باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان تاکید کرد که «غرب ادعا میکند از اوکراین حمایت میکند، اما در حقیقت تنها میخواهد سهمی در تقسیم اوکراین داشته باشد و برخی از منابع آن را به تصرف خود درآورد.»
اوربان در برنامه ساعت نبرد گفت: غرب نمیخواهد از سهم خود در اوکراین تقسیمشده که برایش قابل دسترسی است، دست بکشد. به همین دلیل، این جنگ ادامه دارد.
او افزود: آنها سرزمینهای اوکراین و منابع کشاورزی و گرانبهای آن را میخواهند. منافع مالی بزرگی پشت این قضیه است. متاسفانه، غارت اوکراین هدف واقعی است. آنها حمایت خود از اوکراین را تبلیغ میکنند، اما در واقع این کار را نمیکنند. این نظر من است.
اوربان این جنگ را یک جنگ استعماری عادی توصیف کرد، اما گفت که آنها این نام را بر آن نمیگذارند. او پیشتر پیشبینی کرده بود که اوکراین پس از پایان درگیری به مناطق روسیه ، مناطق غیرنظامی و مناطق غربی تقسیم خواهد شد.
نخستوزیر مجارستان همچنین اشاره کرد که اتحادیه اروپا قادر به پایان دادن به درگیری در اوکراین نخواهد بود و اگر ابتکار عمل برای حل دیپلماتیک را آغاز نکند، سرنوشتش همانند افغانستان خواهد بود. اوربان تاکید کرد که صلح در اوکراین تنها پس از مذاکرات بین روسیه و آمریکا محقق خواهد شد و اروپا فرصت میانجیگری را به دلیل تضمین نکردن اجرای توافقنامههای مینسک از دست داده است.
منبع: المیادین