سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق موبایل قاپ حین ارتکاب جرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی مراجعه برخی از شهروندان به کلانتری ۱۰۷ فلسطین مبنی بر سرقت موبایل قاپی دستگیری عوامل این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ کیانوش نظری در ادامه افزود: در پی گشت زنی‌های هدفمند تیم عملیات کلانتری، مذکور دو نفر که تلفن همراه یک شهروند را به سرقت بردند مشاهده و بلافاصله طی یک عملیات ویژه پلیسی و قانون به کارگیری سلاح راکب موتور سیکلت را زمینگیر و دستگیر کرده و همدست وی از محل متواری گردید.

این مقام انتظامی اضافه:کرد در بازرسی‌های اولیه از سارق ۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی که در همان روز به سرقت رفته بود کشف گردید و در ادامه تحقیقات برای دستگیری همدست این سارق آغاز گردید تا کنون ۱۵ نفر از شکات این پرونده شناسایی و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه نمود: سارقان در پیاده رو‌ها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها میکنند لذا شهروندان تا حد امکان از استفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند و در هنگام استفاده از تلفن همراه در داخل خودرو حتما شیشه خودرو بالا باشد.

