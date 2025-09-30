بزرگ سربازانِ کوچک دفاع مقدس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0645\u0644\u0648 \u0627\u0632 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u062c\u0644\u06cc \u063a\u0631\u0648\u0631 \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0648\u0637\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0646\u062f. \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0646\u0628\u0631\u062f \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0627 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0648 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632 \u0648\u0637\u0646 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f.\n