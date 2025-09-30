باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر) پیشنهاد کرد جلسه بحث و بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه درخصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در نوبت بعدازظهر برگزار شود که نمایندگان با ۱۳۳ رای موافق، ۷۴ مخالف، ۵ ممتنع، ۲۱ عدم مشارکت از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس با برگزاری این جلسه در نوبت بعدازظهر موافقت کردند.

قالیباف پس از رای‌گیری اعلام کرد این جلسه راس ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه تا ۱۶:۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.