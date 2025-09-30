رئیس پشتیبانی منطقه دو ارتش در شیراز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، ایثارگران، آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، بر اهمیت پاسداشت رشادت‌های آنان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر حمیدرضا سهرابی فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا  در جمع پیشکسوتان و کهنه‌سربازان جنگ تحمیلی، ضمن تقدیر از دلاوری‌های آنان، گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف ما در این ایام، تجلیل از ایثارگری رزمندگان و انتقال تجربیات ارزشمند آنان به نسل جوان نیرو‌های مسلح است.

او با اشاره به نقش بزرگ یگان‌های لجستیکی نیروی زمینی ارتش در جنوب و غرب کشور طی دوران دفاع مقدس، افزود: این عزیزان با تلاش بی‌وقفه در پشتیبانی از رزمندگان، نقش حیاتی در پیروزی‌های آن دوران ایفا کردند و امروز نیز حضورشان مایه افتخار و روحیه‌آفرینی برای نیرو‌های جوان است.

امیر سهرابی با بیان اینکه بسیاری از پیشکسوتان با وجود بازنشستگی همچنان خود را موظف به همراهی با نیرو‌های جوان می‌دانند، اظهار داشت: این احساس مسئولیت و تعلق خاطر، نشان‌دهنده عمق ایمان و تعهد آنان به آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس است.

او افزود: حضور این بزرگواران در جمع نیرو‌های جوان، موجب افزایش انگیزه و آمادگی بیشتر در میان کارکنان ارتش می‌شود و باید از این ظرفیت گران‌بها برای ارتقای روحیه و انتقال تجربیات بهره‌برداری کرد.

پاسداشت ایثار پیشکسوتان دفاع مقدس وظیفه‌ای ملی است

رئیس پشتیبانی منطقه دو ارتش در پایان خاطرنشان کرد: ادای دین به کهنه‌سربازان و پیشکسوتان دفاع مقدس، وظیفه‌ای اخلاقی و ملی است که با برگزاری برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تجلیل از آنان باید به‌طور مستمر دنبال شود.

برچسب ها: پاسداشت ، ایثار ، پیشکسوتان ، دفاع مقدس ، ارتش ، پشتیبانی منطقه دو ارتش
