باشگاه خبرنگاران جوان - بیماری هاری همچنان یکی از مهمترین تهدیدهای بهداشت عمومی در ایران و بهویژه استان کرمان بهشمار میرود؛ بیماریای کشنده که درمان قطعی ندارد، اما با اقدامات پیشگیرانه بهسادگی قابل مهار است. در حالی که سال گذشته بیش از ۴۲۰ هزار مورد حیوانگزیدگی در کشور ثبت شده، سهم استان کرمان بهتنهایی حدود ۲۱ هزار مورد بوده و این استان را در ردیف مناطق پرخطر قرار داده است. متخصصان هشدار میدهند که افزایش جمعیت سگهای ولگرد، واکسینهنشدن حیوانات خانگی و عدم آگاهی عمومی نسبت به مراقبتهای پس از حیوانگزیدگی، مهمترین دلایل تداوم مرگهای ناشی از هاری در کشور است.
سعید صحبتی، سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان و مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر این دانشگاه، با هشدار درباره روند صعودی حیوانگزیدگی گفت: تنها در سال ۱۴۰۳، ۲۴ مورد ابتلا به هاری در کشور ثبت شد که ۴ مورد از آنها در کرمان منجر به مرگ شد.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علومپزشکی کرمان، تأکید کرد واکسیناسیون حیوانات، مدیریت سگهای بیصاحب و مراجعه فوری به مراکز درمانی پس از گزش، کلید پیشگیری از این بیماری کشنده است.
روند رو به افزایش حیوانگزیدگی در کشور
به گفته صحبتی، معضل حیوانگزیدگی در سالهای اخیر بهطور گسترده در کشور شیوع یافته است و سال گذشته بیش از ۴۲۰ هزار مورد حیوانگزیدگی در سطح کشور اتفاق افتاد که حدود ۲۱ هزار مورد آن مربوط به استان کرمان بود و این آمار، استان کرمان را جزو مناطق با شیوع بالای حیوانگزیدگی معرفی میکند.
سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان با اشاره به ثبت ۲۴ مورد ابتلا به هاری در کشور طی سال ۱۴۰۳، گفت: ۴ مورد از این بیماران در استان کرمان جان خود را از دست دادند؛ در سال جاری نیز تاکنون ۷ مورد مرگ ناشی از هاری گزارش شده که یکی از آنها مربوط به جنوب استان کرمان است.
سگها عامل اصلی ۸۰ درصد حیوانگزیدگیها در استان کرمان
طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، حدود ۸۰ درصد حیوانگزیدگیها در این استان ناشی از گزش سگهاست؛ چه سگهای صاحبدار و چه سگهای ولگرد. صحبتی با تأکید بر لزوم اقدام جدیتر نهادهای مسئول افزود: اگرچه شهرداریها و دهیاریها تلاشهایی در زمینه جمعآوری و ساماندهی سگهای بیصاحب داشتهاند، اما این اقدامات کافی نبوده و همچنان شاهد حضور سگهای ولگرد در معابر و محلهها هستیم که برای مردم هم آسیب جسمی و هم آسیب روانی به دنبال دارند.
این کارشناس حوزه بهداشت با اشاره به اهمیت واکسیناسیون حیوانات گفت: اگر ۷۵ درصد سگها علیه بیماری هاری واکسینه شوند، احتمال انتقال این بیماری بین سگها و در نتیجه به انسان، به صفر خواهد رسید.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علومپزشکی کرمان، همچنین بر ضرورت واکسیناسیون سگها و گربههای خانگی و اجرای برنامههای مدیریت جمعیت سگهای ولگرد تأکید کرد.
گروههای پرخطر و ضرورت آموزش عمومی
صحبتی، با اشاره به اینکه کودکان ۵ تا ۱۴ ساله، مردان و صاحبان سگهای نر عقیمنشده بیشترین قربانیان حیوانگزیدگی هستند، گفت: آموزش عمومی در زمینه رفتار صحیح با حیوانات، اجتناب از تحریک سگها در زمان استراحت یا غذا خوردن و پرهیز از پرتاب سنگ و چوب میتواند نقش مهمی در کاهش موارد حیوانگزیدگی ایفا کند.
صحبتی با تأکید بر اهمیت اقدام سریع پس از گزش حیوان تصریح کرد: شستوشوی محل زخم با آب و صابون میتواند تا ۵۰ درصد ویروس را از بین ببرد. پس از آن مراجعه فوری به مراکز درمانی برای دریافت واکسن ضد هاری ضروری است.
وی یادآور شد که در شهر کرمان، بیمارستان شهید باهنر بهصورت شبانهروزی خدمات درمانی حیوانگزیدگی ارائه میدهد و در سایر شهرستانها، بیمارستانهای اصلی این خدمات را پوشش میدهند.
هاری؛ بیماری قابل پیشگیری، اما کشنده
به گفته سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان، حذف کامل بیماری هاری نیازمند مشارکت همگانی است.
وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون حیوانات، مدیریت سگهای بیصاحب، واکسیناسیون افراد در معرض خطر و دسترسی سریع به خدمات درمانی پس از گزش، ارکان اصلی پیشگیری از مرگ ناشی از هاری بهشمار میرود.
