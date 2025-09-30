سرمربی تیم ملی ساندا بانوان گفت: هدف اصلی ما درخشش در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویاست و برای این امر باید در ریاض هم نتایج خوبی بگیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - الهه منصوریان، سرمربی تیم ملی ساندا بانوان در گفت‌و‌گو با روابط‌عمومی فدراسیون ووشو پیرامون برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های هم‌بستگی ۲۰۲۵ ریاض اظهار داشت: پس از رقابت‌های جهانی که با ۳ مدال طلا برگشتیم، توقعات از تیم ملی بانوان بالا رفته و انتظار می‌رود که در ریاض هم ۳ مدال طلا بگیریم. قطعاً همیشه با بهترین نفرات و شرایط خوب در مسابقات حاضر می‌شویم، اما کسب نتیجه به عمل‌کرد فردی بازیکن، شرایط مسابقات و این که در روز خوب بازیکن باشیم، بستگی خواهد داشت. در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی از بین رقبای اصلی‌مان، فقط چین نیست و کشوری مثل اندونزی در ۵۶ کیلوگرم رقیب خودم در بازی‌های آسیایی قبلی را داریم که مدال گرفت، از ترکیه یک فینالیست جهانی را در ریاض داریم و سهمیه‌هایی که هست، بیش‌تر سبک‌وزن هستند و این در حالی است که ما معمولاً در سنگین‌وزن عمل‌کرد بهتری داشته‌ایم.

وی در ادامه بیان داشت: در همه رشته‌ها مثل کشتی و تکواندو هم همین است که در اوزان پائین کار سخت‌تر است. نماینده مصر سابقه قهرمانی جهان را دارد و در بازی‌های جهانی چنگ‌دو هم یک ورزشکار پسر ما فینال را به رقیبی از مصر به شکلی نزدیک باخت. این بازی‌ها برای ووشو کار سختی است و اندونزی در بازی‌های آسیایی جاکارتا میزبان بوده و سرمایه‌گذاری خوبی را هم انجام داده‌اند. این تیم الان در چین با چینی‌ها تمرین می‌کند و شرایط خوبی دارد، اما ما هم کم نمی‌گذاریم. تمام تلاش‌مان را می‌کنیم و ورزشکاران‌مان با تمام وجود به میدان می‌روند تا پرچم میهن را بالاتر ببرند، اما نباید روی بچه‌ها فشار بگذاریم و اجازه بدهیم تا خودشان به پیک آمادگی و ان‌شاالله مدال طلا برسند.

منصوریان درباره آنالیز رقبای تیم ملی ایران عنوان داشت: فیلم‌های رقبای‌مان را آنالیز کرده‌ایم و به دقت شرایط‌شان را زیرنظر داریم. مربی بدنساز، آنالیزور، مربی کشتی و دستیاران خوبی دارم که در حال بررسی شرایط هستیم. هدف‌مان فقط بازی‌های هم‌بستگی اسلامی نیست و نگاه ما به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویاست که در نظر داریم اردوهای‌مان را تا آن زمان ادامه بدهیم و برای رسیدن به طلای بازی‌های آسیایی، باید در تمامی رویداد‌های پیش‌رو موفق باشیم.

وی در پایان گفت: برای مثال سهیلا را به وزن ۶۰ کیلوگرم آورده‌ایم؛ هر چند فشار زیادی روی‌مان بود ولی نگاه آسیایی را داریم و ۲۰۲۶ را درنظر گرفته‌ایم. در قهرمانی جهان ۳ مدال طلا گرفتیم ولی یک گله دارم؛ من به عنوان عضو کمیسیون مربیان کمیته ملی المپیک انتخاب شدم ولی عمل‌کرد درخشان ما در برزیل دیده نشد. وقتی کشتی قهرمان جهان شد، همه دیدند، اما دختران ما در مجموع با تلاش‌های بسیار سخت، ۴ مدال طلا و ۴ عنوان قهرمانی جهان گرفتند، اما آن‌قدر که شایسته‌مان بود دیده نشدند. امیدوارم در بازی‌های ریاض و آسیایی بدرخشیم و دیده شویم. مطمئناً پخش زنده بازی‌های لیگ برای دیده شدن ووشو مهم است و باید به این مهم دست پیدا کنیم.

برچسب ها: فدراسیون ووشو ، مسابقات ووشو
خبرهای مرتبط
صدیقی: حضور ووشو در بازی‌های کشور‌های اسلامی حاصل دیپلماسی فعال بود
علی‌نژاد رئیس کارگروه موضوعات مرتبط با بازی‌های کنفدراسیون ووشو آسیا شد
برگزاری نشست فنی رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان با حضور نمایندگان کاروان ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
واقعا جای تاسف
۰
۰
پاسخ دادن
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
آخرین اخبار
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
ملی‌پوشان وزنه‌برداری با عارف دیدار کردند
شکست سنگین شاگردان اوسمار در لیگ نخبگان آسیا
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
نماینده داوری کشتی ایران به زاگرب می‌رود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست