کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به کنار گذاشته شدن تیم موهان باگان هند از لیگ قهرمانان آسیا ۲ گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابق با ماده ۵.۲ آیین‌نامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد که باشگاه موهون باگان سوپر جاینت هند، پس از عدم حضور در اصفهان برای بازی گروه C مقابل سپاهان از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شده است.

در نتیجه، مسابقه قبلی موهون باگان لغو و طبق ماده ۵.۶ آیین‌نامه مسابقات، کان لم یکن تلقی می‌شود. برای رفع هرگونه ابهام، طبق ماده ۸.۳ آیین‌نامه مسابقات، هیچ امتیاز و گلی از مسابقه قبلی این باشگاه هنگام تعیین رده‌بندی نهایی گروه C در نظر گرفته نخواهد شد.

این موضوع اکنون به کمیته(های) مربوطه AFC ارجاع داده خواهد شد تا در صورت لزوم تصمیم گیری شود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند در چارچوب هفته دوم  مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ که قرار بود شامگاه سه‌شنبه ۸ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شود، به دلیل عدم حضور کاروان تیم هندی در ایران لغو و پرونده آن به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارجاع شد.

در همین ارتباط، مارکوس مرگولهاو خبرنگار هندی در صفحه شخصی خود نوشت: تیم موهان باگان سوپر جاینت از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ کنار گذاشته‌شده تلقی می‌شود؛ چرا که این باشگاه برای دیدار با سپاهان به ایران سفر نکرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است که پرونده این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های لازم به کمیته‌های مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

لازم به ذکر است تیم سپاهان ایران در گروه C این رقابت‌ها با تیم‌های آخال ترکمنستان، موهان باگان هند و الحسین اردن هم‌گروه بود که با توجه به احتمال کنار گذاشته شدن نماینده هند، این گروه سه تیمی دنبال خواهد شد.

 

پست فوتبال آسیا (AFC) در خصوص حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال سپاهان
خبرهای مرتبط
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- الوحده امارات؛ تکاپوی شاگردان اسکوچیچ برای نخستین برد در آسیا
محرومیت نماینده هند از حضور در لیگ قهرمانان؛
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
خان محمدی:
تا نیم فصل به هاشمیان فرصت بدهند/ جایگزین درویش باید مدیریت خوبی داشته باشد
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
نشست خبری پیش از دیدار با موهان باگان هند؛
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بررسی علل و پیامد‌های فقر گلزنی در لیگ/ وقتی توپ‌ها کمتر به تور می‌رسند
مورایس زهرش را به تراکتور ریخت
ورزش هفتاد و دو ملت زیر سلطه سیاست؛
وقتی هندی‌ها ترفند‌های بالیوودی خودشان را باور کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
آخرین اخبار
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت