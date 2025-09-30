با رای نمایندگان جلسه بررسی اجرای برنامه هفتم در سال اول در بعدازظهر امروز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر) پیشنهاد کرد جلسه بحث و بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه درخصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در نوبت بعدازظهر برگزار شود که نمایندگان با ۱۳۳ رای موافق، ۷۴ مخالف، ۵ ممتنع، ۲۱ عدم مشارکت از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس با برگزاری این جلسه در نوبت بعدازظهر موافقت کردند.

قالیباف پس از رای‌گیری اعلام کرد این جلسه راس ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه تا ۱۶:۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی
حجت‌الاسلام احمدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مجموعه‌های مختلف نظام برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی در دستورکار مجلس
قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی:
ارزیابی عملکرد برنامه هفتم باید خروجی‌محور و براساس تأثیر آن در حل مشکلات مردم باشد
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
سردار کارگر: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد
پزشکیان: تسلیم شدن در وجود ما نیست/ پیگیر مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهم بود
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی
عراقچی: زیاده‌خواهی مفرط آمریکا مانع مصالحه شد
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد