجود آلودگی هوا، تعطیل نشده‌اند. این وضعیت موجب نگرانی والدین شد و با ارسال پیامی خواستار رسیدگی مسئولان شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری وضعیت آلودگی هوای این شهرستان را به تصویر کشید و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و درود خدمت شما و همکاران گرامی اهواز چند ماهی هست که غرق در دود شده، متاسفانه برای حل این مشکل راه حل اساسی انجام نشده، امروز شاخص آلودگی هوا بالای ۲۰۰ یعنی وضعیت بنفش، هوای بقدری آلوده ست که با ماسک هم نمی‌شود نفس کشید، اما متأسفانه مدارس را تعطیل نکردند. من بدلیل اینکه بچه‌های من در متوسطه اول تحصیل می‌کنند نمی‌توانم به مدرسه نفرستمشون. چون از درس‌ها عقب می‌مانند. ماشاء الله هم مدارس از روز اول درس دادند و تکالیف و پرسش و امتحان می‌گیرند. لطفا برای این مشکل چاره اندیشی شود. ممنونم

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

گلایه اهوازی‌ها از تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلودگی هوا

 

