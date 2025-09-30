به گفته مقامات ایرانی و آمریکایی، دولت ترامپ حدود ۱۰۰ مهاجر ایرانی غیرقانونی را پس از توافق با تهران از آمریکا دیپورت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت ترامپ در حال اخراج حدود ۱۰۰ ایرانی ساکن ایالات متحده به ایران با یک پرواز است. این اطلاعات را دو مقام ارشد ایرانی درگیر در مذاکرات و یک مقام آمریکایی مطلع از این برنامه‌ها تأیید کرده‌اند.

مقامات ایرانی گفتند این هواپیما، که توسط آمریکا اجاره شده، دوشنبه شب از لوئیزیانا به پرواز درآمده و پیش‌بینی می‌شود سه‌شنبه از مسیر قطر در ایران فرود آید. مقام آمریکایی نیز مراحل نهایی برنامه‌ریزی برای این پرواز را تأیید کرد. تمامی این مقامات به دلیل عدم مجوز برای افشای عمومی جزئیات، با شرط ناشناس ماندن با نیویورک تایمز صحبت کردند.

این اخراج دسته‌جمعی، یکی از آشکارترین تلاش‌های دولت ترامپ برای اخراج مهاجران است. اوایل امسال، آمریکا گروهی از ایرانیان را از آمریکا به کاستاریکا و پاناما اخراج کرد. این کمپین گسترده اخراج، با شکایت‌های مدافعان حقوق مهاجران مواجه شده است.

به گفته مقامات ایرانی، این اخراج حاصل ماه‌ها گفت‌و‌گو بین دو کشور بوده است.

یکی از مقامات گفت که وزارت امور خارجه ایران در حال هماهنگی بازگشت این افراد است.

منبع: نیویورک تایمز