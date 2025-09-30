کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به کنار گذاشته شدن تیم موهان باگان هند از لیگ قهرمانان آسیا ۲ گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابق با ماده ۵.۲ آیین‌نامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد که باشگاه موهون باگان سوپر جاینت هند، پس از عدم حضور در اصفهان برای بازی گروه C مقابل سپاهان از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شده است.

در نتیجه، مسابقه قبلی موهون باگان لغو و طبق ماده ۵.۶ آیین‌نامه مسابقات، کان لم یکن تلقی می‌شود. برای رفع هرگونه ابهام، طبق ماده ۸.۳ آیین‌نامه مسابقات، هیچ امتیاز و گلی از مسابقه قبلی این باشگاه هنگام تعیین رده‌بندی نهایی گروه C در نظر گرفته نخواهد شد.

این موضوع اکنون به کمیته(های) مربوطه AFC ارجاع داده خواهد شد تا در صورت لزوم تصمیم گیری شود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ که قرار بود شامگاه سه‌شنبه ۸ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شود، به دلیل عدم حضور کاروان تیم هندی در ایران لغو و پرونده آن به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارجاع شد.

در همین ارتباط، مارکوس مرگولهاو خبرنگار هندی در صفحه شخصی خود نوشت: تیم موهان باگان سوپر جاینت از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ کنار گذاشته‌شده تلقی می‌شود؛ چرا که این باشگاه برای دیدار با سپاهان به ایران سفر نکرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است که پرونده این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های لازم به کمیته‌های مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

لازم به ذکر است تیم سپاهان ایران در گروه C این رقابت‌ها با تیم‌های آخال ترکمنستان، موهان باگان هند و الحسین اردن هم‌گروه بود که با توجه به احتمال کنار گذاشته شدن نماینده هند، این گروه سه تیمی دنبال خواهد شد.