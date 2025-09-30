نماینده شیراز و زرقان در مجلس از ایجاد سرعت مرکز داده‌های جنوب در شیراز خبر داد و گفت: تا پایان سال کل شیراز زیر پوشش فیبر نوری می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -  جعفر قادری در نشست با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تسریع در ایجاد مرکز داده‌های جنوب کشور در شیراز خبر داد و گفت: با واگذاری زمین توسط شرکت عمران صدرا و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روند احداث این مرکز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

او همچنین اعلام کرد: با همکاری اپراتورهای ایرانسل، مخابرات ایران، شاتل و آسیاتک، تا پایان سال جاری کل شهر شیراز تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، پوشش فیبر نوری در شهرهای صدرا، زرقان، لپویی، داریون و خان‌زنیان نیز با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

قادری افزود: روستاهای پرجمعیت حریم شیراز از جمله کرونی، سلطان‌آباد، کیان‌آباد، شاپورجان و گردخون نیز در اولویت واگذاری فیبر نوری به شرکت مخابرات قرار گرفته‌اند تا همزمان با شیراز به بهره‌برداری برسند.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به لزوم رفع مشکلات ارتباطی در شهرک‌های صنعتی خارج از محدوده شهری مانند شهرک صنعتی شیراز، خواستار چاره‌اندیشی فوری شد. همچنین مقرر شد ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه مودم توسط کارخانجات مخابرات ایران (ITMC) تولید و تحویل شرکت مخابرات شود. احداث سایت‌های BTS در نقاط فاقد پوشش و تسریع در تکمیل فیبر نوری روستاهای کوهمره سرخی و سیاخ دارنگان نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

قادری از برنامه‌ریزی برای سفر وزیر ارتباطات به استان فارس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در این سفر، مشکلات باقی‌مانده با حضور مسئولان محلی به‌صورت میدانی بررسی و حل شود.

در نشست مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور دکتر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان، دکتر هاشمی وزیر ارتباطات، معاونان وزارتخانه، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مسئولان استانی (به‌صورت ویدیوکنفرانسی)، تصمیمات مهمی در خصوص توسعه زیرساخت‌های ارتباطی حوزه انتخابیه اتخاذ شد.

برچسب ها: نماینده مردم شیراز در مجلس ، فیبر نوری
خبرهای مرتبط
احداث کمربندی شمال شرق شیراز گره گشای ترافیک شرق شیراز
افتتاح اولین طرح نهضت توسعه عدالت و واحد تولیدی صنایع سلولزی در زرقان
حرکت جدی برای تقویت سرمایه‌گذاری در صدرا/ زیرساخت‌ها باید پیشران توسعه باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور مجوز به‌کارگیری بازنشستگان سپاه در سازندگی/ شیراز علی‌رغم قطب پزشکی بودن، از محروم‌ترین شهرهای استان است
کشف ژنراتور‌های صنعتی ۱۳۰ میلیارد ریالی در لارستان
صدور مجوز ۱۱ طرح سرمایه گذاری خارجی در فارس به ارزش ۴۲ میلیون دلار
تدوین تقویم رویدادها و طرح‌های گردشگری برای ۲۱ شهر
رفع تصرف اراضی ۲۰۰ میلیارد ریالی در اوز
آخرین اخبار
تدوین تقویم رویدادها و طرح‌های گردشگری برای ۲۱ شهر
صدور مجوز ۱۱ طرح سرمایه گذاری خارجی در فارس به ارزش ۴۲ میلیون دلار
صدور مجوز به‌کارگیری بازنشستگان سپاه در سازندگی/ شیراز علی‌رغم قطب پزشکی بودن، از محروم‌ترین شهرهای استان است
کشف ژنراتور‌های صنعتی ۱۳۰ میلیارد ریالی در لارستان
رفع تصرف اراضی ۲۰۰ میلیارد ریالی در اوز
دفاع مقدس ۸ ساله، الگوی مقاومت ۱۲ روزه غزه/ لزوم تبیین فرهنگ ایثار برای نسل جوان
کلاهبرداران با ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری گرفتار پلیس شدند
شیراز اکسپو ۲۰۲۵، بستری برای نمایش توانمندی‌های صادراتی و توسعه همکاری‌های اقتصادی
کشف سکه‌های تاریخی در فسا
دولت پزشکیان با وجود همه هجمه‌ها در مسیر خدمت به مردم ایستاده است
جنگ هیبریدی و ترکیبی دشمنان با مقاومت ملت ایران ناکام ماند
اختلاس یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی کارمند متخلف بانک در اوز
تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان باید به سامانه کاتب متصل شوند
انهدام ۴۳ باند قاچاق منهدم و کشف ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فارس
لزوم تبدیل تهدید‌های اقتصادی به فرصت با همدلی مسئولان اقتصادی استان فارس/ چاره اندیشی برای ارتقای اقتصاد خرد استان
آواز‌های شبانی فارس، در قابِ سینما/ مستند سرکوهی منتخب جشنواره فیلم کوتاه
پاسداشت ایثار پیشکسوتان دفاع مقدس وظیفه‌ای ملی است
ترویج فرهنگ استاندارد؛ گامی مؤثر در توسعه صنایع کشور
فرصت‌سازی از همسایگان؛ فارس در مسیر توسعه صادرات کشاورزی
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فارس شتاب می‌گیرد؛ شیراز تا پایان سال زیر پوشش کامل فیبر نوری