براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای هفت شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر اهواز ۲۲۶ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

همچنین این شاخص در شهرهای رامهرمز ۱۵۶ و هویزه ۱۸۶ گزارش شده است که حکایت از وضعیت قرمز آلودگی هوا دارد.

شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۲۴، ایذه ۱۰۴، بهبهان ۱۲۴ و شوشتر ۱۴۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا،، باغملک، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، دهدز،، شادگان، شوش گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور