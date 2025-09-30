باشگاه خبرنگاران جوان _ علی فتح‌اللهی در نخستین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی ویژه برنامه‌های روز جهانی و هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴ که به میزبانی اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان برگزار شد، گفت: برای برقراری ارتباط با هر طیف و گروهی نیازمند یافتن زبان تفاهم هستیم و فرهنگ و هنر این زبان مشترک بین فعالان فرهنگی و کودکان است.

وی افزود: وقتی درباره جامعه صحبت می‌کنیم، این سوال مطرح می‌شود که جامعه چیست و آیا تنها با زیرساخت‌ها و امکانات، می‌توانیم آن را تعریف کنیم؟ جامعه مجموعه‌ای از ارکان مختلف است که از کودکان تازه متولد شده تا سالمندان را شامل می‌شود و بنابراین باید برای همه این گروه‌ها برنامه داشته باشیم.

فتح‌اللهی با اشاره به اهمیت نسل کودک و نوجوان در جامعه تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای کودکان و نوجوانان نقطه آغاز کار فرهنگی است و باید با شناخت نیازهای آن‌ها، آن‌ها را در مسیر نقش‌آفرینی اجتماعی هدایت کنیم.

وی همچنین گفت: فرهنگ و هنر ادبیاتی قابل فهم و ابزاری برای انتقال پیام‌ها و آموزه‌ها است که باید از ظرافت و خلاقیت آن برای شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان بهره گرفت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی گیلان به اهمیت توجه به حقوق کودک، رشد اجتماعی و فرهنگی کودکان و سرمایه‌گذاری برای آینده سازان جامعه اشاره و تأکید کرد: روز جهانی و هفته ملی کودک فرصتی برای یادآوری حقوق کودکان و آگاهی‌بخشی به جامعه در این زمینه است و باید با تمرکز بر تربیت نسل آینده، گامی مؤثر در جهت آینده‌سازی برداریم.

فتح‌اللهی در پایان به همکاری مستمر اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های مستمر کارگروه تخصصی کودک و نوجوان در آینده نزدیک در دستور کار است.

منبع : روابط عمومی