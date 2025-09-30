منابعی در پنتاگون فاش کردند استراتژی جدید، به دلیل تمرکز بیش از حد بر تهدیدات داخلی، از نظر فرماندهان ارشد کوته‌بینانه و بی‌فایده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود از وجود اختلافاتی بین مقامات پنتاگون (وزارت جتگ آمریکا) درباره استراتژی جدید دفاعی آمریکا خبر داد، به طوری که برخی آن را  کوته‌بینانه و بی‌فایده دانسته‌اند.

این روزنامه به نقل از افرادی که روی تدوین این استراتژی کار می‌کنند، نوشت: آن‌ها احساس فزاینده‌ای از ناامیدی را نسبت به طرحی توصیف کردند که از نظرشان محدود و شاید بی‌ربط است، به ویژه با توجه به رویکرد بسیار شخصی و گاه متناقض ترامپ در سیاست خارجی. 

این روزنامه افزود: نظامیان معتقدند که استراتژی جدید بیش از حد بر تهدیدات داخلی تمرکز کرده و چالش‌های جهانی را نادیده گرفته است. آنها به ویژه از محدود شدن دامنه رقابت با چین تنها به موضوع تایوان نگران هستند، در حالی که به نظر آنها پکن در حال انجام نوسازی نظامی گسترده‌ای است.

به گفته دو منبع آگاه، لحن پیش‌نویس استراتژی جدید سیاسی‌تر  است و دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق را به تضعیف ارتش متهم می‌کند. منابع این روزنامه همچنین به نگرانی‌هایی در مورد طرح وزیر جنگ آمریکا برای تجدید ساختار نیرو‌های مسلح اشاره کردند. انتظار می‌رود این طرح شامل کاهش  ۸۰۰ ژنرال و دریاسالار باشد که بر نیرو‌های مسلح آمریکا نظارت می‌کنند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که سهم زنان در میان کسانی که تاکنون اخراج شده‌اند به طور نامتناسبی بالا بوده است، که این امر سؤالات بیشتری را برای منتقدان استراتژی دفاعی جدید ایجاد کرده است. قبلا اعلام شده بود که وزیر جنگ آمریکا به سرعت به صد‌ها نفر از فرماندهان ارشد نظامی دستور داده است تا در جلسه‌ای در ایالت ویرجینیا شرکت کنند، بدون اینکه موضوع جلسه فاش شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: وزارت جنگ آمریکا ، پنتاگون
خبرهای مرتبط
ترامپ استقرار «کامل» نیروی نظامی در پورتلند را تصویب کرد
وال استریت ژورنال:
پنتاگون از سازندگان موشک خواسته که تولید خود را دو برابر کنند
وزارت جنگ آمریکا صد‌ها فرمانده نظامی را فوری احضار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
آخرین اخبار
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس