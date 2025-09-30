همسر سابق رئیس بانک که متهم است با اجاره دو آدمکش نقشه قتل وی را طراحی و اجرا کرده، به همراه همدستانش در دادگاه محاکمه شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- شهریور ۲ سال قبل خبر قتل مردی ۵۲ ساله که رئیس یکی از شعب بانک در تهران بود، به پلیس اعلام شد.

بررسی‌ها نشان می‌داد مقتول با ۴۰ ضربه چاقو در خانه‌اش به قتل رسیده است. تیم جنایی خیلی زود دریافت مقتول ۱۴ سال قبل از همسر اولش جدا شده و دخترش با او زندگی می‌کرد، اما چند روز قبل از این جنایت دختر نوجوان به خانه مادرش رفته بود. در ادامه ردپای مادر و دختر در این جنایت به دست آمد و بازداشت شدند. دخترک به مأموران گفت: «مادر و ناپدری‌ام با همدستی دو قاتل اجاره‌ای پدرم را کشتند؛ بنابراین همه متهمان شناسایی و دستگیر شدند.»

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه پدر و مادر مقتول برای متهم اصلی درخواست قصاص کردند و برای سایر متهمان خواستار اشد مجازات شدند.

پس از آن متهم اصلی به نام کریم به جایگاه رفت و گفت: «همسر سابق مقتول به من گفته بود که، چون مقتول حق و حقوقش را نمی‌دهد و از طرفی می‌خواهد دخترشان را بکشد، از من خواست در یک تصادف ساختگی او را بزنیم، اما بعد پشیمان شد و گفت ممکن است زنده بماند و لو برویم، بهتر است او را بکشید و مدارکم را که نشان می‌دهد او به من بدهکار است، از خانه‌اش بدزدیم. من گفتم کسی را نمی‌کشم فقط مدارک را می‌آورم. روز حادثه او به دخترش گفت از خانه بیرون برود و در را باز بگذارد. بعد من و همدستم هاشم وارد خانه شدیم و مرد میانسال را با پیچیدن سیم به دور گردنش و بعد هم با ضربات متعدد چاقو کشتم.»

قاضی پرسید: «پس برای قتل وارد خانه شده بودی؟»

متهم جواب داد: «نه ولی زن میانسال من را تهدید کرد که اگر شوهر سابقش را نکشم، دخترش او را می‌کشد و آنها قتل را به گردن ما می‌اندازند.»

بعد از صحبت‌های کریم، وکیلش به قضات گفت: «موکلم دوشخصیتی است. با اینکه پزشکی قانونی جنون او را تأیید نکرده، اما کریم فرد سالمی نیست و به لحاظ روانی مشکل دارد.»

در این هنگام کریم به وکیلش اعتراض کرد و گفت: «درست است که کار بدی کرده‌ام و شرمنده اولیای دم هستم، اما شما هم اینقدر به من نگو دیوانه من مجنون نیستم و سالمم.»

بعد از آن زن میانسال به جایگاه رفت و گفت: «وقتی جدا شدم دخترم با پدرش زندگی می‌کرد تا اینکه زن دوم مقتول بامن تماس گرفت و گفت بیا دخترت را ببر. او نیاز به محبت دارد و تاکنون ۴ بار دست به خودکشی زده است. می‌دانستم که پدرش او را می‌زد و تهدید به قتل کرده بود. من می‌خواستم دخترم را نجات دهم.»

قاضی سؤال کرد: «اما شما قرارداد ۲ میلیارد تومانی با دو نفر نوشتی حالا می‌گویی می‌خواستم دخترم را نجات دهم؟»

نسرین جواب داد: «مقتول ۹۰۰ گرم طلا به من بدهکار بود و آن را نمی‌داد. من دنبال مدارک بودم، اصلاً قرار ما کشتن او نبود.»

پس از آن دختر مقتول که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه آمده بود، اظهارات مادرش را رد کرد و گفت: «اصلاً اینطوری که مادرم می‌گوید، نیست. او قبل از قتل از من خواست پیامکی با این محتوا که بابا می‌خواهد من را بکشد، برایش بفرستم. پدرم مرد خوبی بود و رفتار خوبی با من داشت. روز حادثه مادرم گفت دو نفر می‌آیند تا مدارک را از خانه بردارند. اصلاً حرفی از قتل پدرم نبود، اما آنها آمدند و پدرم را کشتند.»

در ادامه هاشم نیز به قضات گفت: «من کریم را همراهی می‌کردم، اما نقشی در قتل نداشتم.»

همچنین همسر دوم زن میانسال نیز منکر دخالت در قتل شد و اتهام خود را انکار کرد.

