هواشناسی مازندران درباره فعالیت سامانه بارشی و احتمال آبگرفتگی هشدار زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: با فعالیت سامانه بارشی از او اخروقت سه شنبه ۸ مهر تا صبح پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سطح استان، بارش باران، کاهش دما، وزش باد نسبتا شدید و احتمال وقوع رعد و برق خواهیم داشت.
احتمال آبگرفتگی، افزایش حجم آب رودخانهها و احتمال سیلابی شدن، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و احتمال وقوع صاعقه از پیامدهای فعالیت این سامانه در مازندران است.
توصیه میشود افراد عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیل ها، احتیاط هنگام تردد در محورهای کوهستانی، پرهیز از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی و سایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.
منبع:هواشناسی مازندران