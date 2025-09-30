باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود از وجود اختلافاتی بین مقامات پنتاگون (وزارت جتگ آمریکا) درباره استراتژی جدید دفاعی آمریکا خبر داد، به طوری که برخی آن را کوتهبینانه و بیفایده دانستهاند.
این روزنامه به نقل از افرادی که روی تدوین این استراتژی کار میکنند، نوشت: آنها احساس فزایندهای از ناامیدی را نسبت به طرحی توصیف کردند که از نظرشان محدود و شاید بیربط است، به ویژه با توجه به رویکرد بسیار شخصی و گاه متناقض ترامپ در سیاست خارجی.
این روزنامه افزود: نظامیان معتقدند که استراتژی جدید بیش از حد بر تهدیدات داخلی تمرکز کرده و چالشهای جهانی را نادیده گرفته است. آنها به ویژه از محدود شدن دامنه رقابت با چین تنها به موضوع تایوان نگران هستند، در حالی که به نظر آنها پکن در حال انجام نوسازی نظامی گستردهای است.
به گفته دو منبع آگاه، لحن پیشنویس استراتژی جدید سیاسیتر است و دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق را به تضعیف ارتش متهم میکند. منابع این روزنامه همچنین به نگرانیهایی در مورد طرح وزیر جنگ آمریکا برای تجدید ساختار نیروهای مسلح اشاره کردند. انتظار میرود این طرح شامل کاهش ۸۰۰ ژنرال و دریاسالار باشد که بر نیروهای مسلح آمریکا نظارت میکنند.
این روزنامه خاطرنشان کرد که سهم زنان در میان کسانی که تاکنون اخراج شدهاند به طور نامتناسبی بالا بوده است، که این امر سؤالات بیشتری را برای منتقدان استراتژی دفاعی جدید ایجاد کرده است. قبلا اعلام شده بود که وزیر جنگ آمریکا به سرعت به صدها نفر از فرماندهان ارشد نظامی دستور داده است تا در جلسهای در ایالت ویرجینیا شرکت کنند، بدون اینکه موضوع جلسه فاش شود.
