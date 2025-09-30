وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: به دلیل زیاده خواهی مفرط آمریکا و همراهی کشور‌های اروپایی نتوانستیم به مصالحه برسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب به وقت محلی پیش از پایان سفر خود به نیویورک در جمع خبرنگاران درباره جمع بندی سفر خود افزود: هفته کاملا فشرده‌ای در نیویورک داشتیم و فعالیت‌های مختلفی صورت گرفت. قسمتی از آن مربوط به بحث اسنپ بک می‌شود ولی ما در عین حال از فرصت حضور در مجمع عمومی همیشه برای پیشبرد روابط دو جانبه با کشورهای دیگر، حضور در مجامع بین المللی، جلسات مختلف در سازمان ملل و غیر سازمان ملل استفاده کرده‌ایم. امسال هم خیلی در این جهت، فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفت.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: من با بیش از ۳۱ کشور ملاقات دوجانبه داشتم، با وزاری خارجه آنها. هم بحث‌های هسته‌ای مطرح بود، هم مواضع کشور بیان شد و هم روابط دوجانبه با آن کشورها مرور شد و تصمیماتی درباره همکاری‌های اقتصادی و برگزاری کمیسیون مشترک و هر کشور به تناسب خودش گرفتیم.

عراقچی تصریح کرد: در مجامع مختلف شرکت کردم، بحث توسعه جهانی که به ابتکار چین برگزار شد و اجلاس بسیار مهمی بود. بحث بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) که به ابتکار ما در سازمان همکاری اسلامی مطرح و تصویب و قرار شد در نیویورک برگزار شود که در آن جلسه شرکت کردم.

وی افزود: در یک اجلاس چهارجانبه درباره افغانستان که بین ایران، روسیه، چین و پاکستان برگزار شد، شرکت کردم که اهمیت خود را خارج از چارچوب سازمان ملل داشت. جلسات دیگری که خودم یا همکاران شرکت کردند مثل اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی، وزرای خارجه نم (جنبش عدم تعهد)، بریکس و شانگهای که همه از این فرصت استفاده می‌کنند و جلسات جانبی دارند.

عراقچی گفت: امروز که روز آخر سفرم بود به دیدار با اندیشکده‌ها اختصاص پیدا کرد که یک جلسه بسیار خوبی با جمع شورای روابط خارجی آمریکا که یک موسسه مطالعاتی و اندیشکده بسیار قوی و معتبری است و انجمن آسیایی داشتم و سایر اندیشکده‌ها.

با تلاش برای امتیازگیری غیرمعقول از ایران مواجه شدیم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین دیدار خود با دبیرکل سازمان ملل نیز گفت که به نوعی آخرین مواضع در بحث اسنپ بک مطرح شد.

عراقچی تصریح کرد: در بحث اسنپ بک آنچه اتفاق افتاد، ما با یک تلاش برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران مواجه شدیم؛ امتیازات کاملا غیرمعقول و ناشدنی. در مقابل، ما هم پیشنهادات کاملا معقول خود را که به اعتراف اروپایی‌ها هم کاملا معقول بود، ارائه کردیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: در طول یک هفته، ملاقات‌های متعددی بین ما و سه کشور اروپایی، دبیرکل سازمان ملل و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد. تلاش بر این شد یک مصالحه‌ای بین پیشنهادات دو طرف انجام شود که با زیاده خواهی مفرطی که آمریکایی‌ها داشتند و همراهی که کشورهای اروپایی انجام دادند، نتوانستیم به یک مصالحه برسیم. چرا؟ چون ما اینجا هستیم که از حقوق و منافع مردم ایران دفاع کنیم و قطعا هیچ توافقی که متضمن منافع ایران نباشد از طرف ما، قابل پذیرش نیست.

عراقچی گفت: مجموع فعالیت‌ها نشان داد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه، هر اقدامی را که لازم باشد برای حفاظت از منافع ایران انجام می‌دهد. ملاقات‌های متعدد، پیشنهادات مختلفی که روی میز گذاشتیم و دیدارهایی که انجام شد و مشاجراتی که داشتیم؛ همه این کارها انجام شد.

با آمریکایی‌ها بی واسطه و با واسطه پیام‌هایی رد و بدل شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با آمریکایی‌ها هم با واسطه هم بی واسطه، پیام‌هایی رد و بدل شد. در نهایت ما از این جهت آسوده خاطر هستیم که آنچه که لازم بود انجام دهیم، انجام دادیم و مسلم و مسجل شد، تعبیری که رهبر معظم انقلاب فرمودند، یک بار دیگر که مذاکره با آمریکایی‌ها یک بن بست محض است واقعا در این حرکت هم نشان داده شد.

