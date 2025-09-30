باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای درمان دردهای گردن و بین شانه‌ای چه باید کرد؟ + فیلم

کارشناس آسیب ورزشی در خصوص دردهای گردن و شانه نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر محمد فعال، کارشناس آسیب شناسی ورزشی با حضور در برنامه سلام تهران در مورد دردهای گردن و شانه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
برای درمان دردهای گردن و بین شانه‌ای چه باید کرد؟ + فیلم
young journalists club

۵ آسیب شایع ورزشی زنان

برای درمان دردهای گردن و بین شانه‌ای چه باید کرد؟ + فیلم
young journalists club

آسیب کشاله بیخ گوشِ فوتبالیست‌ها!

برای درمان دردهای گردن و بین شانه‌ای چه باید کرد؟ + فیلم
young journalists club

فوت یک نفر و مصدومیت ۴۳۴ ورزشکار استان سمنان در سال ۱۴۰۲

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توقف نرخ‌سازی قیمت دلار با قطع اینترنت افغانستان + فیلم
۱۰۲۰

توقف نرخ‌سازی قیمت دلار با قطع اینترنت افغانستان + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
پاکدستی پارکبان ماسوله‌ای + فیلم
۶۲۲

پاکدستی پارکبان ماسوله‌ای + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
برخورد با نانوایان متخلف + فیلم
۵۱۵

برخورد با نانوایان متخلف + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.