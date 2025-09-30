به گفته مقامات ایرانی و آمریکایی، دولت ترامپ حدود ۱۰۰ مهاجر ایرانی غیرقانونی را پس از توافق با تهران از آمریکا دیپورت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت ترامپ در حال اخراج حدود ۱۰۰ ایرانی ساکن ایالات متحده به ایران با یک پرواز است. این اطلاعات را دو مقام ارشد ایرانی درگیر در مذاکرات و یک مقام آمریکایی مطلع از این برنامه‌ها تأیید کرده‌اند.

مقامات ایرانی گفتند این هواپیما، که توسط آمریکا اجاره شده، دوشنبه شب از لوئیزیانا به پرواز درآمده و پیش‌بینی می‌شود سه‌شنبه از مسیر قطر در ایران فرود آید. مقام آمریکایی نیز مراحل نهایی برنامه‌ریزی برای این پرواز را تأیید کرد. تمامی این مقامات به دلیل عدم مجوز برای افشای عمومی جزئیات، با شرط ناشناس ماندن با نیویورک تایمز صحبت کردند.

این اخراج دسته‌جمعی، یکی از آشکارترین تلاش‌های دولت ترامپ برای اخراج مهاجران است. اوایل امسال، آمریکا گروهی از ایرانیان را از آمریکا به کاستاریکا و پاناما اخراج کرد. این کمپین گسترده اخراج، با شکایت‌های مدافعان حقوق مهاجران مواجه شده است.

به گفته مقامات ایرانی، این اخراج حاصل ماه‌ها گفت‌و‌گو بین دو کشور بوده است.

یکی از مقامات گفت که وزارت امور خارجه ایران در حال هماهنگی بازگشت این افراد است.

منبع: نیویورک تایمز

برچسب ها: دولت آمریکا ، مهاجران ایرانی ، اخراج از آمریکا
خبرهای مرتبط
نظرسنجی: اکثر آمریکایی‌ها از سیاست‌های مهاجرتی ترامپ حمایت می‌کنند
لوموند: اوکراینی‌ها به دلیل سیاست‌های مهاجرتی ترامپ در حال فرار از آمریکا هستند 
توافق بازگرداندن مهاجران بین انگلیس و فرانسه اجرایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
از دریای سرخ تا غزه: یمن چگونه روایت صلح را به چالش می‌کشد؟
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
آخرین اخبار
اخراج ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی ایرانی از آمریکا
ونس: آمریکا «به سوی تعطیلی دولت پیش می‌رود»
ادعای روبیو درباره جدیت ترامپ در مسئله غزه
استقبال چندین کشور عرب و مسلمان، از طرح غزه ترامپ
نروژ خواستار حذف اسرائیل از مسابقات فوتبال شد
تله صلح ترامپ برای غزه
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
الگویی جهانی از مقاومت در برابر اشغالگری
از دریای سرخ تا غزه: یمن چگونه روایت صلح را به چالش می‌کشد؟
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار