فرمانده سپاه فجر فارس خواستار ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه شد و گفت: آشنایی مردم با استاندارد موجب گرایش به خرید کالای با کیفیت و در نهایت رشد و توسعه صنایع کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عزیزی مدیرکل استاندارد فارس در دیدار با فرمانده سپاه فجر استان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای والامقام و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و از رشادت‌های آنان تقدیر کرد.

او با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره‌کل، حمایت از تولیدات با کیفیت را مهم‌ترین وظیفه این مجموعه دانست و گفت: سلامت و ایمنی شهروندان دو اصل اساسی در فعالیت‌های نظارتی اداره‌کل استاندارد است. 

مدیرکل استاندارد فارس افزود: نظارت بر بازار و خطوط تولید کالا‌های داخلی برای جلوگیری از عرضه محصولات غیر استاندارد در دستور کار جدی همکاران ما قرار دارد.

عزیزی همچنین به اقدامات انجام‌شده در زمینه عارضه‌یابی واحد‌های تولیدی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در سال جاری جلسات مؤثری برگزار شده که نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

او با اشاره به جایگاه استان فارس در تدوین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی، از همکاری موفق با دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان خبر داد و افزود: دفاتر استانداردسازی در بسیاری از دانشگاه‌ها و صنایع استان راه‌اندازی شده‌اند.

در ادامه این دیدار، سردار بوعلی ضمن خوشامدگویی به مدیرکل استاندارد و هیئت همراه، استاندارد را یکی از دستگاه‌های مهم و تأثیرگذار استان دانست و بر نقش آن در ارتقای کیفیت تولیدات تأکید کرد.

فرمانده سپاه فجر فارس خواستار ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه شد و گفت: آشنایی مردم با استاندارد موجب گرایش به خرید کالای با کیفیت و در نهایت رشد و توسعه صنایع کشور خواهد شد.

در پایان، طرفین بر همکاری مشترک در برگزاری میز خدمت و حمایت از تولیدات استاندارد استان فارس تأکید کردند.

منبع: اداره استاندارد فارس

برچسب ها: ترویج فرهنگ ، استاندارد ، توسعه صنایع ، سپاه فجر فارس
خبرهای مرتبط
معاون طرح و برنامه وزارت صمت مطرح کرد؛
تمرکز دولت بر توسعه شرکت‌های بزرگ است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام خبر داد؛
عمران و آبادانی بی نقص در سایه توجه به استاندارد‌ها
نماینده ولی فقیه در استان سمنان:
صنایع سمنان با استفاده از نخبگان و رفع موانع سرمایه‌گذاری توسعه یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور مجوز به‌کارگیری بازنشستگان سپاه در سازندگی/ شیراز علی‌رغم قطب پزشکی بودن، از محروم‌ترین شهرهای استان است
کشف ژنراتور‌های صنعتی ۱۳۰ میلیارد ریالی در لارستان
صدور مجوز ۱۱ طرح سرمایه گذاری خارجی در فارس به ارزش ۴۲ میلیون دلار
تدوین تقویم رویدادها و طرح‌های گردشگری برای ۲۱ شهر
رفع تصرف اراضی ۲۰۰ میلیارد ریالی در اوز
آخرین اخبار
تدوین تقویم رویدادها و طرح‌های گردشگری برای ۲۱ شهر
صدور مجوز ۱۱ طرح سرمایه گذاری خارجی در فارس به ارزش ۴۲ میلیون دلار
صدور مجوز به‌کارگیری بازنشستگان سپاه در سازندگی/ شیراز علی‌رغم قطب پزشکی بودن، از محروم‌ترین شهرهای استان است
کشف ژنراتور‌های صنعتی ۱۳۰ میلیارد ریالی در لارستان
رفع تصرف اراضی ۲۰۰ میلیارد ریالی در اوز
دفاع مقدس ۸ ساله، الگوی مقاومت ۱۲ روزه غزه/ لزوم تبیین فرهنگ ایثار برای نسل جوان
کلاهبرداران با ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری گرفتار پلیس شدند
شیراز اکسپو ۲۰۲۵، بستری برای نمایش توانمندی‌های صادراتی و توسعه همکاری‌های اقتصادی
کشف سکه‌های تاریخی در فسا
دولت پزشکیان با وجود همه هجمه‌ها در مسیر خدمت به مردم ایستاده است
جنگ هیبریدی و ترکیبی دشمنان با مقاومت ملت ایران ناکام ماند
اختلاس یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی کارمند متخلف بانک در اوز
تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان باید به سامانه کاتب متصل شوند
انهدام ۴۳ باند قاچاق منهدم و کشف ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فارس
لزوم تبدیل تهدید‌های اقتصادی به فرصت با همدلی مسئولان اقتصادی استان فارس/ چاره اندیشی برای ارتقای اقتصاد خرد استان
آواز‌های شبانی فارس، در قابِ سینما/ مستند سرکوهی منتخب جشنواره فیلم کوتاه
پاسداشت ایثار پیشکسوتان دفاع مقدس وظیفه‌ای ملی است
ترویج فرهنگ استاندارد؛ گامی مؤثر در توسعه صنایع کشور
فرصت‌سازی از همسایگان؛ فارس در مسیر توسعه صادرات کشاورزی
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فارس شتاب می‌گیرد؛ شیراز تا پایان سال زیر پوشش کامل فیبر نوری