عراقچی گفت: خیال می‌کردند هیولایی که از اسنپ بک ساخته‌اند، آنقدر ما را می‌ترساند که حاضر هستیم هر امتیازی را بدهیم. قطعا اینطور نیست. ما با قطعنامه‌هایی که الان تلاش در احیای آنها دارند، قبلا هم زندگی کرده‌ایم. نمی‌گویم چیز خوبی است و بارها این را گفته‌ام اصلا خوب نیست ولی هیولایی که از آن تصویر کردند، که ما را وادار به امتیاز دادن بکنند، نیست.

وی اضافه کرد: مردم خواهند دید که در بحث اقتصادی، تحریم‌های بیشتری از آنچه که قبلا توسط آمریکا وضع شده است، اعمال نخواهد شد. یکسری لیست‌ها دوباره اضافه و کم می‌شود که تاثیر فوق العاده‌ای ندارد ولی تاثیرات سیاسی و بعضا راهبردی به جای خودش هست که باید با آنها هم مقابله کنیم.

چالش حقوقی ایران در شورای امنیت و سازمان ملل

عراقچی درباره دیدار با دبیرکل سازمان ملل نیز، گفت: امروز من با دبیرکل سازمان ملل در خصوص اقداماتی که دبیرخانه سازمان ملل باید انجام دهد و بعضی از اینها را شروع کرده است، صحبت کردم. ما از الان به بعد، چالش حقوقی در شورای امنیت و سازمان ملل داریم. روسیه و چین مواضع مشابه ما دارند و اینکه کاری که صورت گرفته غیرقانونی است و مبنای حقوقی و قانونی ندارد و نباید به آن اعتبار داده شود.

با شرایط جدیدی مواجه هستیم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به بازگشت تحریم‌ها، روند همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و توافق قاهره و در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر ماه) که پایان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است، ایران قرار است چه اقداماتی انجام دهد؟ افزود: ما با شرایط جدیدی هم در شورای امنیت،هم سازمان ملل و هم آژانس بین المللی انرژی اتمی مواجه هستیم.

عراقچی تصریح کرد: از نظر ما در شورای امنیت (سازمان ملل) اجماع لازم برای اینکه تصمیم اسنپ بک گرفته شود، وجود نداشت. روسیه و چین هم معتقدند وجود نداشت.

وی افزود: حالا این مسائل باید در شورای عالی امنیت ملی (ایران) و کمیته هسته‌ای این شورا بحث و بررسی شود و ما با توجه به مجموعه شرایط، آنچه که منفعت کشور اقتضا کند، اجرا خواهیم کرد و مطمئن هستم تصمیمات درست و حساب شده‌ای در شورای عالی امنیت ملی (ایران) گرفته خواهد شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: عباس عراقچی ، مذاکرات هسته‌ای
خبرهای مرتبط
در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان؛
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
پزشکیان:
اسنپ‌بک تقلایی برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خلاف قانون غرب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
توم هیچکاری برو په کارت
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
باز هم دنبال مذاکره هستی؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
زیاده‌خواهی آمریکا جنایتکار دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
مشکل کشور داخلی سوی مدیرت است بس کنید دلار را کردید صد ده هزار تومان تورم فساد کاسبان تحریم نابودی ریال چاپ پول کرانی ناحق بیداد می کند وقتی بانک مرکزی سکه فروشی دلار فروشی بودجه بی در پیکر را جمع می کنید یارانه فساد راند را جمع کنید دلار بیست هزار تومان را چقدر به خورد ملت می دهید افقانستان از ایران بهتر شده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
مشکل اصلی غرب با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که مشکل اصلی غرب با ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی غرب با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، نه در سال 1392
پس مذاکره ایران با غرب از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
مشکل اصلی آمریکا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی آمریکا با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، نه در سال 1392
پس مذاکره ایران با آمریکا از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 66 هزار و 980 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود
آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.

آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون به قوانین حقوق بشری پایبند نیست.
اروپا جنایتکار از سال 1945 تاکنون به قوانین حقوق بشری پایبند نیست.
اسرائیل جنایتکار از سال 1945 تاکنون به قوانین حقوق بشری پایبند نیست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.

دولت در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.
مجلس در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.

مردم ایران از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در مقابل ظلم، ستم و تجاوز سرخم نخواهند کرد و دولت هم نباید با آمریکا و اروپا مذاکره و همکاری کند.

هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
آمریکا و تروئیکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند که تروئیکای اروپایی و آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.
سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.
و این در حالی است که متأسفانه مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟
مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

کسانی که می گویند باید در برابر امریکا کوتاه آمد، جاهل به قرآن هستند/امریکا بازنده جنگ با اعتقادات ملت ایران است
استکبارستیزی مبنای قوی قرآنی دارد و آیات فراوانی دستور مقابله و ایستادگی بااستکبار را می دهد، چرا که دشمنی کفار با مؤمنان دائمی است و می بایست ایستادگی و مقابله ماهم باید دائمی باشد، بنابراین وظیفه داریم هرساله روز مبارزه با استکبار جهانی راباشکوه تر تجلیل کنیم.
کسانی که می گویند باید با امریکا از در دوستی وارد شد و باید کوتاه آمد این ها جاهل به قرآن هستند، قرآن درسوره مائده آیه۵۱ می فرماید حق ندارید یهود ونصاری را دوست خود قراردهید.
امروز امریکا از روی ضعف جنگ روانی راه انداخته تا با تحریم ها ایران را فلج کند اما شاهد بودیم که نتوانست جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد و به گفته دبیرکل سازمان ملل وبعضی تحلیل گران، امریکا روبه افول است به ویژه درمنطقه غرب آسیا.
خواهیم دید درعرصه اقتصاد این کشور جنایتکار هم عقب خواهد نشست.
امریکایی ها از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از اسلامی بودن نپام به وحشت افتاده بود و به توطئه ها و دشمنی های همه جانبه خود به دنبال به زانو در آوردن ملت ایران بود که هرگز به فضل الهی به این خواسته شوم خود نرسیده است.
ماجرای تسخیر لانه جاسوسی نشان داد که امریکایی ها از فاش شدن چه اسناد جنایتکارانه ای ترس داشتند و امروز آنان با تحریم های اقتصادی هم راه به جایی نبرده اند و بازنده جنگ با اعتقادات ملت ما هستند.
به طور قطع تداوم بر ماندگاری استکبار ستیزی، روحیه انقلابی و وحدت رویه با توجه به همان رویکردی که در 13 آبان ماه 58 داشتیم، می تواند نقشه ها و معادلات امریکای جنایتکار را برهم بزند.
هیچ گاه نباید به وعده های پوشالی امریکای جنایتکار دلخوش بود.
تفکر خدا محور، انقلابی و استکبار ستیزانه شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای دانش آموز، امروز می تواند به عنوان بهترین راهگشای امور دانش آموزان و صد البته ملت ایران باشد.
خشم و انزجار ملت ایران با مشت های محکم و گره کرده، تو دهانی و سیلی سختی به استکبار جهانی و در رأس آن امریکا جنایتکار خواهد بود.

ایران یا باید تسلیم آمریکا و اروپا شود و یا باید مذاکره و توافق هسته ای برجام به طور رسمی لغو کند چون به خاطر که مذاکره و گفت وگو از سال 1392 نتیجه و جواب نداده است و مشکل اصلی ایران هم با آمریکا و هم اروپا از طریق مذاکره ، گفت وگو و توافق هسته ای برجام حل وفصل نخواهد شد و حل نمی شود.


نتیجه مذاکره از سال 1392 تاکنون صفر!
نتیجه مذاکره ترور سردار سلیمانی در فروردگاه بین المللی بغداد توسط ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با دستور مستقیم ترامپ جنایتکار بوده است.
نتیجه اقدامات تروریستی در تهران و سایر شهرهای ایران!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی به ایران قتل عام و بمباران مردم عادی در همه شهرهای ایران با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار با دستور ترامپ جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه های بین المللی خیانتکار!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تاسیسات هسته ای ایران با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.

نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند.
در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات و همین‌طور اقدامات و عملیات‌های نیرو‌های مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد و تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان می‌ایستیم و از کشور دفاع می‌کنیم.
در این جلسه معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه ماموریتی خود دادند که طبق آن، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند و اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود چون اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.

ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب انگلیس جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم انگلیس جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟

تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران برای سه کشور اروپایی جنایتکار وهم برای مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود. با کسی شوخی نداریم همه کشتی های سه کشور اروپایی را در خلیج فارس نابود می کنیم!

