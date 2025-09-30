در رقابتهای تکواندوی منطقه یک کشور که به میزبانی گیلان برگزار شد ، دختران گیلانی در دو رده سنی خوش درخشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _  در مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان منطقه یک کشور که به میزبانی استان گیلان برگزار شد، دختران گیلانی در دو رده سنی خوش درخشیدند و افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم زدند.

تیم نونهالان گیلان با نمایشی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند و تیم خردسالان گیلان نیز با عملکردی تحسین‌برانگیز به نایب‌قهرمانی رسید.
تیم نونهالان گیلان در اوزان مختلف ، صدف حق‌پرست – مدال نقره ، اسما پسندی – مدال برنز ، مهدیس جاوید – مدال نقره ، ستاره بهروزی – مدال طلا ، ایرسا شعبان – مدال طلا ، مبینا عبادی – مدال نقره ، فاطیما پزشک – مدال طلا ، آیسان شکاری – مدال برنز ، لیانا نصیری – مدال برنز را کسب کردند. مربیان تیم نونهالان نسیم باغساز و مارال رضازاده و سرمربیگری این تیم را زینب جرنگیده بر عهده داشت .
تیم خردسالان گیلان نیز در اوزان مختلف ، یسناالسادات آرمده – مدال برنز ، مهدیس فرهادی – مدال نقره ، یسنا قاسمی – مدال طلا ، ترانه توبه – مدال برنز ، کمند امیدی – مدال برنز، پرنیان جعفرپور – مدال طلا ، الینا عاشوری – مدال طلا را کسب کردند. مربیان تیم خردسالان زینب جرنگیده و سمانه سعادتخواه و سرمربیگری این تیم را نسیم باغساز بر عهده داشت.

 

منبع: روابط عمومی 

 

برچسب ها: تکواندو ، ورز ش
