باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب به وقت محلی پیش از پایان سفر خود به نیویورک در جمع خبرنگاران درباره جمع بندی سفر خود افزود: هفته کاملا فشرده‌ای در نیویورک داشتیم و فعالیت‌های مختلفی صورت گرفت. قسمتی از آن مربوط به بحث اسنپ بک می‌شود ولی ما در عین حال از فرصت حضور در مجمع عمومی همیشه برای پیشبرد روابط دو جانبه با کشورهای دیگر، حضور در مجامع بین المللی، جلسات مختلف در سازمان ملل و غیر سازمان ملل استفاده کرده‌ایم. امسال هم خیلی در این جهت، فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفت.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: من با بیش از ۳۱ کشور ملاقات دوجانبه داشتم، با وزاری خارجه آنها. هم بحث‌های هسته‌ای مطرح بود، هم مواضع کشور بیان شد و هم روابط دوجانبه با آن کشورها مرور شد و تصمیماتی درباره همکاری‌های اقتصادی و برگزاری کمیسیون مشترک و هر کشور به تناسب خودش گرفتیم.

عراقچی تصریح کرد: در مجامع مختلف شرکت کردم، بحث توسعه جهانی که به ابتکار چین برگزار شد و اجلاس بسیار مهمی بود. بحث بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) که به ابتکار ما در سازمان همکاری اسلامی مطرح و تصویب و قرار شد در نیویورک برگزار شود که در آن جلسه شرکت کردم.

وی افزود: در یک اجلاس چهارجانبه درباره افغانستان که بین ایران، روسیه، چین و پاکستان برگزار شد، شرکت کردم که اهمیت خود را خارج از چارچوب سازمان ملل داشت. جلسات دیگری که خودم یا همکاران شرکت کردند مثل اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی، وزرای خارجه نم (جنبش عدم تعهد)، بریکس و شانگهای که همه از این فرصت استفاده می‌کنند و جلسات جانبی دارند.

عراقچی گفت: امروز که روز آخر سفرم بود به دیدار با اندیشکده‌ها اختصاص پیدا کرد که یک جلسه بسیار خوبی با جمع شورای روابط خارجی آمریکا که یک موسسه مطالعاتی و اندیشکده بسیار قوی و معتبری است و انجمن آسیایی داشتم و سایر اندیشکده‌ها.

با تلاش برای امتیازگیری غیرمعقول از ایران مواجه شدیم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین دیدار خود با دبیرکل سازمان ملل نیز گفت که به نوعی آخرین مواضع در بحث اسنپ بک مطرح شد.

عراقچی تصریح کرد: در بحث اسنپ بک آنچه اتفاق افتاد، ما با یک تلاش برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران مواجه شدیم؛ امتیازات کاملا غیرمعقول و ناشدنی. در مقابل، ما هم پیشنهادات کاملا معقول خود را که به اعتراف اروپایی‌ها هم کاملا معقول بود، ارائه کردیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: در طول یک هفته، ملاقات‌های متعددی بین ما و سه کشور اروپایی، دبیرکل سازمان ملل و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد. تلاش بر این شد یک مصالحه‌ای بین پیشنهادات دو طرف انجام شود که با زیاده خواهی مفرطی که آمریکایی‌ها داشتند و همراهی که کشورهای اروپایی انجام دادند، نتوانستیم به یک مصالحه برسیم. چرا؟ چون ما اینجا هستیم که از حقوق و منافع مردم ایران دفاع کنیم و قطعا هیچ توافقی که متضمن منافع ایران نباشد از طرف ما، قابل پذیرش نیست.

عراقچی گفت: مجموع فعالیت‌ها نشان داد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه، هر اقدامی را که لازم باشد برای حفاظت از منافع ایران انجام می‌دهد. ملاقات‌های متعدد، پیشنهادات مختلفی که روی میز گذاشتیم و دیدارهایی که انجام شد و مشاجراتی که داشتیم؛ همه این کارها انجام شد.

با آمریکایی‌ها بی واسطه و با واسطه پیام‌هایی رد و بدل شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با آمریکایی‌ها هم با واسطه هم بی واسطه، پیام‌هایی رد و بدل شد. در نهایت ما از این جهت آسوده خاطر هستیم که آنچه که لازم بود انجام دهیم، انجام دادیم و مسلم و مسجل شد، تعبیری که رهبر معظم انقلاب فرمودند، یک بار دیگر که مذاکره با آمریکایی‌ها یک بن بست محض است واقعا در این حرکت هم نشان داده شد.

عراقچی گفت: خیال می‌کردند هیولایی که از اسنپ بک ساخته‌اند، آنقدر ما را می‌ترساند که حاضر هستیم هر امتیازی را بدهیم. قطعا اینطور نیست. ما با قطعنامه‌هایی که الان تلاش در احیای آنها دارند، قبلا هم زندگی کرده‌ایم. نمی‌گویم چیز خوبی است و بارها این را گفته‌ام اصلا خوب نیست ولی هیولایی که از آن تصویر کردند، که ما را وادار به امتیاز دادن بکنند، نیست.

وی اضافه کرد: مردم خواهند دید که در بحث اقتصادی، تحریم‌های بیشتری از آنچه که قبلا توسط آمریکا وضع شده است، اعمال نخواهد شد. یکسری لیست‌ها دوباره اضافه و کم می‌شود که تاثیر فوق العاده‌ای ندارد ولی تاثیرات سیاسی و بعضا راهبردی به جای خودش هست که باید با آنها هم مقابله کنیم.

چالش حقوقی ایران در شورای امنیت و سازمان ملل

عراقچی درباره دیدار با دبیرکل سازمان ملل نیز، گفت: امروز من با دبیرکل سازمان ملل در خصوص اقداماتی که دبیرخانه سازمان ملل باید انجام دهد و بعضی از اینها را شروع کرده است، صحبت کردم. ما از الان به بعد، چالش حقوقی در شورای امنیت و سازمان ملل داریم. روسیه و چین مواضع مشابه ما دارند و اینکه کاری که صورت گرفته غیرقانونی است و مبنای حقوقی و قانونی ندارد و نباید به آن اعتبار داده شود.

با شرایط جدیدی مواجه هستیم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به بازگشت تحریم‌ها، روند همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و توافق قاهره و در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر ماه) که پایان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است، ایران قرار است چه اقداماتی انجام دهد؟ افزود: ما با شرایط جدیدی هم در شورای امنیت،هم سازمان ملل و هم آژانس بین المللی انرژی اتمی مواجه هستیم.

عراقچی تصریح کرد: از نظر ما در شورای امنیت (سازمان ملل) اجماع لازم برای اینکه تصمیم اسنپ بک گرفته شود، وجود نداشت. روسیه و چین هم معتقدند وجود نداشت.

وی افزود: حالا این مسائل باید در شورای عالی امنیت ملی (ایران) و کمیته هسته‌ای این شورا بحث و بررسی شود و ما با توجه به مجموعه شرایط، آنچه که منفعت کشور اقتضا کند، اجرا خواهیم کرد و مطمئن هستم تصمیمات درست و حساب شده‌ای در شورای عالی امنیت ملی (ایران) گرفته خواهد شد.

منبع: ایرنا