وقتی می‌دانیم آمریکا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم انگلیس عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم فرانسه عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم آلمان عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم ترامپ وحشی دشمن درجه ملت ایران است و در 13 دی ماه سال 1398 سردار سلیمانی و هم نظامیان سپاه را در جنگ 12 روز ترور کرده است و در سال 97 به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای برجام خارج شده است و توافق هسته ای برجام را از سال 1394 عمل نکرده است و هنوز هم عمل نمی کند برای چه مذاکره‌ای کنیم.

اروپا جنایتکار حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد

و این در حالی است که آمریکا جنایتکار عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.

مبارزه و جنگ ما با آمریکا، اروپا و هم مزدورانشان در شهریور ماه سال 1359 شروع شده است، نه در خرداد ماه سال 1404

و این در حالی است که متأسفانه پزشکیان هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه عراقچی هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.
سوال اینجاست که پس چرا هنوز هم تصمیمی برای خروج از NPT در مجلس گرفته نشده است

سفیر پیشین ایران در کانادا: دولت آماده مذاکره با آمریکا است/ پس دولت خیانتکار از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از مذاکره درس عبرت نگرفته است و متأسفانه دو باره به دنبال مذاکره با آمریکا جنایتکار است شرم آور و تاسف بار است. و این در حالی است که آمریکا جنایتکار بعد از مذاکر بیش از 6000 نفر مردم ایران را ترور کرده است.

اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با اروپا جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
و این در حالی است که برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تحت نظارت و فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که نیروی هوایی اتش وحشی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به صورت غیر قانونی سه مرکز هسته‌ای ایران حمله کرده است.
و متأسفانه سازمان های بین المللی هم از تیرماه سال 1404 تاکنون هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی به این تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر قانونی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار نمی کنند چرا؟

آژانس مورد اعتماد ما نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است.
همکاری ایران با آژانس هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
و هم عامل اصلی حمله تأسیسات هسته ای ایران و بمباران شهرهای ایران و ترور نظامیان و... بوده است.
پس شورای امنیت ملی از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از خیانت آژانس درس عبرت نگرفته است.

و این در حالی است که نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا در پایگاه قطر به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.
پس قطر شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار بوده است.
قطر به همراه کشورهای عربی، آمریکا و کشورهای اروپایی در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه حمایت می کردند.

ایرانیان از سال 1359 تاکنون قربانی تروریست‌های مورد حمایت آمریکایی‌ها هستند
که ایرانیان هم قربانی و هم قهرمان مبارزه با تروریست‌هایی هستند که از سوی آمریکایی‌ها ایجاد و حمایت شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه کشوری تروریسم آمریکا را بدلیل فرافکنی آشکار، بی صداقتی محض و معیارهای دوگانه این رژیم در مبارزه با تروریسم کاملاً مردود و محکوم می داند.
رژیم ایالات متحده آمریکا بعنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی و حامی اصلی رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی در جایگاهی نیست که داعیه مقابله با تروریسم و قضاوت در این زمینه را داشته باشد.
ترامپ نیز در مبارزات انتخاباتی صریحا اعتراف کرد که دولتهای قبلی آمریکا داعش و گروههای تروریستی دیگر را بوجود آوردند.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان بزرگترین قربانی اقدامات تروریستی که عموما با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت آمریکا انجام پذیرفت و با بیش از 18 هزار شهیدی که در این راه تقدیم کرده است همواره در خط مقدم مقابله با تروریسم در سطح جهانی و منطقه ای قرار دارد.
توافق ایران و آژانس مورد تأیید کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی/ و باز هم 100 درصد غلط و اشتباه است.
آژانس به دنبال نظارت هسته ای نیست و تاکنون هم نبوده است و فقط به دنبال جاسوسی برای آمریکا، سه کشور اروپایی و اسرائیل بوده است و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران ثابت شده است.
و این در حالی است که متأسفانه آژانس خودش عامل اصلی مشکلات برنامه صلح آمیز هسته ای و هم برجام بوده است.

آمریکا، کشوری نوظهور و طلبکار از همه کشورهای جهان
با وجود سابقه ۳۰۰ ساله و یکصد سال جنگ داخلی، آمریکا برای کشوری با تمدن ۵۰۰۰ ساله مانند ایران شاخ و شانه می‌کشد و انتظار دارد ایران گوش به فرمان او باشد. امام خمینی(ره) آمریکا را «شیطان بزرگ» معرفی کردند و این کشور طی دو قرن حضور مداخله‌جویانه در منطقه خاورمیانه داشته است؛ اما دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران نشان داد که باید در برابر تهدیدهای آمریکا واکنش قاطع نشان داد.

