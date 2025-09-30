باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لارنس ویلکرسون، افسر بازنشسته ارتش آمریکا گفت: ایرانیان مردمی نیستند که رهبران جهان را در بسترشان ترور کنند. این کار کاملاً با ماهیت آن‌ها به‌عنوان یک دولت و یک ملت مغایرت دارد. اما آن‌ها آتش مقدس را بر اسرائیل فرو خواهند آورد، بسیار شدیدتر از آنچه در جنگ معروف ۱۲ روزه انجام دادند، که آن هم برای اسرائیل فاجعه بود، اما آن را پنهان کردند و با تبلیغات سرپوش گذاشتند. این اقدام پایان دولت اسرائیل خواهد بود.