شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر و شماره گذاری خودروی نیسان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی نیسان از جمله گزینه مناسب برای باربری به ویژه در سطح کلانشهر‌ها محسوب می‌شود. با استفاده از این خودرو بسیاری از افراد می‌توانند امرار معاش کنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که پلاک گذاری و تحویل این خودرو به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای خریداران این خودرو به وجود آورده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام من به نیسان در تاریخ ۱۸ مرداد ماه با تحویل یک ماهه ثبت نام کردم؛ که ۸ مهرماه است هنوز هیچ خودرویی به من تحویل ندادند. 
خیلی از هموطنان هم همین مشکل دارند ما با صد سختی و طلا فروختن به زور توانستیم مبلغ اولیه پول نیسان را جور کنیم. حالا پلاک نمی‌کنند. ۴۰ روز دیگر هم ۸۰ میلیون چک اول نیسان است. من از روی تفریح این ماشین نام نویسی نکردم برای اینکه بتوانم با این خودرو امرار معاش کنم تا خرج خانواده‌ام را تامین کنم. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: خودروی نیسان ، سوژه خبری ، شماره گذاری