آژانس خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.
گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.
آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات تأسیسات هسته ای ایران را پرداخت کند.

بر سر منافع ملی با هیچ کس شوخی نداریم
انگلیس، فرانسه و آلمان بار دیگر نشان دارند که قابل اعتماد نیستند.
اروپا هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نیست.
گروسی لکه ننگ تاریج آژانس انرژی اتمی است.

اقدام اسرائیل جنایتکار وحشیانه است.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با هماهنگی آمریکا جنایتکار انجام شد.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با چراغ سبز دولت وحشی آمریکا جنایتکار صورت گرفت.
رژیم صهیونیستسی جنایتکار بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است.
اقدامات اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای کل خاورمیانه است.
آمریکا جنایتکار شریک کامل جنایات اسرائیل جنایتکار است.
این جنایت و حشیانه صهیونیست ها جنایتکار بدون پاسخ نخواهد ماند.
تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران تحت حمایت غرب جنایتکار صورت گرفت.

مشکل اصلی ما برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی بوده است که متأسفانه همه جانبه با آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همکاری می کنند.

پرونده غرامت ایران از جنگ تحمیلی هشت ساله همچنان باز است ولی اما متأسفانه از سال 1367 تاکنون اقدام موثری برای پیگیری، بررسی و رسیدگی حقوقی جنگ تحمیلی هشت ساله انجام نشده است چرا؟
مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... از سال 1392 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی دفاع به حقوق ملت ایران ندارد.
مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
آمریکا فقط زبان زور می فهمد.
اروپا فقط زبان زور می فهمد.

از سال 1394 تاکنون هزینه کردن برای مذاکره و برجام غلط و اشتباه بوده است.
مشکل اصلی ایران با آمریکا و هم اروپا در مذاکره هیچ ارتباطی و ربطی برنامه هسته ای ایران و برجام ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392



ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.

و این در حالی است که رافائل گروسی بی ادب مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟

ترامپ جنایتکار در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟
گروسی تهدید کرد؛ من از ایران می‌خواهم که فوراً همکاری کند | ایران یا به سؤالات پاسخ نداده یا... | انباشت سریع اورانیوم با غنای بالا نگران‌کننده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، تصریح کرد که حل‌وفصل مسائل باقیمانده در حوزه پادمان‌ها با ایران تنها از مسیر دیپلماسی میسر است.
رافائل گروسی بی ادب شورای حکام را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
عراقچی دیگر حق ندارد با گروسی خیانتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند.
من از ایران می‌خواهم که دیگر درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری نکند.
و این در حالی است که متأسفانه ایران تنها کشوری است که از سال 1392 تاکنون در باره صلح آمیز هسته ای در مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران همه جانبه همکاری کرده است.
عملکرد و رفتار دوگانه گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکل توافق هسته ای و برجام بوده است.
مذاکره ایران در باره برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه، چین و ژاپن از همان اول غلط و اشتباه بود مقصر اصلی دولت حسن روحانی خیانتکار بوده است.
مشکل اصلی آمریکا و متحدانش از طریق مذاکره حل وفصل نخواهد شد و حل وفصل نمی شود و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران، منطقه خاومیانه و جهان ثابت شده است.
آمریکا و متحدانش از سال 1332 تاکنون با ملت ایران دشمن بودن و هنوز هم هستند.
آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.

مذاکره ایران با آمریکا و هم غرب از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
مذاکره 100 درصد فقط به نفع دلار نجس آمریکا جنایتکار بوده است.
که فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل باید تعطیل شود.
گروسی هم ثابت کرد و نشان داد که نماینده آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است.
ایران هم نباید با گروسی همکاری کند.
امکان پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد ایران باید مذاکرات عمان و رم را تعطیل کند.
آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی هستند.
حمله به کشتی مادلین آدم‌ ربایی و نقض قوانین بین‌ الملل است ولی اما متأسفانه سران بی ادب رژیم صهیونیستی درک نمی کنند، نمی کنند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.

سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمی‌کند.
آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و به‌عنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
مردم آگاه و بصیر ایران ادعا‌های حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند، و هرگز جنایت‌های وحشیانه و مداخله‌های غیرقانونی و ادامه‌دار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشایند.
اگر ایران خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد. اگر ایران خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.

اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران هم از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در سال 1394 به طور کامل پایان یافته است.
مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
پس هزینه کردن برای مذاکره و توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.

چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است.
ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد. ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 65 هزار و 746 نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.
حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم به طور مستقیم، علنی و آشکار با دشمنان درجه یک ملت ایران، دشمنان درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران همه جانبه همه می کند چرا؟

تا زمانی که آمریکا روی موضعش در مورد غنی‌سازی صفر و موضوع برد موشک‌های ایران باشد مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. ایران بارها و بارها با آمریکا مذاکره کرده و هیچ یک از مذاکرات انجام شده، خروجی خوشایندی نداشته‌اند.
با این که تجربه تاریخی نشان می‌دهد اعتماد به تعهدات آمریکا در مذاکرات، چه دوجانبه و چه چندجانبه، با ناکامی همراه بوده و در حالی که در خردادماه امسال شاهد حمله مستقیم آمریکا به ایران در جریان مذاکرات غیرمستقیم بودیم، پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا در این مقطع از سوی بعضی از اصلاح‌طلبان، بیش از آن‌که راه‌حل باشد، ساده‌انگاری سیاسی است.
گروسی گفته است ایران برای رسیدن به غنی‌سازیِ۹۰درصد، فقط چند هفته فرصت نیاز دارد! این یعنی گرا به اسرائیل! البته از یک جاسوس جز این هم انتظار نیست که به وظیفه خود عمل کند.
از اینکه به یک جنایتکار جنگی تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی اجازه داده شود که در سازمان ملل حضور یابد و از عدالت، انسانیت و حقوق دم بزند باید درِ این سازمان را گِل گرفت!

از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا غرب جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
آمریکا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
اروپا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
اسرائیل جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و دیگر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود سوال اینجاست که پس چرا دولت، مجلس، هر دو هنوز هم و باز هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جانبه همکاری می کنند.

سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمی‌کند.
آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و به‌عنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
مردم آگاه و بصیر ایران ادعا‌های حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند، و هرگز جنایت‌های وحشیانه و مداخله‌های غیرقانونی و ادامه‌دار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشایند.
بر سر منافع ملی با هیچ کس شوخی نداریم
انگلیس، فرانسه و آلمان بار دیگر نشان دارند که قابل اعتماد نیستند.
اروپا هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نیست.
گروسی لکه ننگ تاریج آژانس انرژی اتمی است.

اقدام اسرائیل جنایتکار وحشیانه است.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با هماهنگی آمریکا جنایتکار انجام شد.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با چراغ سبز دولت وحشی آمریکا جنایتکار صورت گرفت.
رژیم صهیونیستسی جنایتکار بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است.
اقدامات اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای کل خاورمیانه است.
آمریکا جنایتکار شریک کامل جنایات اسرائیل جنایتکار است.
این جنایت و حشیانه صهیونیست ها جنایتکار بدون پاسخ نخواهد ماند.
تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران تحت حمایت غرب جنایتکار صورت گرفت.

مشکل اصلی ما برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی بوده است که متأسفانه همه جانبه با آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همکاری می کنند.

پرونده غرامت ایران از جنگ تحمیلی هشت ساله همچنان باز است ولی اما متأسفانه از سال 1367 تاکنون اقدام موثری برای پیگیری، بررسی و رسیدگی حقوقی جنگ تحمیلی هشت ساله انجام نشده است چرا؟
مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... از سال 1392 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی دفاع به حقوق ملت ایران ندارد.
مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
آمریکا فقط زبان زور می فهمد.
اروپا فقط زبان زور می فهمد.

از سال 1394 تاکنون هزینه کردن برای مذاکره و برجام غلط و اشتباه بوده است.
مشکل اصلی ایران با آمریکا و هم اروپا در مذاکره هیچ ارتباطی و ربطی برنامه هسته ای ایران و برجام ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392



ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.

