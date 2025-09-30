وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که ترامپ در پایان دادن به نسل‌کشی غزه توسط اسرائیل صریح بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ادعا کرد که «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد اولویت بازگرداندن اسرا و پایان دادن به جنگ در غزه صریح بوده است و طرح او این امر را ممکن می‌سازد.»

دیروز عصر، کاخ سفید جزئیات طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه را اعلام کرد. این پیشنهاد تصریح می‌کند که تمام اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام عمومی پذیرش توافق، آزاد خواهند شد.

این طرح در جریان دیدار ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، منتشر شد. این طرح تصریح می‌کند که «با پذیرش این پیشنهاد توسط هر دو طرف، جنگ بلافاصله پایان می‌یابد و نیرو‌های اسرائیلی به خط مورد توافق عقب‌نشینی می‌کنند و راه را برای آزادی اسرا هموار می‌کنند.»

این طرح تصریح کرد که «تمام حملات نظامی، از جمله بمباران هوایی و توپخانه‌ای، به حالت تعلیق در خواهد آمد، در حالی که خطوط جنگی تا زمان تحقق شرایط لازم برای عقب‌نشینی کامل و مرحله‌ای، ثابت خواهند ماند.»

کاخ سفید توضیح داد که ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام پذیرش توافق توسط رژیم تروریستی اسرائیل، تمام زندانیان اسرائیلی، چه زنده و چه مرده، بازگردانده خواهند شد.

 پس از آن، رژیم تروریستی اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد را آزاد خواهد کرد، علاوه بر ۱۷۰۰ بازداشتی اهل غزه که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دستگیر شده‌اند، از جمله همه زنان و کودکان. رژیم تروریستی اسرائیل همچنین در ازای هر زندانی اسرائیلی که جسدش بازگردانده می‌شود، پیکرهای ۱۵ فلسطینی را تحویل خواهد داد.

برچسب ها: جنگ غزه ، رئیس جمهور آمریکا
خبرهای مرتبط
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
آخرین اخبار
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس