معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک سنگین در معابر پرتردد و بخش‌هایی از بزرگراه‌های اصلی پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید حجازی از پل آزادگان تا بزرگراه شهید باکری، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بلوار دهکده المپیک تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از بزرگراه ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی بعد از خیابان هنگام تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