و این در حالی است که رافائل گروسی بی ادب مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟

ترامپ جنایتکار در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟
گروسی تهدید کرد؛ من از ایران می‌خواهم که فوراً همکاری کند | ایران یا به سؤالات پاسخ نداده یا... | انباشت سریع اورانیوم با غنای بالا نگران‌کننده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، تصریح کرد که حل‌وفصل مسائل باقیمانده در حوزه پادمان‌ها با ایران تنها از مسیر دیپلماسی میسر است.
رافائل گروسی بی ادب شورای حکام را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
عراقچی دیگر حق ندارد با گروسی خیانتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند.
من از ایران می‌خواهم که دیگر درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری نکند.
و این در حالی است که متأسفانه ایران تنها کشوری است که از سال 1392 تاکنون در باره صلح آمیز هسته ای در مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران همه جانبه همکاری کرده است.
عملکرد و رفتار دوگانه گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکل توافق هسته ای و برجام بوده است.
مذاکره ایران در باره برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه، چین و ژاپن از همان اول غلط و اشتباه بود مقصر اصلی دولت حسن روحانی خیانتکار بوده است.
مشکل اصلی آمریکا و متحدانش از طریق مذاکره حل وفصل نخواهد شد و حل وفصل نمی شود و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران، منطقه خاومیانه و جهان ثابت شده است.
آمریکا و متحدانش از سال 1332 تاکنون با ملت ایران دشمن بودن و هنوز هم هستند.
آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.

مذاکره ایران با آمریکا و هم غرب از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
مذاکره 100 درصد فقط به نفع دلار نجس آمریکا جنایتکار بوده است.
که فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل باید تعطیل شود.
گروسی هم ثابت کرد و نشان داد که نماینده آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است.
ایران هم نباید با گروسی همکاری کند.
امکان پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد ایران باید مذاکرات عمان و رم را تعطیل کند.
آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی هستند.
حمله به کشتی مادلین آدم‌ ربایی و نقض قوانین بین‌ الملل است ولی اما متأسفانه سران بی ادب رژیم صهیونیستی درک نمی کنند، نمی کنند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران هم از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در سال 1394 به طور کامل پایان یافته است.
مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
پس هزینه کردن برای مذاکره و توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.

چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است.
ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد. ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟

سفیر پیشین ایران در کانادا: دولت آماده مذاکره با آمریکا است/ پس دولت خیانتکار از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از مذاکره درس عبرت نگرفته است و متأسفانه دو باره به دنبال مذاکره با آمریکا جنایتکار است شرم آور و تاسف بار است. و این در حالی است که آمریکا جنایتکار بعد از مذاکر بیش از 6000 نفر مردم ایران را ترور کرده است.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.

دولت در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.
مجلس در برابر مقابل نقض توافق هسته ای برجام متأسفانه هیچ گزینه های ندارد و از سال 1394 تاکنون نداشته است.

مردم ایران از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در مقابل ظلم، ستم و تجاوز سرخم نخواهند کرد و دولت هم نباید با آمریکا و اروپا مذاکره و همکاری کند.

هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
آمریکا و تروئیکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند که تروئیکای اروپایی و آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.
سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.
و این در حالی است که متأسفانه مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟
مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

کسانی که می گویند باید در برابر امریکا کوتاه آمد، جاهل به قرآن هستند/امریکا بازنده جنگ با اعتقادات ملت ایران است
استکبارستیزی مبنای قوی قرآنی دارد و آیات فراوانی دستور مقابله و ایستادگی بااستکبار را می دهد، چرا که دشمنی کفار با مؤمنان دائمی است و می بایست ایستادگی و مقابله ماهم باید دائمی باشد، بنابراین وظیفه داریم هرساله روز مبارزه با استکبار جهانی راباشکوه تر تجلیل کنیم.
کسانی که می گویند باید با امریکا از در دوستی وارد شد و باید کوتاه آمد این ها جاهل به قرآن هستند، قرآن درسوره مائده آیه۵۱ می فرماید حق ندارید یهود ونصاری را دوست خود قراردهید.
امروز امریکا از روی ضعف جنگ روانی راه انداخته تا با تحریم ها ایران را فلج کند اما شاهد بودیم که نتوانست جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد و به گفته دبیرکل سازمان ملل وبعضی تحلیل گران، امریکا روبه افول است به ویژه درمنطقه غرب آسیا.
خواهیم دید درعرصه اقتصاد این کشور جنایتکار هم عقب خواهد نشست.
امریکایی ها از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از اسلامی بودن نپام به وحشت افتاده بود و به توطئه ها و دشمنی های همه جانبه خود به دنبال به زانو در آوردن ملت ایران بود که هرگز به فضل الهی به این خواسته شوم خود نرسیده است.
ماجرای تسخیر لانه جاسوسی نشان داد که امریکایی ها از فاش شدن چه اسناد جنایتکارانه ای ترس داشتند و امروز آنان با تحریم های اقتصادی هم راه به جایی نبرده اند و بازنده جنگ با اعتقادات ملت ما هستند.
به طور قطع تداوم بر ماندگاری استکبار ستیزی، روحیه انقلابی و وحدت رویه با توجه به همان رویکردی که در 13 آبان ماه 58 داشتیم، می تواند نقشه ها و معادلات امریکای جنایتکار را برهم بزند.
هیچ گاه نباید به وعده های پوشالی امریکای جنایتکار دلخوش بود.
تفکر خدا محور، انقلابی و استکبار ستیزانه شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای دانش آموز، امروز می تواند به عنوان بهترین راهگشای امور دانش آموزان و صد البته ملت ایران باشد.
خشم و انزجار ملت ایران با مشت های محکم و گره کرده، تو دهانی و سیلی سختی به استکبار جهانی و در رأس آن امریکا جنایتکار خواهد بود.

