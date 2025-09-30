فردا ۹ مهرماه حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود در این حراج، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فردا ۹ مهرماه حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود در این حراج، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود.

حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است.

گفتنی است، تمام اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در این حراج مطابق روال قبل شرکت کنند.

بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه از ساعت ۸ تا ۲۳ است و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.

