باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رقیبان دموکراتش در یک نشست کاخ سفید که با هدف جلوگیری از تعطیلی دولت — که می‌تواند از روز چهارشنبه طیف وسیعی از خدمات را مختل کند — برگزار شد، پیشرفت چندانی حاصل نکردند.

هر دو طرف پس از این جلسه اعلام کردند که در صورت عدم تمدید بودجه دولت توسط کنگره پس از مهلت نیمه‌شب سه‌شنبه (ساعت ۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ در روز چهارشنبه)، مقصر طرف دیگر خواهد بود.

«جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهورآمریکا، گفت: «فکر می‌کنیم به سوی تعطیلی دولت پیش می‌رویم.»

دموکرات‌ها می‌گویند هر توافقی برای تمدید این مهلت باید مزایای در حال انقضای بهداشت و درمان را نیز حفظ کند، در حالی که جمهوری‌خواهان و ترامپ اصرار دارند که مسائل بهداشتی و بودجه دولت باید به صورت جداگانه حل شوند.

«چاک شومر»، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا، گفت که دو طرف «اختلافات بسیار بزرگی دارند.»

در صورت عدم اقدام کنگره، هزاران کارمند دولت فدرال — از ناسا تا پارک‌های ملی — مرخصی اجباری خواهند گرفت و طیف وسیعی از خدمات مختل می‌شود. دادگاه‌های فدرال ممکن است مجبور به تعطیلی شوند و کمک‌های بلاعوض به کسب‌وکار‌های کوچک به تأخیر بیفتد.

بن‌بست‌های بودجه‌ای در ۱۵ سال گذشته در واشنگتن نسبتاً عادی شده‌اند و اغلب در آخرین لحظه حل می‌شوند. اما تمایل ترامپ به نقض یا نادیده گرفتن قوانین هزینه‌ای مصوب کنگره، بعد جدیدی از عدم قطعیت را تزریق کرده است.

ترامپ از خرج میلیارد‌ها دلار مصوب کنگره خودداری کرده و تهدید کرده است که در صورت اجازه کنگره به تعطیلی دولت، پاکسازی نیروی کار فدرال را گسترش خواهد داد. تاکنون تنها تعداد معدودی از آژانس‌ها برنامه‌های مفصلی در مورد چگونگی ادامه کار در صورت تعطیلی دولت منتشر کرده‌اند.

کاخ سفید دوشنبه شب یک دستور اجرایی صادر کرد که فعالیت بیش از ۲۰ کمیته مشورتی فدرال را تا سال ۲۰۲۷ تمدید می‌کند. هنوز مشخص نیست که این کمیته‌ها — که در حوزه‌هایی از جمله تجارت و امنیت ملی به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهند — در میانه عدم قطعیت ناشی از تعطیلی دولت چگونه تأمین بودجه خواهند شد.

جدال بر سر بخش کوچکی از بودجه

موضوع مورد بحث، ۱.۷ تریلیون دلار هزینه‌های «اختیاری» است که اقدامات آژانس‌ها را تأمین می‌کند و این مقدار تقریباً معادل یک‌چهارم کل بودجه ۷ تریلیون دلاری دولت آمریکاست. بخش عمده باقی‌مانده به برنامه‌های بهداشتی و بازنشستگی و پرداخت سود بدهی ۳۷.۵ تریلیون دلاری در حال رشد اختصاص می‌یابد.

پیش از نشست کاخ سفید، به گفته منابع دموکرات، آنان طرحی را مطرح کردند که بودجه فعلی را برای ۷ تا ۱۰ روز تمدید می‌کند که می‌تواند برای حصول توافق دائمی‌تر، زمان بخرد. این بازه زمانی کوتاه‌تر از جدول زمانی مورد حمایت جمهوری‌خواهان است که بودجه را تا ۲۱ نوامبر تمدید می‌کند.

پس از بازگشت به کنگره، شومر به گزارشگران گفت که او لایحه بودجه‌ای با مدت کوتاه‌تر را نمی‌پذیرد.

«جان تون»، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، با برنامه‌ریزی برای رأی‌گیری در روز سه‌شنبه در مورد لایحه جمهوری‌خواهان — که پیش از این یک بار در سنا رد شده بود —بر فشار بر دموکرات‌ها تاکید کرد.

از سال ۱۹۸۱، ۱۴ مورد تعطیلی جزئی دولت آمریکا رخ داده است که اکثر آنها تنها چند روز به طول انجامیده‌اند. آخرین مورد که در عین حال طولانی‌ترین نیز بود، به دلیل اختلاف بر سر مهاجرت در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، ۳۵ روز در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به طول انجامید.

بحران بهداشت و درمان

این بار موضوع بهداشت و درمان در کانون توجه است. در صورت عدم تمدید معافیت‌های مالیاتی موقت که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شوند، هزینه‌های تقریباً ۲۴ میلیون آمریکایی که از طریق قانون درمان مقرون‌به‌صرفه (اوباماکر) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، افزایش خواهد یافت.

«هاکیم جفریز»، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، گفت کنگره باید همین حالا این معافیت‌های مالیاتی را دائمی کند، زیرا حق بیمه‌های بالاتر سلامت در حال نهایی شدن است و دوره ثبت‌نام جدید از اول نوامبر آغاز می‌شود.

جفریز در یک کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت: «ما معتقدیم که صرفاً پذیرش طرح جمهوری‌خواهان برای ادامه حمله و تضعیف بهداشت و درمان، غیرقابل قبول است.»

ونس گفت: «آن‌ها [دموکرات‌ها]ایده‌هایی داشتند که من واقعاً فکر می‌کردم معقول هستند، و ایده‌هایی داشتند که رئیس‌جمهور فکر می‌کرد معقول است. آنچه غیرمنطقی است، استفاده از این ایده‌ها به عنوان اهرم فشار و تعطیل کردن دولت است.»

دموکرات‌ها می‌خواهند پایگاه رای‌دهندگان خود را پیش از انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶ — که کنترل کنگره در آن در خطر خواهد بود — بسیج کنند و عموماً در پشت این فشار برای بهداشت و درمان صف‌آرایی کرده‌اند.

اما دستیاران دموکرات به طور خصوصی نگرانی‌هایی ابراز کرده‌اند که تعطیلی دولت می‌تواند باعث واکنش منفی عمومی شود اگر دموکرات‌ها به طور مؤثر از موضع خود دفاع نکنند و در عوض این طور به نظر برسند که صرفاً با هر چیزی که ترامپ می‌خواهد مخالف هستند — موضعی که جمهوری‌خواهانی مانند تون آن را به تمسخر «سندرم نفرت از ترامپ» خوانده‌اند.

منبع: رویترز