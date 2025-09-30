باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احد بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تحریم‌ها ما را وادار به یافتن راه‌های نوین برای ارزآوری می‌کند، با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و همسایگی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس، بهترین فرصت برای توسعه تبادلات تجاری با همسایگان فراهم است.

او با بیان اینکه برنامه ریزی دقیق برای جذب سرمایه کشور‌های همسایه به خصوص عمان و توسعه پایدار در بخش کشاورزی فارس انجام شده و با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: کشور عمان به عنوان یک بازار هدف می‌تواند هم مقصد صادرات محصولات کشاورزی باشد و هم زمینه‌ای برای جذب سرمایه در بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

به گفته بهج حقیقی صادرات روزانه محصولات تازه مانند سبزی و صیفی به کشور عمان می‌تواند بدون وقفه انجام شود و در عین حال توسعه پایدار کشاورزی استان را تضمین کند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: فارس با برخورداری از تنوع اقلیمی ویترین محصولات متنوع زراعی و باغی است و ظرفیت ویژه‌ای را برای حضور در بازار‌های منطقه دارد.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط بین‌المللی و بازگشت" اسنپ بک" ابراز کرد: تمام تلاش همکاران ما در سطح ملی و استانی این است که مردم دغدغه‌ای در حوزه تأمین کالا‌های اساسی نداشته باشند و در عین حال مسیر توسعه و صادرات نیز با نگاه علمی و پایدار دنبال شود.

بهجت حقیقی افزود: رصد بازار و مدیریت عرضه، نه با نگاه دستوری بلکه با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود و این موضوع ارزشمند است که تولید و توزیع در کنار هم قرار دارند.

او بیان کرد: بخش کشاورزی متولی تولید و بعد از قانون انتزاع متولی بازار هم شده است باید فضای ذهنی جامعه از بحران خشکسالی و تحریم دور نگه دارد و بر تولید و بازار تمرکز کند.

پاسخ به چالش‌ها با برنامه محوری

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به هیچ عنوان از توسعه غافل نخواهیم شد. برنامه‌ریزی‌های سازمان با محوریت علم و دانشگاه انجام می‌شود. دانشگاه شیراز و دانشکده کشاورزی به دلیل پیشینه تاریخی و علمی خود، ظرفیت بزرگی برای کمک به برنامه‌ریزی و توسعه بخش کشاورزی فارس هستند.

بهجت حقیقی با اشاره به رویکرد برنامه محوری این سازمان، ابراز کرد:برای جلوگیری از روزمرگی و مدیریت کارآمد بحران‌ها چهار ابرپروژه و مگا پروژه تعریف شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه پروژه‌های مذکور با توجه به پتاسیل خاص و اقلیم شهرستان ها، دو شهرستان در جنوب و دو شهرستان در شمال طراحی شده است، گفت: امیدوارم گام اول ایجاد و سرمایه گذاری در این پروژه‌ها همزمان با دهه مبارک فجر برداشته شود و با پیگیری تقویم اجرایی نتایج آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.