هواشناسی مازندران درباره فعالیت سامانه بارشی و احتمال آبگرفتگی هشدار زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: با فعالیت سامانه بارشی از او اخروقت سه شنبه ۸ مهر تا صبح پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سطح استان، بارش باران، کاهش دما، وزش باد نسبتا شدید و احتمال وقوع رعد و برق خواهیم داشت.

احتمال آبگرفتگی، افزایش حجم آب رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن، ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی و احتمال وقوع صاعقه از پیامد‌های فعالیت این سامانه در مازندران است.

توصیه می‌شود افراد عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل ها، احتیاط هنگام تردد در محور‌های کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی و سایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
هشدار هواشناسی برای مازندرانی‌ها
خطر وقوع سیلاب در مازندران
هشدار؛ از توقف در حاشیه رودخانه‌های مازندران خودداری کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تشدید نظارت‌ها بر بازار مرغ در بهشهر
تساوی نمایندگان مازندران در آغاز لیگ برتر فوتبال جوانان کشور
موقوفات باید به‌ سمت سرمایه‌گذاری و تولید حرکت کند
ایجاد روشنایی در محور پرتصادف بابل
محدودیت‌های ترافیکی در راه های دسترسی به شمال کشور
تخریب گسترده ساخت و ساز‌های غیرمجاز در نور؛ ضربه به سودجویان زمین
حمله سگ‌ ولگرد به کودک ۱۲ ساله تنکابنی
هشدار هواشناسی در مازندران؛ احتمال سیلاب وجود دارد
کیان نوین نوشهر و آپادانا بابل تیم‌های پیروز هفته نخست لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور