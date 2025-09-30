بازگشایی موزه ملی ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0627\u0645\u0627\u06a9\u0646 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u06f2\u06f3 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u062d\u0627\u0641\u0638\u062a \u0627\u0632 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0648 \u0628\u0646\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0648 \u0627\u0634\u06cc\u0627\u0621 \u0628\u0647 \u0645\u062e\u0627\u0632\u0646 \u0627\u0645\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n