باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز سه نفر از قائم‌مقامان ذیحساب منصوب می‌شوند، اظهار کرد: لایحه سازمان گردشگری و آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات برای ناشنوایان تخصصی است، گفت: برای سرویس دانش‌آموزان استثنایی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفت، اما اگر شورا و شهرداری می‌توانند کاری برای ناشنوایان انجام دهند، ما در خدمت آنها خواهیم بود. البته در کل کار خارق‌العاده‌ای برای سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی صورت گرفته که در کشور سابقه نداشته است؛ به طوریکه شهرداری هزینه سرویس آنها را پذیرفت و این اقدام از دو سال پیش عملیاتی شد.

چمران در پاسخ به سئوال باشگاه خبرنگاران جوان: با اشاره به سختی کار آتش نشانان گفت: ما این موضوع را تصویب کردیم و هیئت دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و باید آن را تشخیص دهند. این موضوع مهمترین مسئله آتش‌نشانان است و حقوق، مسکن و پذیرفته شدن به عنوان شهید نیز از دیگر مسائل محسوب می‌شود. شورا تصویب کرد که خانواده آتش نشانان شهید از مزایای شهدا استفاده کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: بعد از حادثه پلاسکو بودجه خوبی برای خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانی پیش بینی شد که نتایج آن را امروز شاهد هستیم.

وی در رابطه با واردات ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به تهران، اظهار کرد: قرار شد تا پایان مهرماه نیمی از اتوبوس‌های دوکابین وارد کشور شود و گفته شده که در حال حمل از طریق دریایی است، اما هنوز به کشور نرسیده است.

چمران گفت: هنوز لایحه آرامستان‌ها در کمیسیون‌ها در حال بررسی است و به صحن نیامده است.

وی با بیان اینکه محل رفت و آمد محل کسب و کار نیست، خاطرنشان کرد: با هر قانونی بررسی کنیم محل رفت و آمد را نمی‌توان به محل کسب و کار تبدیل کرد. اینکه صندلی مقابل مغازه‌های خود قرار می‌دهند، اصلا پذیرفته نیست. با اینکه از لحاظ اخلاقی درست است یا غلط، کاری نداریم، اما از لحاظ قانونی اقدام خوبی نیست. در پیاده‌روی خیابان خواجه نصیر تنها قابلیت رفت و آمد یک نفر وجود دارد، اما میوه‌فروشان در آن مستقر هستند و بار‌ها به پلیس و شهرداری منطقه موضوع را اعلام کرده‌ایم. همه این موارد سد معبر است و این موضوع حرام است.

رئیس شورای شهر تهران در مورد ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن هم تاکید کرد: ما مجبورشان می‌کنیم که زیر بار ایمن‌سازی بروند. اگر زیر بار ایمن‌سازی نروند، بعد از آن زیر بار حوادث می‌روند. اگر اقدامی انجام ندهند، موضوع را رسانه‌ای خواهیم کرد.