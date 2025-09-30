شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۵ در وضعیت زرد و قابل قبول، قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۵ در وضعیت زرد و قابل قبول، قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۹و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
تعداد قابل توجه روز‌های آلوده تهران در سال جاری/ لزوم اقدام فوری برای کاهش آلاینده‌ها
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
