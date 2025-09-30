باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
انهدام بزرگ‌ترین باند فروش صوری ملک در ترکیه + فیلم

وزیر کشور ترکیه از انهدام بزرگ‌ترین باند فروش صوری ملک برای اخذ شهروندی در ترکیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر کشور ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه تبهکار سازمان‌یافته خبر داد که در پوشش فروش املاک، برای صد‌ها تبعه خارجی به صورت متقلبانه شهروندی ترکیه را اخذ می‌کردند.

 

۱۱:۴۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
حاجی باند مواد هم دیگه انقده نی
