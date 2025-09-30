باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: با هدف پیشگیری از افزایش دعاوی قضایی و کاهش بار دستگاه قضایی، این تفاهم‌نامه امضا شد تا اختلافات صنفی از مسیر داوری حل‌وفصل شود.

حیدر آسیابی با بیان این که یکی از راهکار‌های مهم در کاهش اختلافات صنفی و جلوگیری از طرح مستقیم دعاوی در دادگستری، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های داوری است افزود: هیچ‌کس بهتر از اعضای یک صنف و اتاق‌های صنفی قادر به حل اختلافات تخصصی همان صنف نیست، چرا که آنان از تجربه و شناخت کافی برخوردارند و حتی در مواردی که پرونده‌ها به همکاران قضایی ارجاع می‌شود، نظر کارشناسی اصناف نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

آسیابی افزود: توصیه می‌کنیم در قرارداد‌های میان اصناف، شرط داوری درج شود تا در صورت بروز اختلاف، طرفین به جای مراجعه به مراجع قضایی، موضوع را از طریق مراکز داوری اتاق اصناف پیگیری کنند چرا که این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، سبب تسریع در حل‌وفصل اختلافات خواهد شد.

آسیابی ابراز امیدواری کرد: با گسترش این رویکرد، اختلافات صنفی به حداقل برسد و در صورت بروز نیز از طریق داوری و سازوکار‌های درون‌صنفی مرتفع شود.

منبع: دادگستری