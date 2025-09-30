باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در این نشست گفت: مکانیسم ماشه تنها یک جنگ روانی از سوی دشمن است و پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت شرایط انجام شده است؛ هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و نخواهد داشت.

او با تاکید بر ضرورت همدلی دستگاه‌های اقتصادی استان فارس در شرایط تحریم افزود: ملت ایران نزدیک به ۵۰ سال است که در برابر تحریم‌ها ایستاده و این تهدیدها همواره به فرصتی برای پیشرفت بدل شده است؛ همان‌طور که در حوزه نظامی تحریم‌ها موجب ارتقای توان دفاعی کشور شد، در اقتصاد نیز می‌توانیم از این مسیر عبور کرده و موفقیت‌های جدیدی رقم بزنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، اصناف را پرجمعیت‌ترین تشکل مدنی کشور خواند و گفت: فارس با ظرفیت‌های ویژه و قدرت نرم خود، پایگاه اقتصادی مهمی برای استان‌های همجوار از جمله بوشهر، خوزستان و هرمزگان محسوب می‌شود.

مسعود گودرزی تاکید کرد: همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه با همدلی اصناف آرامش بازار حفظ شد، امروز نیز در برابر فشارهای اقتصادی با همدلی دستگاه‌ها و اصناف موفق خواهیم بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت(صمت) فارس، با اشاره به پیگیری مسائل اصناف در حوزه سامانه‌های اقتصادی گفت: در زمینه سامانه مودیان، سامانه جامع تجارت، سامانه سپتام و درگاه ملی مجوزها پیگیر رفع دغدغه‌های اصناف هستیم.

کریم مجرب افزود: همچنین تسهیلگری در زمینه قوانین مربوط به حوزه لاستیک سنگین در دستور کار قرار گرفته تا از صنف‌های مرتبط حمایت شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس نیز این نشست را فرصتی برای تعامل با جامعه صنفی استان دانست و گفت: صرفاً در صورت شکایت کارگر درباره بیمه، تأمین اجتماعی ورود می‌کند و طبق قانون کارفرما موظف به بیمه کردن کارگر است.

ایرج نادری همچنین درباره موضوع صندلی‌های اجاره‌ای در صنوف به تشریح قوانین تأمین اجتماعی پرداخت و آن‌ها را قوانین تکلیفی دانست.

مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست از انجام بیش از ۳۰۰ هزار بازرسی صنفی در شیراز خبر داد و گفت: در این بازرسی‌ها ۲۶۰۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۳۶۶ مورد پلمب صورت گرفته است؛ با این حال درصد پلمب کمتر از یک‌دهم درصد بوده است.

شمس افزود: سامانه‌های جامع بازرسی و سامع، امکان رصد کامل عملکرد صنوف و بازرسان را فراهم کرده است.

منبع: اتاق اصناف فارس