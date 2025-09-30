باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ادعا کرد که «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد اولویت بازگرداندن اسرا و پایان دادن به جنگ در غزه صریح بوده است و طرح او این امر را ممکن می‌سازد.»

دیروز عصر، کاخ سفید جزئیات طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه را اعلام کرد. این پیشنهاد تصریح می‌کند که تمام اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام عمومی پذیرش توافق، آزاد خواهند شد.

این طرح در جریان دیدار ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، منتشر شد. این طرح تصریح می‌کند که «با پذیرش این پیشنهاد توسط هر دو طرف، جنگ بلافاصله پایان می‌یابد و نیرو‌های اسرائیلی به خط مورد توافق عقب‌نشینی می‌کنند و راه را برای آزادی اسرا هموار می‌کنند.»

این طرح تصریح کرد که «تمام حملات نظامی، از جمله بمباران هوایی و توپخانه‌ای، به حالت تعلیق در خواهد آمد، در حالی که خطوط جنگی تا زمان تحقق شرایط لازم برای عقب‌نشینی کامل و مرحله‌ای، ثابت خواهند ماند.»

کاخ سفید توضیح داد که ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام پذیرش توافق توسط رژیم تروریستی اسرائیل، تمام زندانیان اسرائیلی، چه زنده و چه مرده، بازگردانده خواهند شد.

پس از آن، رژیم تروریستی اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد را آزاد خواهد کرد، علاوه بر ۱۷۰۰ بازداشتی اهل غزه که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دستگیر شده‌اند، از جمله همه زنان و کودکان. رژیم تروریستی اسرائیل همچنین در ازای هر زندانی اسرائیلی که جسدش بازگردانده می‌شود، پیکرهای ۱۵ فلسطینی را تحویل خواهد داد.