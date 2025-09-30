دارنده مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم پیکار‌های قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کرواسی گفت: حسن یزدانی من را به کشتی علاقمند کرد و با کشتی و برد‌های او انگیزه می‌گرفتم.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا فرخی دارنده مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم پیکار‌های قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کرواسی در خصوص قدرت‌نمایی خود در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که برای مردم و کشورم مفید واقع شدم. من با هدف قهرمانی جهان به زاگرب رفتم و توانستم، عنوان قهرمانی را به دست آورم. وزن ۸۲ کیلوگرم وزن راحتی نیست، سال گذشته محمدعلی گرایی قهرمان بلند آوازه ایران مدال طلای این وزن را کسب کرد؛ خوشحالم که من نیز این مدال را گرفتم.

فرخی از جمله فرنگی‌کاران تیم ملی بود که بدون هیچ تجربه جهانی در رده‌های مختلف سنی، پای به مسابقات بزرگی همچون قهرمانی بزرگسالان جهان گذاشت. وی در این خصوص گفت: از زمانی که به کشتی فرنگی گام گذاشتم با هدف قهرمانی جهان و المپیک آمدم. اکنون یک گام به رویاهایم نزدیک شدم، اما مدال جهان سقف آرزوی من نیست. به دنبال آن هستم تا بتوانم سال‌ها برای ورزش ایران مفید واقع شوم.

وی که از شیراز به جهان ورزش معرفی شده این را هم عنوان کرد: نخستین تورنمنت جهانی بود که شرکت کردم و با کمک دانش فنی حسن رنگرز و سایر مربیان تیم ملی به این عنوان ارزشمند رسیدم. کشتی ایران پیشرفت زیادی داشته و اکنون انتخابی تیم ملی در حد جهانی برگزار می‌شود. محمدعلی گرایی قهرمان بزرگی در این رشته است و با این بزرگ ورزش دوست و همشهری هستم و خوشحالم که جا پای وی گذاشتم.

فرخی در خصوص رویای خود در دوران کودکی گفت: از روز اول با رویای المپیک و مدال طلای بزرگترین آوردگاه ورزش جهان به این رشته آمدم و تمام تلاشم برای تحقق این رویا انجام خواهم داد.

ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران در خصوص الگوی خود گفت: حسن یزدانی من را به کشتی علاقمند کرد و با کشتی و برد‌های او انگیزه می‌گرفتم. من قبل از مسابقات به مادرم قول کمربند قهرمانی داده بود و خوشحالم که این مهم اتفاق افتاد.

او با بیان اینکه درگیر کشتی است و به رشته دیگری فکر نمی‌کند تصریح کرد: در اوقات فراغت پلی‌استیشن بازی می‌کنم.

برچسب ها: مسابقات جهانی کشتی فرنگی ، زاگرب ، مدال طلای کشتی
