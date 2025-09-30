باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هشدار سرهنگ آمریکایی: هر حمله اسرائیل به ایران، آغاز پایان تل‌آویو خواهد بود! + فیلم

افسر بازنشسته ارتش آمریکا در مورد قدرت نظامی ایران توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لارنس ویلکرسون، افسر بازنشسته ارتش آمریکا گفت: ایرانیان مردمی نیستند که رهبران جهان را در بسترشان ترور کنند. این کار کاملاً با ماهیت آن‌ها به‌عنوان یک دولت و یک ملت مغایرت دارد. اما آن‌ها آتش مقدس را بر اسرائیل فرو خواهند آورد، بسیار شدیدتر از آنچه در جنگ معروف ۱۲ روزه انجام دادند، که آن هم برای اسرائیل فاجعه بود، اما آن را پنهان کردند و با تبلیغات سرپوش گذاشتند. این اقدام پایان دولت اسرائیل خواهد بود.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
اسرائیل را نابود خواهیم کرد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
پایان آمریکا هم هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خودمون با این حرف ها گول نزنیم تنها راه بالا رفتن پیشرفت نظامی تا 100
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ما ایرانیان و ازادی خواهان دوس داریم اسراییل محو بشه

پس بقول شهید سلیمانی
بیایید ما منتظریم
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حميد
۱۰:۱۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
از آتش مقدس خوشم اومد
واقعا آتش موشك هاي ايراني براي ما و كليه مسلمانان مقدس بوده و هست
۱
۴۰
پاسخ دادن