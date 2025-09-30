نخست‌وزیر مجارستان غرب را به داشتن انگیزه‌های استعماری متهم و صراحتا اعلام کرد که ادعای حمایت از اوکراین صرفا پوششی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان تاکید کرد که «غرب ادعا می‌کند از اوکراین حمایت می‌کند، اما در حقیقت تنها می‌خواهد سهمی در تقسیم اوکراین داشته باشد و برخی از منابع آن را به تصرف خود درآورد.»

اوربان در برنامه ساعت نبرد گفت: غرب نمی‌خواهد از سهم خود در اوکراین تقسیم‌شده که برایش قابل دسترسی است، دست بکشد. به همین دلیل، این جنگ ادامه دارد.

او افزود: آن‌ها سرزمین‌های اوکراین و منابع کشاورزی و گران‌بهای آن را می‌خواهند. منافع مالی بزرگی پشت این قضیه است. متاسفانه، غارت اوکراین هدف واقعی است. آنها حمایت خود از اوکراین را تبلیغ می‌کنند، اما در واقع این کار را نمی‌کنند. این نظر من است.

اوربان این جنگ را یک جنگ استعماری عادی توصیف کرد، اما گفت که آن‌ها این نام را بر آن نمی‌گذارند. او پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که اوکراین پس از پایان درگیری به مناطق روسیه ، مناطق غیرنظامی و مناطق غربی تقسیم خواهد شد.

نخست‌وزیر مجارستان همچنین اشاره کرد که اتحادیه اروپا قادر به پایان دادن به درگیری در اوکراین نخواهد بود و اگر ابتکار عمل برای حل دیپلماتیک را آغاز نکند، سرنوشتش همانند افغانستان خواهد بود. اوربان تاکید کرد که صلح در اوکراین تنها پس از مذاکرات بین روسیه و آمریکا  محقق خواهد شد و اروپا فرصت میانجی‌گری را به دلیل تضمین نکردن اجرای توافق‌نامه‌های مینسک از دست داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
خبرهای مرتبط
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
کلوگ: اوکراین می‌تواند اجازه حملات به عمق خاک روسیه را داشته باشد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد
موشک‌های ۲۵۰۰ کیلومتری در راه اوکراین؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
آخرین اخبار
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس