باشگاه خبرنگاران جوان - علی عزیزی مدیرکل استاندارد فارس در دیدار با فرمانده سپاه فجر استان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای والامقام و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و از رشادتهای آنان تقدیر کرد.
او با ارائه گزارشی از عملکرد این ادارهکل، حمایت از تولیدات با کیفیت را مهمترین وظیفه این مجموعه دانست و گفت: سلامت و ایمنی شهروندان دو اصل اساسی در فعالیتهای نظارتی ادارهکل استاندارد است.
مدیرکل استاندارد فارس افزود: نظارت بر بازار و خطوط تولید کالاهای داخلی برای جلوگیری از عرضه محصولات غیر استاندارد در دستور کار جدی همکاران ما قرار دارد.
عزیزی همچنین به اقدامات انجامشده در زمینه عارضهیابی واحدهای تولیدی استان با همکاری دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: در سال جاری جلسات مؤثری برگزار شده که نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
او با اشاره به جایگاه استان فارس در تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی، از همکاری موفق با دانشگاهها و مراکز علمی استان خبر داد و افزود: دفاتر استانداردسازی در بسیاری از دانشگاهها و صنایع استان راهاندازی شدهاند.
در ادامه این دیدار، سردار بوعلی ضمن خوشامدگویی به مدیرکل استاندارد و هیئت همراه، استاندارد را یکی از دستگاههای مهم و تأثیرگذار استان دانست و بر نقش آن در ارتقای کیفیت تولیدات تأکید کرد.
فرمانده سپاه فجر فارس خواستار ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه شد و گفت: آشنایی مردم با استاندارد موجب گرایش به خرید کالای با کیفیت و در نهایت رشد و توسعه صنایع کشور خواهد شد.
در پایان، طرفین بر همکاری مشترک در برگزاری میز خدمت و حمایت از تولیدات استاندارد استان فارس تأکید کردند.
منبع: اداره استاندارد فارس