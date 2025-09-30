\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u062a\u0644\u0627\u0634\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u06cc\u06a9 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0628\u0647\u06a9\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u200c\u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0627\u0645\u0644\u0627\u06a9\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0635\u062f\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0628\u0639\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u062a\u0642\u0644\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u062e\u0630 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n