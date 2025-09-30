مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد؛

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد؛

باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم گودرزی مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس توافقات انجام‌شده با دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، اقلام مجاز برای عرضه در بوفه‌های مدارس مشخص و در قالب دستورالعمل «پایگاه تغذیه سالم» در حال ابلاغ به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها است.

وی همچنین به اجرای غربالگری سلامت دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، هفتم و دهم اشاره کرد و افزود: مطابق بخشنامه وزیر آموزش و پرورش، با هماهنگی وزارت بهداشت ثبت‌نام دانش‌آموزان منوط به انجام پایش سلامت است. این غربالگری در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت انجام و اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بهداشت ثبت می‌شود.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموزان غربالگری شده‌اند و مهلت تکمیل آن تا بهمن ماه تعیین شده است.

گودرزی همچنین از اجرای طرح مکمل‌یاری در مدارس دخترانه خبر داد و گفت: ۴۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه اول و تمام دانش‌آموزان متوسطه دوم با همکاری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تحت پوشش مصرف مکمل آهن و ویتامین D قرار می‌گیرند. بین دانش آموزان به مدت ۱۶ هفته هر هفته یک قرص آهن و دز ۵۰ هزار واحدی ویتامین D به مدت ۹ ماه، هر ماه یک عدد قرص توزیع می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت واکسیناسیون پایه دهمی‌ها و تزریق واکسن توأم (دیفتری، کزاز و سیاه‌سرفه) گفت: دانش‌آموزان می‌توانند در طول سال تحصیلی با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش وزارت بهداشت واکسن خود را به‌طور رایگان دریافت کنند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش همچنین از اجرای وارنیش فلورایدتراپی برای تمام دانش‌آموزان ابتدایی خبر داد و عنوان کرد: این اقدام با رضایت والدین و در دو نوبت سالانه بطور رایگان در مدارس انجام می‌شود و هدف آن پیشگیری از پوسیدگی دندان است.

گودرزی اظهار کرد: دانش‌آموزان باید قبل از وارنیش فلوراید تراپی مسواک بزنند و مسواک و خمیردندان همراه داشته باشند و توصیه می‌شود تا ۲۴ ساعت پس از وارنیش از مسواک و نخ دندان استفاده نکنند تا ماده وارنیش روی دندان باقی بماند.

به گفته وی، مجموعه این اقدامات در راستای ارتقای سلامت جسمانی دانش آموزان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرا در می‌آید.