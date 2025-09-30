باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مهربان صادقی معاون بهدشات دانشگاه علوم پزشکی استان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قلب با شعار «قلب تو شایسته توجه است» اظهار کرد: بیماریهای قلبیعروقی همچنان در صدر عوامل مرگومیر در دنیا و همچنین در کشور واستان قرار دارند و غفلت از نشانههای اولیه میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر بهدنبال داشته باشد.
وی افزود: در ششماهه نخست امسال، بیش از ۲۲۰ بیمار کد ۲۴۷ در مرکز آموزشی درمانی هاجر، تحت درمان آنژیوپلاستی اورژانسی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به راهکارهای حفظ سلامت قلب در طب ایرانی گفت: شیوههای زندگی سالم و مصرف خوراکیهای مقوی قلب مثل عصاره گوشت، نخوداب، گلاب، شیره انگور، سیب شیرین، به شیرین، انار شیرین، همچنین استشمام بوهای خوش، شادی در حد اعتدال و ماساژ و ورزش به سلامت قلب کمک میکند.
وی یادآور شد: زیاده روی در مصرف ترشیجات، غم، اضطراب و ترس مداوم، استشمام بوهای ناخوشایند، زیاده روی و مکرر خوردن غذاهای نفاخ و یبوست زیاد و کنترل نشده هم از عوامل تضعیف کننده قلب محسوب می شود.
وی ادامه داد: سالانه تقریباً ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت میکنند که ۳۱ درصد کل مرگهای جهانی و نیمی از مرگهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر را تشکیل میدهند.
وی با تاکید بر اهمیت و نقش پیشگیری نسبت به درمان افزود: تعادل در رژیم غذایی، انجام فعالیت بدنی کافی، اجتناب از مصرف دخانیات و الکل و نیز مدیریت استرس در نظر گرفته شده است.