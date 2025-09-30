فیفا برای نخستین بار از فناوری کمک ویدئویی FVS در جام جهانی جوانان استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی جوانان ۲۰۲۵ در حال برگزاری است و فیفا برای نخستین بار از تکنولوژی کمک ویدئویی موسوم به FVS بهره می‌برد. در این سیستم یک سرمربی می‌تواند دو بار در یک بازی خواستار چک‌کردن یک صحنه مشکوک باشد تا از این طریق هر گونه شک و شبهه‌ای از بین برود و مربیان هم در روند داوری بازی نقش داشته باشند.

این نخستین بار است که فیفا چنین سیستمی را آزمایش می‌کند و قرار است در صورت موفقیت آن را در دیگر رقابت‌ها نیز به کار بگیرد.

با آنکه VAR وارد فوتبال شده است و تقریبا همه رقابت‌های بزرگ با کمک این فناوری برگزار می‌شوند ولی اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوران همچنان زیادند.

