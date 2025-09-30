باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی در پاسخ به این پرسش که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو بر سر یک طرح صلح ۲۰ بندی برای غزه به توافق رسیده‌اند. اما حماس تاکنون این توافق را نپذیرفته است. آیا شما این طرح را مشاهده کرده‌اید؟ و آیا بر این باورید که حماس باید آن را قبول کند؟ گفت: ایران همواره خواهان پایان نسل‌کشی در غزه بوده است و معتقد هستم وظیفه تمامی دولت‌ها است که برای پایان دادن به این جنایات در غزه همکاری کنند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: طی هشت سال گذشته بیش از صد طرح مختلف برای حل این مناقشه در خاورمیانه ارائه شده و تنها طرحی که قابلیت پایداری دارد، طرحی است که حقوق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت بشناسد و محترم شمارد و ما منتظر هستیم تا ببینیم آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر.

عراقچی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «آیا تاکنون این طرح صلح را دیده‌اید یا توانسته‌اید به حماس در این خصوص مشورت دهید؟»، افزود: ما امروز بعدازظهر (دوشنبه به قت محلی نیویوریک) این طرح را دیدیم و منتظر هستیم واکنش حماس و فلسطینیان نسبت به آن را مشاهده کنیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «امروز (دوشنبه) ترامپ همچنین به طور مفصل درباره ایران و برنامه هسته‌ای آن صحبت کرد.مطمئنم شما به یاد می‌آورید که وی به طور مشخص به حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان امسال اشاره داشت. مایلم این بخش را برای شما پخش کنم. (صحبت‌های ترامپ: ما ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران را به کلی از بین بردیم و امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را که احتمالاً ظرف دو ماه حاصل می‌شد، منتفی کردیم.) جناب وزیر آیا این ادعا صحیح است؟»، گفت: واقعیت این است که ما هرگز تمایل به داشتن سلاح هسته‌ای نداشته‌ایم و این موضوع را زمانی ثابت کردیم که در سال ۲۰۱۵ توافق جامع هسته‌ای (برجام) را با کشورهای عضو گروه ۱+۵ از جمله آمریکا، امضا کردیم.

عراقچی گفت: ما این توافق را با حسن نیت به انجام رساندیم و به تمامی تعهدات خود عمل کردیم و هنگامی که آمریکا از توافق خارج شد، هیچ دلیل موجهی برای این اقدام وجود نداشت چرا که گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید می‌کرد ایران کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده است.

وی افزود: ما اثبات کرده‌ایم که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیستیم. در ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۵ نیز از سوی دولت ترامپ برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای دعوت شدیم و پذیرفتیم. پنج دور مذاکرات برگزار شد و ششمین دور برای ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) برنامه‌ریزی شده بود که دو روز پیش از آن اسرائیل به ما حمله و آمریکا نیز در این حمله آن را همراهی کرد.

عراقچی ادامه داد: ما دو بار تجربه تلخ و ناخوشایندی با آمریکا داشته‌ایم. یک بار توافقی حاصل شد اما آنها از آن خارج شدند و بار دیگر امسال مذاکره کردیم و مورد حمله قرار گرفتیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: هفته گذشته با پیشنهاداتی منصفانه، متعادل و سازنده به نیویورک آمدم تا راه‌حلی دیپلماتیک برای این بحران بیابیم اما این پیشنهادها نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی رد شد و آنها به بازگشت فوری تحریم‌ها (اسنپ‌بک) روی آوردند که مشکلات را پیچیده‌تر کرد.

عراقچی گفت: آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و مراکز غنی‌سازی ما حمله کرد و آنها را تخریب و به شدت آسیب رساند اما این عملیات نظامی نتوانست مساله را حل کند، زیرا فناوری در دسترس و بومی ماست. فناوری هسته‌ای را از خارج وارد نکرده‌ایم بلکه خودمان آن را توسعه داده‌ایم بنابراین فناوری موجود است و اگر نگرانی‌ درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد و ما همواره آماده گفت وگو و راه‌حل دیپلماتیک بوده‌ایم.

وی افزود: آنها گزینه نظامی را امتحان کردند، اما این گزینه مساله را حل نکرد. اکنون دوباره از طریق اسنپ‌بک اقدام می‌کنند که این نیز مشکل را حل نخواهد کرد بلکه پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها را افزایش می‌دهد و راه حل دیپلماتیک را سخت‌تر می‌سازد.

عراقچی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «برای بینندگان، اسنپ‌بک به معنای بازگشت تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای است که پیش از توافق هسته‌ای بر ایران تحمیل شده بود. نکته‌ای که همواره برای من جای سؤال داشته این است که اگر ایران می‌خواهد اعتماد جهانیان را در موضوع سلاح هسته‌ای جلب کند، ساده‌ترین راه این است که غنی‌سازی اورانیوم را فقط تا حد لازم برای تولید انرژی هسته‌ای محدود کند، که ایران تاکنون از انجام این کار خودداری کرده است. آیا آمادگی دارید این تعهد را به عنوان بخشی از توافق اعلام کنید؟»، گفت: ابتدا اشاره کنم که شما اسنپ‌بک را در شورای امنیت مطرح کردید. بسیار تأسف‌آور است که اسرائیل در غزه به نسل‌کشی دست زده و ۶۵ هزار نفر را کشته است، اما شورای امنیت به جای محکومیت این اقدامات، ایران را هدف مجازات قرار می‌دهد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: این یک طنز تلخ است که شورای امنیت حملات و کشتارها را محکوم نمی‌کند، اما وقتی پای ایران وسط است، تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و مجازات می‌کند.

عراقچی ادامه داد: درباره غنی‌سازی، به توافق جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ اشاره می‌کنم. در آن زمان ما موافقت کردیم که سطح غنی‌سازی را در ایران تنها تا ۳.۶۷ درصد و برای یک راکتور تحقیقاتی در تهران تا حدود ۲۰ درصد محدود کنیم.

وی افزود: راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) که قبل از انقلاب توسط آمریکایی‌ها ساخته شده بود، پیش‌تر با اورانیوم غنی‌شده ۹۰ درصد سوخت‌گیری می‌شد. پس از انقلاب آن را بازتنظیم کردیم و سطح غنی‌سازی را به ۲۰ درصد کاهش دادیم. این راکتور ایزوتوپ‌های رادیواکتیو و داروهای مورد نیاز بیش از یک میلیون ایرانی را تولید می‌کند بنابراین ما به غنی‌سازی نیازمندیم، به ویژه غنی‌سازی تا سطح ۲۰ درصد برای آن راکتور ضروری است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: همچنین حق ما است که به غنی‌سازی اورانیوم بپردازیم. ما هرگز معاهده عدم اشاعه (NPT) را نقض نکرده‌ایم و همیشه در چارچوب قوانین بین‌المللی عمل کرده‌ایم و تنها خواهان اعمال حق قانونی خود هستیم.

منبع: ایرنا