ایران یا باید تسلیم آمریکا و اروپا شود و یا باید مذاکره و توافق هسته ای برجام به طور رسمی لغو کند چون به خاطر که مذاکره و گفت وگو از سال 1392 نتیجه و جواب نداده است و مشکل اصلی ایران هم با آمریکا و هم اروپا از طریق مذاکره ، گفت وگو و توافق هسته ای برجام حل وفصل نخواهد شد و حل نمی شود.


نتیجه مذاکره از سال 1392 تاکنون صفر!
نتیجه مذاکره ترور سردار سلیمانی در فروردگاه بین المللی بغداد توسط ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با دستور مستقیم ترامپ جنایتکار بوده است.
نتیجه اقدامات تروریستی در تهران و سایر شهرهای ایران!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی به ایران قتل عام و بمباران مردم عادی در همه شهرهای ایران با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار با دستور ترامپ جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه های بین المللی خیانتکار!
نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تاسیسات هسته ای ایران با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.

نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند.
در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات و همین‌طور اقدامات و عملیات‌های نیرو‌های مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد و تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان می‌ایستیم و از کشور دفاع می‌کنیم.
در این جلسه معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه ماموریتی خود دادند که طبق آن، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند و اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود چون اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.

ایران از سال 1392 تاکنون هزاران بار با مسئولین بی ادب انگلیس جنایتکار مذاکره و گفت وگو کرده است، باز هم و هنوز هم انگلیس جنایتکار ایران را در مذاکره و توافق هسته ای برجام و... محکوم و متهم می کند و متأسفانه دولت، وزیر امور خارجه، مسئولان و نمایندگان مجلس سکوت کردند چرا؟

تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران برای سه کشور اروپایی جنایتکار وهم برای مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود. با کسی شوخی نداریم همه کشتی های سه کشور اروپایی را در خلیج فارس نابود می کنیم!

وقتی می‌دانیم آمریکا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم انگلیس عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم فرانسه عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم آلمان عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم ترامپ وحشی دشمن درجه ملت ایران است و در 13 دی ماه سال 1398 سردار سلیمانی و هم نظامیان سپاه را در جنگ 12 روز ترور کرده است و در سال 97 به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای برجام خارج شده است و توافق هسته ای برجام را از سال 1394 عمل نکرده است و هنوز هم عمل نمی کند برای چه مذاکره‌ای کنیم.

اروپا جنایتکار حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد

و این در حالی است که آمریکا جنایتکار عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.

مبارزه و جنگ ما با آمریکا، اروپا و هم مزدورانشان در شهریور ماه سال 1359 شروع شده است، نه در خرداد ماه سال 1404

و این در حالی است که متأسفانه پزشکیان هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه عراقچی هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

غرب جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با غرب جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
آخرین اخبار
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
سردار کارگر: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد
پزشکیان: تسلیم شدن در وجود ما نیست/ پیگیر مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهم بود
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی: سایه تهدید نظامی با مذاکره عقب نمی‌رود
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
بازدید سرلشکر موسوی از توان آفندی و پدافندی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌ شهری
دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم جاده سمنان - سرخه
موافقت نمایندگان مجلس با اضافه شدن المپیک ناشنوایان به رشته‌های ورزشی مدال‌آور
مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی
عراقچی: زیاده‌خواهی مفرط آمریکا مانع مصالحه شد
عراقچی: اگر نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، راه حل آن باید دیپلماتیک باشد