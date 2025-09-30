باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بیش از ۹۰ درصد اقلام دارویی در کشور تولید داخلی است + فیلم

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در‌مورد تولید دارو در ایران نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش محبوبی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص تولید دارو در ایران توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

۷۵ درصد بیماران ام اس از داروهای ایرانی استفاده می کنند

بیش از ۹۰ درصد اقلام دارویی در کشور تولید داخلی است + فیلم
young journalists club

کمبود‌های دارویی به شدت افزایش یافته است

بیش از ۹۰ درصد اقلام دارویی در کشور تولید داخلی است + فیلم
young journalists club

۸۰ درصد هزینه های درمان سرپایی پرداخت می شود

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توقف نرخ‌سازی قیمت دلار با قطع اینترنت افغانستان + فیلم
۱۰۲۰

توقف نرخ‌سازی قیمت دلار با قطع اینترنت افغانستان + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
پاکدستی پارکبان ماسوله‌ای + فیلم
۶۲۲

پاکدستی پارکبان ماسوله‌ای + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
برخورد با نانوایان متخلف + فیلم
۵۱۵

برخورد با نانوایان متخلف + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.