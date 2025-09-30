باشگاه خبرنگاران جوان - الهه منصوریان، سرمربی تیم ملی ساندا بانوان در گفت‌و‌گو با روابط‌عمومی فدراسیون ووشو پیرامون برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های هم‌بستگی ۲۰۲۵ ریاض اظهار داشت: پس از رقابت‌های جهانی که با ۳ مدال طلا برگشتیم، توقعات از تیم ملی بانوان بالا رفته و انتظار می‌رود که در ریاض هم ۳ مدال طلا بگیریم. قطعاً همیشه با بهترین نفرات و شرایط خوب در مسابقات حاضر می‌شویم، اما کسب نتیجه به عمل‌کرد فردی بازیکن، شرایط مسابقات و این که در روز خوب بازیکن باشیم، بستگی خواهد داشت. در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی از بین رقبای اصلی‌مان، فقط چین نیست و کشوری مثل اندونزی در ۵۶ کیلوگرم رقیب خودم در بازی‌های آسیایی قبلی را داریم که مدال گرفت، از ترکیه یک فینالیست جهانی را در ریاض داریم و سهمیه‌هایی که هست، بیش‌تر سبک‌وزن هستند و این در حالی است که ما معمولاً در سنگین‌وزن عمل‌کرد بهتری داشته‌ایم.

وی در ادامه بیان داشت: در همه رشته‌ها مثل کشتی و تکواندو هم همین است که در اوزان پائین کار سخت‌تر است. نماینده مصر سابقه قهرمانی جهان را دارد و در بازی‌های جهانی چنگ‌دو هم یک ورزشکار پسر ما فینال را به رقیبی از مصر به شکلی نزدیک باخت. این بازی‌ها برای ووشو کار سختی است و اندونزی در بازی‌های آسیایی جاکارتا میزبان بوده و سرمایه‌گذاری خوبی را هم انجام داده‌اند. این تیم الان در چین با چینی‌ها تمرین می‌کند و شرایط خوبی دارد، اما ما هم کم نمی‌گذاریم. تمام تلاش‌مان را می‌کنیم و ورزشکاران‌مان با تمام وجود به میدان می‌روند تا پرچم میهن را بالاتر ببرند، اما نباید روی بچه‌ها فشار بگذاریم و اجازه بدهیم تا خودشان به پیک آمادگی و ان‌شاالله مدال طلا برسند.

منصوریان درباره آنالیز رقبای تیم ملی ایران عنوان داشت: فیلم‌های رقبای‌مان را آنالیز کرده‌ایم و به دقت شرایط‌شان را زیرنظر داریم. مربی بدنساز، آنالیزور، مربی کشتی و دستیاران خوبی دارم که در حال بررسی شرایط هستیم. هدف‌مان فقط بازی‌های هم‌بستگی اسلامی نیست و نگاه ما به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویاست که در نظر داریم اردوهای‌مان را تا آن زمان ادامه بدهیم و برای رسیدن به طلای بازی‌های آسیایی، باید در تمامی رویداد‌های پیش‌رو موفق باشیم.

وی در پایان گفت: برای مثال سهیلا را به وزن ۶۰ کیلوگرم آورده‌ایم؛ هر چند فشار زیادی روی‌مان بود ولی نگاه آسیایی را داریم و ۲۰۲۶ را درنظر گرفته‌ایم. در قهرمانی جهان ۳ مدال طلا گرفتیم ولی یک گله دارم؛ من به عنوان عضو کمیسیون مربیان کمیته ملی المپیک انتخاب شدم ولی عمل‌کرد درخشان ما در برزیل دیده نشد. وقتی کشتی قهرمان جهان شد، همه دیدند، اما دختران ما در مجموع با تلاش‌های بسیار سخت، ۴ مدال طلا و ۴ عنوان قهرمانی جهان گرفتند، اما آن‌قدر که شایسته‌مان بود دیده نشدند. امیدوارم در بازی‌های ریاض و آسیایی بدرخشیم و دیده شویم. مطمئناً پخش زنده بازی‌های لیگ برای دیده شدن ووشو مهم است و باید به این مهم دست پیدا کنیم.