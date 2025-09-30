باشگاه خبرنگاران جوان _ حامد جلالوند با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۴میلیون و ۴۳ هزارو ۱۷۹ تردد بین استانی در حوزه تحت پوشش این اداره کل به ثبت رسیده است افزود: آمار ورود وسایل نقلیه به استان در این مدت ۲ میلیون و ۴ هزار و ۴۱۹ دستگاه و آمار خروج از استان ۲ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۶۰ دستگاه بوده است.
وی گفت: در این بازه زمانی، ۱۶ درصد از ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین است.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای سیستان و بلوچستان، پر ترددترین محورها را در این مدت محور زهک _ مرز میلک، زابل _ سه راهی دشتک و محور زاهدان _ بم اعلام کرد.
جلالوند در خاتمه گفت: در نیمه نخست سالجاری تعداد تماسها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها به بیش از ۶۰ هزار مورد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴ درصدی داشته است.
منبع حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان