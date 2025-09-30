باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جعفر قادری در نشست با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تسریع در ایجاد مرکز دادههای جنوب کشور در شیراز خبر داد و گفت: با واگذاری زمین توسط شرکت عمران صدرا و سرمایهگذاری بخش خصوصی، روند احداث این مرکز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
او همچنین اعلام کرد: با همکاری اپراتورهای ایرانسل، مخابرات ایران، شاتل و آسیاتک، تا پایان سال جاری کل شهر شیراز تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، پوشش فیبر نوری در شهرهای صدرا، زرقان، لپویی، داریون و خانزنیان نیز با سرعت بیشتری دنبال میشود.
قادری افزود: روستاهای پرجمعیت حریم شیراز از جمله کرونی، سلطانآباد، کیانآباد، شاپورجان و گردخون نیز در اولویت واگذاری فیبر نوری به شرکت مخابرات قرار گرفتهاند تا همزمان با شیراز به بهرهبرداری برسند.
نماینده شیراز و زرقان با اشاره به لزوم رفع مشکلات ارتباطی در شهرکهای صنعتی خارج از محدوده شهری مانند شهرک صنعتی شیراز، خواستار چارهاندیشی فوری شد. همچنین مقرر شد ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه مودم توسط کارخانجات مخابرات ایران (ITMC) تولید و تحویل شرکت مخابرات شود. احداث سایتهای BTS در نقاط فاقد پوشش و تسریع در تکمیل فیبر نوری روستاهای کوهمره سرخی و سیاخ دارنگان نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.
قادری از برنامهریزی برای سفر وزیر ارتباطات به استان فارس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در این سفر، مشکلات باقیمانده با حضور مسئولان محلی بهصورت میدانی بررسی و حل شود.
در نشست مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور دکتر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان، دکتر هاشمی وزیر ارتباطات، معاونان وزارتخانه، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مسئولان استانی (بهصورت ویدیوکنفرانسی)، تصمیمات مهمی در خصوص توسعه زیرساختهای ارتباطی حوزه انتخابیه اتخاذ شد.