با پایان اظهارات متهمان قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
پس کی قتل هست این وسط
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ما که ازاین متن مسخره هیچی نفهمیدیم،لطفا افراد باسواد را استخدام کنید.....شبیه فیلمهای هندی بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
فقط اعدام
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
اسما رو فقط نگاه کن :)) کریم ، هاشم احتمالا اسم مادره هم پریوش بوده انگار از داخل سریالای طنز قدیمی اومدن :))
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شوهر سابقش را نکشم، دخترش او را می‌کشد و آنها قتل را به گردن ما می‌اندازند.

این چه بهانه ی برای قاتل هس؟؟

مگه شهر هرت هس
دختره پدر و بکشه
گردن تو بندازند؟؟

رک و راست بگو بخاطر پول ، جان یک انسان و گرفتی

واقعا تا کجا باید برده دستورات ذهن شد؟؟

لطفا مطالعه کتاب نیروی حال
را در جامعه مون فراگیر کنیم

اخه این چه وضعشه؟؟

زنی بخاطر ۹۰۰ گرم طلا؟
دو مرد بخاطر دو میلیارد ؟
جان یک انسان و میگیره
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
چرا همه خلافکارا اسمشون کریمه؟ کریم چرا آخه جنایت کردی کریم جان. کریم؟ خوبی؟
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
اول هوشنگ و چنگیز و اسی بعد کریم. در رده اسامی خلافکارا .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
حالا یا اعدام یا ۲۰ سال زندان کم کم تا قدر زندگی بدونی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
مقصر اصلی ناپدریشه که مادرش رو تحریک به این جنایت کرده تا اموال پدرش رو بالا بکشه و باید اعدام بشه چون اصل و ریشه فتنه از اونه
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
هر بلایی به سر بانکیها بیاید حقشان است
۱۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
احتکار سهام و ارز و طلا و کالا را کنترل کنید جلوی افزایش قیمت دلار و طلا را بگیرید ، دلار و یورو را از مبنای تورم کشور خارج کنید جلوی افزایش شکاف اجتماعی را توسط غرب گدا ها بگیرید سامانه های شفافیت مالیاتی را برای دلار و یورو و ارز و طلا برقرار کنید جلوی انتقال ارز و طلا را به اروپا و آمریکا و خارج کشور بگیرید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
به قول مولانا : (( ای بسا ابلیس آدم روی هست)). این جانوران وحشی روزها توی خیابونا آزادانه تردد می کنن. پناه بر خدا.
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این حیوانات از مرحله بیدینی عبور کردن. از مرحله کفر هم عبور کردن. حالا ابن الشیطان هستن.
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شیطان
همین خوره های ذهنی هس ک انسان و راحت برده میکنه

انسان نباید تابع ذهنش بشه

لطفا کتاب نیروی حال را
مطالعه کنین
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۰۹:۳۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
وقتی در بانکها انواع جنایت اتفاق می‌افته و کسی که زندگی اش به دو میلیون وام بسته است را تحویل نمیگیرند و وام های کم بهره به خودشون می‌دهند و اگر هم وام بدهند بابا طرف را میارند جلوش و سود کلان هم می‌گیرند نتیجه اش میشه این ،امان از مال حرام و دزدی که به قتل و غارت و طلاق ختم میشه
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بله همین بابا بانکی
با وابستگی ها ذهنی ش ب پول حرام

خوره ها ذهنی تو ذهن زنش
انداخته

ک حق ش میدونه ۹۰۰ گرم طلا تو انبار شوهرش و حق خودش بدونه

کتاب نیروی حال
را مطالعه کنیم

زن با طلاقش خیال کرده از دست خوره ها ذهنی ش رها شده

ولی دوباره تو خونه شوهرش ، خوره ها ذهنی از شوهر اول دور نشده
United States of America
ناشناس
۰۹:۱۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
به مردم کار بدین که دزد نشن از خونه مردم بالاا نرن
۱۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
آخی حتما تو امریکا دزدها به خاطر سرگرمی و وبازی‌بازی دزدی میکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
چ ربطی داره ب کار؟؟

این قتل بستگی به وابستگی واسارت انسان به ذهن داره
که گذشته یا توهمات ش تو ذهن ، انسان و مجبور ب قتل و جرم ... میکنه

لطفا کتاب نیروی حال و بخونین
نویسنده ش یک المانی هس نه ایرانی
اونم در دل اروپا و کشور صنعتی

پس ربطی ب بیکاری نداره
حتی بیکاری انسان هم ربط ب اسارت ذهن انسان داره

انسان نباید اسیر ذهن بشه
چون ذهن دوس داره ذهنیات غلط در قالب بیکاری، جرم و قتل و.. ب انسان تحمیل کنه و این یعنی نفس ( هوای نفسانی و شیطان)
