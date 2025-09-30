باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
منابعی که از آن ویتامین D جذب می‌شود + فیلم

متخصص مامایی در خصوص ویتامین D توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عدالت فر، متخصص مامایی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد اهمیت ویتامین D نکاتی بیان کرد.

 

 
