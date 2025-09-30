پدر خط نستعلیق و شکسته نستعلیق، خط تعلیق است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u063a\u0641\u0648\u0631 \u0627\u0633\u06a9\u0646\u062f\u0631\u06cc\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u067e\u062f\u0631 \u062e\u0637 \u0646\u0633\u062a\u0639\u0644\u06cc\u0642 \u0648 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0647 \u0646\u0633\u062a\u0639\u0644\u06cc\u0642\u060c \u062e\u0637 \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0642 \u0627\u0633\u062a.\n